أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ملتیبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية باسم Multiply) تسجيلها صافي أرباح بقيمة 331 مليون درهم بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة خلال الربع الثالث من عام 2023، محققة نمواً كبيراً بنسبة 337%، بالمقارنة مع 76 مليون درهم سجلتها في الفترة ذاتها من العام 2022، في حين بلغ صافي أرباح المجموعة خلال الربع الثالث من العام 145.77 مليون درهم مع احتساب التغيرات في القيمة العادلة في الاستثمارات.

وأظهرت أرقام الربع الثالث من عام 2023 تحقيق المجموعة إيرادات بقيمة 351.8 مليون درهم، بزيادة قدرها 23.82% على أساس سنوي. وجاء الأداء القوي لـ ملتيبلاي مدعوماً بالنمو في قطاعاتها الاستراتيجية الأربعة (+9% على أساس سنوي) ونتيجة دمج «ميديا 247» و«ليفل» اعتباراً من 1 يوليو 2023. وارتفع هامش إجمالي الربح 50.1%، ما يعكس تحسناً قدره 128 نقطة أساس مقارنة بالربع الثالث من العام 2022.

وبدى هذا النمو واضحاً من خلال توزيعات الأرباح التي بلغت 194.37 مليون درهم من المحفظة العامة للمجموعة، والزيادة في الربح ليعكس التغيير في العملة المستخدمة للمشروع التركي المشترك "كاليون" من الليرة التركية إلى الدولار الأمريكي.

وسجلت المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 زيادة ملحوظة في الأرباح بلغت 811.17 مليون درهم بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة، بزيادة قدرها 199% على أساس سنوي.

تحرص مجموعة ملتيبلاي على الاستفادة من أي فرص استحواذ مستجدة ذات قيمة تراكمية مجدية في جميع أنحاء العالم، للتوسع بأعمال شركاتها التابعة وتطوير ذراعها الاستثماري. وتمتلك المجموعة رصيد نقدي قوي يتجاوز قيمته الـ 1.65 مليار درهم، ومعدلات دين ملائمة لحقوق المساهمين والأصول على حد سواء، وقدرة تمويلية تتجاوز الـ 4 مليارات درهم.

وتواصل المجموعة، عبر ذراعيها الاستثماريين، "ملتيبلاي" و"ملتبلاي+" إظهار براعة مالية مميزة عبر اقتناص فرص استثمارية واعدة ومربحة في جميع المجالات. وتشمل قطاعات الاستثمار الحالية لـ ملتيبلاي: التنقل، والطاقة وخدمات المرافق، والإعلام والاتصال، واللیاقة الصحیة والجمال. بينما تحافظ "مليبلاي+" على استراتيجيتها في الاستثمار الشامل في مختلف القطاعات بهدف تحقيق عائدات مجدية. وتبلغ قيمة المحفظة السوقية العامة لشركة "ملتيبلاي+" حالياً 33.28 مليار درهم، بالمقارنة مع استثماراتها الأولية البالغة 15.43 مليار درهم.

وفي مجال الاستدامة، صنفت مؤسسة "ساستيناليتكس" الرائدة عالمياً في الدراسات البحثية والتصنيف في المجال البيئي والاجتماعي والحوكمة، مستوى مخاطر مجموعة ملتيبلاي عند 15.8، وهو تقييم ممتاز يضع المجموعة ضمن فئة "منخفضة المخاطر"، لتكون ضمن أفضل 10% من الشركات في القطاع المالي المتنوع، ودليل ساطع على التزامها بالاستدامة.

أبرز محطات المجموعة في الربع الثالث من عام 2023

الاستثمارات الرئيسية

استحوذت مجموعة ملتيبلاي في أبريل الفائت من عام 2023 على حصة الأغلبية (55%) في شركة الإعلانات الخارجية الرائدة في دولة الإمارات «ميديا 247»، في استثمار بلغت قيمته 225 مليون درهم. وتتميز "ميديا 247" بمحفظة غنية تضم أكثر من 45 لوحة إعلانية حصرية خارجية، وأعمدة إعلانية، وهياكل إعلانية ثلاثية الأبعاد تقع في أبرز المواقع في دبي، مما يرسخ مكانة المجموعة في القطاع الإعلامي. ونجحت "ميديا 247" في النصف الأول من عام 2023 في تجاوز الأهداف التي حددتها من حيث الإيرادات والأرباح، ما عزز صورتها كشركة ذات قدرات مالية قوية.

وفي خطوة جديدة لتعزيز حضورها في مجال اللیاقة الصحیة والجمال، استحوذت شركة "إم جي ويلنس القابضة"، التابعة لمجموعة ملتیبلاي، على حصة 49.38% في شركة " ليفل تكنولوجي القابضة" في أغسطس الماضي، وتشتهر الأخيرة بمنصتها للرفاه المؤسسي التي تقدم مجموعة شاملة من حلول الرفاه الصحي للأفراد والمجموعات والشركات، ما يدعم تحقيق التوازن بين العمل والحياة، وبالتالي تعزيز جودة الحياة الشخصية والرضا عن العمل. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار الاستراتيجي في تطوير العمليات وتعزيز التوسع الإقليمي. كما أن دمج منصة "هيلثيريو" مع نظيرتها "ليفل ويلبينج" سيسفر عنه تقديم عروض وخدمات شاملة، ما جعلها المصدر الرئيسي في المنطقة لخدمات الصحة الوقائية والرفاه لعملائها.

كذلك استثمرت مجموعة ملتيبلاي، عبر ذراعها الاستثماري ملتيبلاي+، مبلغ 367 مليون درهم للحصول على حصة أقلية في شركة "بريك ووتر إنيرجي" التابعة لشركة "إي آي جي". وتمتلك شركة "بريك ووتر إنيرجي" 25% في شركة "ريبسول إي آند بي"، وهي شركة لاستكشاف وإنتاج الغاز تتخذ من أمريكا الشمالية مقراً لها. وبموجب هذا الاستحواذ، ستصبح "ملتيبلاي+" مالكاً جزئياً لمحفظة عالمية متنوعة ومربحة وقادرة على توليد تدفقات نقدية مستمرة.

إنجازات الشركات التابعة

حققت شركة «الإمارات لتعليم القيادة» ارتفاعاً ملحوظاً في صافي أرباحها بلغ 14.15% على أساس سنوي، مدفوعة بمزيج من الإيرادات الإيجابية وارتفاع دخل الفوائد بالمقارنة مع العام الماضي. كذلك وافق مجلس إدارة الشركة، تماشياً مع استراتيجية التوسع في أسواق جديدة، على الاستثمار في شركة "المستشارون" لتعليم القيادة بالمملكة العربية السعودية، عن طريق توقيع اتفاقية سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة إجمالية قدرها 10 ملايين ريال سعودي. وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بعد الحصول على الموافقات المالية والقانونية اللازمة. وتوجت الشركة أداءها المميز بحصولها على شهادة الـ إيزو 31000 لنظامها الخاص بإدارة المخاطر. واستضافت «الإمارات لتعليم القيادة» "الحوار الوطني الـ 11 للطموح المناخي" بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حققت «مجموعة أومورفيا»، التابعة لمجموعة ملتيبلاي، والمتخصصة في مجال العناية الشخصية والجمال، نمو في صافي الأرباح بلغ 22.18% على أساس سنوي، نموٌ عززه التوسع في هامش الربح الإجمالي بفضل مزيج إيجابي من الإيرادات وارتفاع كبير في عائدات الفوائد. كما توسعت المجموعة بأعمال شركتها الشهيرة "تيبس آند توز" من خلال افتتاح فرعين جديدين لها في دبي وأبوظبي، ليُصبح إجمالي عدد الفروع في شبكتها المنتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية 40 فرعاً. وتضم "تيبس أند توز" مجموعة من أكبر وأنجح صالونات التجميل والمراكز الصحية في المنطقة. كذلك احتفت سلسلة صالونات التجميل "بيداشينغ بيوتي لاونج" بفروعها الـ 23 في الدولة بحصولها على جائزة "صالون التجميل المفضل" في دولة الإمارات من "جوائز فاكت سبا آند ولنس 2023"، مع استمراراها في توسعة عملياتها والارتقاء بخدمات التجميل الشاملة في جميع أنحاء البلاد.

وحققت أرباح "بال القابضة للتبريد"، الشركة الرائدة في قطاع تبريد المناطق في دولة الإمارات، نمواً ثابتاً على أساس سنوي، حيث أن النمو مزدوج الرقم الذي حققته إيرادات طلبات توصيل الخدمة الجديدة قد تأثر بارتفاع تكاليف التمويل والنفقات الإضافية المرتبطة بالمرحلة الأولى من مشروع توسعة محطة "طموح" لتبريد المناطق (طاقة إضافية بنسبة 5.000 طن تبريد). ونجحت الشركة كذلك خلال هذا الربع بتوصيل خدماتها لـ "مدرسة نورد أنجليا" الجديدة في جزيرة الريم، بطاقة تبريديه بلغت 1,250 طن تبريد، من محطة التبريد "طموح". ومع قرب انتهاء المرحلة الثانية من توسعة المحطة في وقت لاحق من هذا العام، ستبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية 75,000 طن تبريد. وتتوقع الشركة تشغيل مصنعها الجديد لتبريد مجمع "دانات" هذا العام، بقدرة إنتاجية تبلغ 37,500 طن تبريد، ما يرفع إجمالي قدرات "بال القابضة للتبريد" إلى نحو 257,000 طن تبريد، مع قدرة جاهزة تبلغ 183,000 طن تبريد عبر محطاتها السبع.

وسجلت «فيولا للاتصالات»، وهي شركة متكاملة لحلول التسويق والاتصال تابعة للمجموعة، نمواً في صافي الأرباح بنسبة 84% على أساس سنوي، أرباحٌ عززتها الزيادة الكبيرة في إيرادات خدمات الشركة وارتفاع معدل إشغال أصول الوسائط الإعلانية الخارجية. ونجحت الشركة بترسيخ حضورها بدخولها قائمة أفضل 100 شركة ووكالة لتنظيم الأحداث والفعاليات لعام 2023، وذلك وفقاً لمؤشر "إيفنتكس إندكس" المرموق، لتصبح أول شركة إماراتية تحظى بهذا التصنيف. كما حصدت الشركة 5 جوائز عن حملتها ضمن فعاليات "لحظات أبوظبي" التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وهي مبادرة متكاملة تهدف إلى تعزيز شعور الانتماء بين المجتمعات، ورُشحت لـنيل اثنتين من "جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقمية" في فئتي "أفضل حملة رقمية متكاملة" و"أفضل استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي".

وبموجب شراكة استراتيجية مع "أتلانتس دبي"، ستقدم منصة "ليفل ويلبينج" للنزلاء تجارب مميزة للیاقة الصحیة والجمال، حيث بات بمقدور النزلاء الباحثين عن الاسترخاء أو ممارسة التمارين الرياضية أو العلاج الصوتي الوصول إلى محتوى حصري من خلال أجهزة التلفزيون الموجودة في الغرف واستوديو الرفاهية الرقمي الحديث في مركز"أويكن سبا" في "أتلانتس دبي". وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لبرنامج "أويكن ولنس" (AWAKEN Wellness)، الأول من نوعه في قطاع الضيافة في دبي.

المسؤولية الاجتماعية المؤسسية

حققت مجموعة ملتيبلاي، في إطار مبادرتها البيئية "تنظيف المحيطات"، تأثيراً بيئياً مهماً من خلال استخراج 30,000 رطل من النفايات البلاستيكية من محيطات العالم خلال عام الاستدامة، مبادرةٌ رائدة لتنظيف المحيطات والسواحل العالمية أُطلقت بالتعاون مع شركة "فور أوشن" في الولايات المتحدة لإزالة أكثر من 100 ألف رطل من النفايات البلاستيكية بحلول نهاية 2023، في خطوة بناءة تتماشى مع أهداف قمة المناخ القادمة "كوب 28".

واختتمت مجموعة ملتيبلاي المرحلة النهائية من برنامجها الشامل للصحة المؤسسية، الذي أقيم على مدى 6 أشهر، والذي أسهم بفاعلية في التخفيف من وطأة الأمراض المزمنة بين موظفي المجموعة المعرضين لمخاطر عالية. وتضمن البرنامج جلسات تغذية شخصية، واستشارات طبية، وتحديات اللياقة البدنية، وفحوصات بيومترية، وفحص الدم، وسلسلة من الندوات عبر الإنترنت والتي تطرقت إلى موضوع العافية والرفاه، ما يضمن الصحة العامة ورفاهية القوى العاملة.

في محاولة منها لتعزيز المستوى المعرفي والتعليمي أطلقت ملتيبلاي حملة لجمع الكتب، حيث أثمرت المساهمات السخية لموظفيها في التبرع بمجموعة واسعة من الكتب لإحدى المؤسسات الثقافية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي وقت سابق من هذا العام قدمت المجموعة دعمها لسفينة «لوغوس هوب»، أكبر معرض عائم للكتاب في العالم، أثناء توقفها في ميناء أبوظبي، لتعزيز رسالتها النبيلة في نشر المعرفة وتقديم العون وغرس الأمل على مستوى العالم.

#بياناتشركات

-انتهى-

عن مجموعة ملتيبلاي

مع عقلیة موجهة نحو النمو، تعد مجموعة ملتيبلاي شركة قابضة مقرها أبوظبي تستثمر في الأعمال التحويلية المولدة للنقد التي لها باع كبير فيها.

ستواصل مجموعة ملتيبلاي نشر رأس المال عبر ذراعيها المتميزين، وكلاهما يتبع نهجاً للاستثمار وضمان خلق قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى القصير والمتوسط والطويل:

ملتيبلاي

الاستثمارات والعمليات في القطاعات الإستراتيجية طويلة الأجل، وهي حالياً تستثمر وتعمل في التنقل والطاقة وخدمات المرافق والإعلام، والاتصال واللياقة الصحية والجمال. توفر الاستثمارات الأساسية دخلاً متكرراً طويل الأجل، يتم من خلاله إجراء عمليات استحواذ مثبتة.

ملتيبلاي +

ذراع استثماري مرن ومحايد للقطاع وقائم على استغلال الفرص.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.multiply.ae