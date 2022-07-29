دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن البنك التجاري الدولي (“CBI” أو "البنك") عن نتائجه المالية للربع الثاني من عام 2022.

وفيما يلي أبرز النتائج المالية للبنك (مقارنة بين الربع الأول مع الربع الثاني من عام 2022 على التوالي):

· ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 67٪ من 20.6 مليون درهم في الربع الأول إلى 34.4 مليون درهم إماراتي للربع الثاني من عام 2022.

· ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 82٪ من 40.5 مليون درهم إلى 73.2 مليون درهم.

· ارتفاع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 42٪ من 110 مليون درهم إلى 157.6 مليون درهم.

وتعليقاً على أداء البنك خلال الربع الثاني من هذا العام، قال السيد علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "واصلنا دعم عملائنا بقوة خلال الربع الثاني وذلك للمساهمة في دعم وتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، والذي يتماشى بدوره مع استراتيجية الإمارات العربية المتحدة وتركيزها على النمو والتنمية. ومع استمرار استراتيجينا الناجحة والتي يُشكل عملائنا محورها الأساس، استطعنا أن نزيد أرباحنا للربع الثاني حيث حققنا أرباحاً صافية قدرها 34 مليون درهم، وذلك من خلال نمو القروض المصرفية. وعلى الرغم من التحديات المستمرة في بيئة الاقتصاد العالمي ككل، سنواصل التركيز على تزويد عملائنا بخدمات عالية الجودة ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم"

#بياناتشركات

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نبذة عن البنك التجاري الدولي:

يعتبر البنك التجاري الدولي، الذي تأسس في عام 1991 في إمارة رأس الخيمة ويقع مقره الرئيسي في دبي، أحد أبرز المصارف المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، بالإضافة إلى نافذته المتنامية للخدمات المصرفية الإسلامية. وهو مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وحاصل على تصنيف ائتماني بدرجة “BBB+” مع "نظرة مستقبلية مستقرة" من

وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني. ويخضع البنك لإشراف ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية أسهم البنك مملوكة لمساهمين إماراتيين، كما أن أغلبية أعضاء مجلس إدارته هم من مواطني دولة الإمارات.

ويوفر البنك لعملائه مجموعة شاملة من المنتجات المصرفية والحلول المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد إلى جانب الخدمات المصرفية الإسلامية، بدءاً من القروض والخدمات التجارية مروراً بإدارة النقد وحلول الخزينة وصولاً إلى الحسابات المصرفية الشخصية وبطاقات الائتمان والتمويل العقاري.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

البنك التجاري الدولي:

توفيق عثمانToufik.Osman@cbi.ae