الماجد : وجودنا ضمن قائمة أقوى العلامات التجارية الكويتية والاسرع نمواً تأكيد على نجاحنا في تحقيق التوازن المستمر بين التوسع وتحقيق الأرباح وخدمة العملاء المميزة

حقق بنك بوبيان إنجاز جديد يُضاف إلى سلسلة إنجازاته التي دأب على تحقيقها خلال السنوات الماضية بتواجده ضمن قائمة أقوى عشر علامات تجارية كويتية من حيث قيمتها السوقية لعام 2023 إلى جانب كونه الاسرع نمواً بنسبة 33% حسب مؤسسة براند فاينانس العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد تعليقاً على ذلك "مع مثل هذه التقديرات المميزة فاننا اصبحنا نجني ثمار ما حرصنا على تحقيقه من نجاح والسير على خطى ثابتة نحو استراتيجيات ممنهجة حققنا من خلالها العديد من القفزات والنمو في جميع مؤشراتنا المالية لاسيما الحصص السوقية في مختلف القطاعات.

وأوضح ان وصول العلامة التجارية لبوبيان إلى المرتبة السابعة ورفع تصنيفها إلى AA- جاء استناداً إلى قوة الأداء المالي وتوقعات النمو المستقبلي وفقاً لمعايير خاصة ومحددة، منها هامش الربحية والإيرادات ليعكس هذا التقييم الثقة التي يوليها العملاء والمساهمون لبنك بوبيان .

وأضاف " يمثل تأكيد مؤسسة براند فاينانس ومن خلال دراسات وابحاث السوق اننا الاسرع نمواً كعلامة تجارية شهادة نعتز بها خاصة وانها تأتى من المؤسسة المشهود لها بالحيادية والاحترافية ".

وأكد الماجد " لم يكن الوصول إلى ما حققناه في عام 2022 سهلاً إلا انه يمكن تلخيص سر نجاحنا في وضع استراتيجية واضحة وتكوين فريق تنفيذي من أصحاب الخبرات والعودة لأساسيات العمل المصرفي والتركيز على خدمة العملاء والاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية و الاستثمار في الموارد البشرية والتركيز على العنصر الوطني.

يذكر ان مؤسسة «براند فاينانس» شركة متخصصة معنية بتقييم العلامات التجارية وتقديم استشارات التمويل والتسويق، ويقع مقرها الرئيسي في بورصة العلامة التجارية بمدينة لندن، وتوجد في أكثر من 20 موقعاً في جميع أنحاء العالم.

** الارتقاء بالخدمات المصرفية الرقمية

وأشار الماجد ان بوبيان دائماً ما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية الرقمية تجاه مستقبل أكثر إبداعاً وتميزاً حيث تكون راحة العميل هي الأولوية على نطاق عالمي منوهاً ان هذا الاستثمار الاستراتيجي الذي يُلبي الاحتياجات المتنوعة والمتقدمة لعملاء الشركات وعملاء الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم سوف يؤكد الموقع الريادي لبنك بوبيان كبنك رقمي إسلامي رائد محلياً وإقليمياً وكذلك عالمياً.

وأوضح خلال الأعوام الأخيرة نجح بوبيان في الاستحواذ على بنك لندن والشرق الأوسط والذي يمتلك فيه حالياً 70% من الاسهم، ثم جاء إعلان بنك بوبيان عن انطلاق أعمال علامته التجارية الجديدة المميزة Nomo Bank بالكامل في الكويت والمملكة المتحدة كأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن لديه القدرة على تقديم خدماته للجميع سواء من عملاء بوبيان أو غيرهم .

ويطمح البنك إلى أن يُصبح البنك الإسلامي المفضل لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة حيث تم وضع مجموعة من المبادئ الرئيسية ضمن استراتيجية التحوّل الخاصة بالبنك بعد الاستحواذ من بينها بناء علامة تجارية مستدامة تركز على العملاء ومنسجمة مع مجموعة بنك بوبيان.

يذكر أن بنك بوبيان أنهى عام 2022 بتحقيق أرباح صافية بلغت 57.8 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 19% وربحية سهم بلغت 14.2 فلس مع التوصية بتوزيع 6 فلساً نقداً و6% أسهم منحة، في الوقت الذي واصل فيه البنك سياسته التحوطية بتجنيب مخصصات بقيمة 43.6 مليون دينار كويتي.

وشهدت جميع مؤشرات البنك الرئيسية شهدت نمواً ملحوظاً في العام 2022 حيث ارتفع إجمالي الأصول المجمعة لمجموعة لبنك بوبيان إلى 7.9 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 7%. وكذلك فقد بلغ إجمالي ودائع العملاء 6 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 6%، فيما بلغت محفظة التمويل 5.9 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 7% وبلغت الايرادات التشغيلية 201 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 7%.

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