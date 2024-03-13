تعلن شركة بلتون القابضة ("بلتون" أو "الشركة")، إحدى المؤسسات المالية الأسرع نموًا، عن ملخص نتائج أعمالها المالية والتشغيلية المجمعة عن السنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2023.

حيث بلغت إجمالي قيمة العمليات التي قامت بلتون لتداول الأوراق المالية بتنفيذها 34مليار جنيه خلال عام ،2023محققاً نمو قدره %108على أساس سنوي، مقابل 16,6مليار جنيه خلال العام السابق

ارتفعت الإيرادات التشغيلية لقطاع الوساطة في الأوراق المالية بنسبة %75على أساس سنوي لتصل إلى 273مليون جنيه في عام ،2023وذلك نتيجة لزيادة قيمة العمولات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة محفظة الإقراض بالهامش لتصل إلى 1.2مليار جنيه خلال عام .2023وقد بلغت الحصة السوقية لبلتون لتداول الأوراق المالية نسبة %2.8بنهاية الربع الاخير من العام ،2023مقابل %2.3خلال الربع الأخير من العام السابق

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