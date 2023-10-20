الشركة في طريقها لتحقيق صافي الربح المستهدف لهذا العام.

أعلنت الشركة عن نمو ملحوظ في إيراداتها بنسبة 77% على أساس سنوي.

أدى التزام شركة بالمز الرياضية بالتوسعات التشغيلية والرأسية إلى زيادة كبيرة في الربحية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة بالمز الرياضية (ADX: PALMS)، الشركة العالمية لإدارة الرياضة وأكبر مزود لتدريب الجوجيتسو في العالم، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة (ADX: IHC)، عن نتائجها المالية الأولية للربع الثالث من عام 2023، والمنتهية في 30 سبتمبر، حيث حقت صافي أرباح تشغيلية مذهلة بلغت 88.1 مليون درهم إماراتي.

وحققت شركة بالمز الرياضية نمواً ملحوظاً حيث ارتفعت الإيرادات من العقود المبرمة مع العملاء بنسبة 77٪ في الربع الثالث من عام 2023، حيث ارتفعت من 214.6 مليون درهم إماراتي (الربع الثالث من عام 2022) إلى 337.6 مليون درهم إماراتي (الربع الثالث من عام 2023). أدى هذا الارتفاع الملحوظ في الإيرادات إلى زيادة كبيرة بنسبة 33% على أساس سنوي في إجمالي الربح، حيث ارتفع من 66.2 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2022 إلى 88.1 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2023.

وصرح فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية "سعى قسم التدريب في الشركة بلا هوادة إلى تحقيق نمو مزدوج الرقم، مع الحفاظ على التركيز الاستراتيجي على تحويل المحفظة والتوسع الرأسي والاستثمارات الكبيرة في عمليات الاستحواذ على الأعمال الجديدة."

وفي يوليو من هذا العام، نفذت شركة بالمز الرياضية صفقة بقيمة 300 مليون درهم إماراتي للاستحواذ على شركة "سيكيورجارد" الشرق الاوسط، بما يتماشى مع هدفها الاستراتيجي المتمثل في تنويع قطاعات أعمالها وإنشاء نظام بيئي متماسك لاستثماراتها. وأضاف درويش: "يمكننا أن نتوقع أن يكون الربع الرابع عامًا نموًا صحيًا لشركة بالمز الرياضية ".

وبحلول نهاية الربع الثالث من عام 2023، كانت شركة بالمز الرياضية قد زادت بالفعل إجمالي أصولها بنسبة قياسية بلغت 70.9% على أساس سنوي من 532.7 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2022 إلى 910.4 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2023.

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نبذة عن بالمز الرياضية

تأسست شركة بالمز الرياضية ش.م.ع عام 2011، ويقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعمل الشركة على تعزيز الأنشطة الرياضية المتخصصة مع تركيز أكبر على رياضة الجوجيتسو والفنون القتالية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. تعد بالمز الرياضية إحدى الشركات الـ 8 المدرجة في سوق ابوظبي المالي التابعة للشركة العالمية القابضة، وتركز على أهمية الرياضة في حياتنا اليومية، وتعمل بدأب على مساعدة المجتمع على دمج "الرياضة" و "الترفيه" خلال أنشطة حياتهم اليومية.

www.palmssports.com

عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 864 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر FTSE ADX 15 (FADX 15)، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية. تحمل الشركة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية والجمع بين الأعمال. تضم أكثر من 479 شركة فرعية وأكثر من 104,000 موظف، وتسعى إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والإنشاءات والبحرية والتجريف وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية وإنتاج، وتصنيع الأغذية، والمرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات - وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تظل الشركة العالمية القابضة تركز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.