(المنامة، مملكة البحرين) - أعلنت شركة بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن انجاز 421.4 مليون معاملة لجميع خدمات التحويلات المالية الإلكترونية (فوري، وفوري بلس، وفواتير) من خلال تطبيقها بنفت بي، وذلك للعام 2024. ويمثل ذلك زيادة ملموسة في حجم المعاملات بلغت 22% مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يعزز مكانة شركة بنفت كقوة دافعة للقطاع المالي الرقمي للمملكة.

وقالت الشركة إن المدفوعات عبر الإنترنت من خلال نظام التحويلات المالية الإلكتروني (EFTS) على جميع القنوات (البنوك وبنفت بي) والذي يشتمل على خدمات فوري وفوري بلس وفواتير قد شهدت نموًا ملموسًا خلال عام 2024، بحيث حققت القيمة الإجمالية زيادة بلغت 14%، من 29 مليار دينار بحريني في 2023 إلى 33 مليار دينار بحريني في عام 2024.

وشهدت معاملات فوري بلس نموًا ملموسًا في عام 2024 عبر جميع القنوات لتصل إلى 420 مليون معاملة، بزياة بنسبة 26% عن العام الماضي، وبقيمة 9 مليار دينار بحريني تقريبًا ، بزيادة بلغت 17% مقارنة بعام 2023. وتجدر الإشارة بأن معاملات فوري بلس عبر تطبيق بنفت بي شهدت زيادة بنسبة 22.88% لتصل إلى حوالي 410 مليون معاملة.

وبالنسبة لإجمالي معاملات فوري، فقد تجاوزت 13 مليون معاملة خلال عام 2024، بزيادة بلغت 6% عن العام الماضي، مع قيمة إجمالية تزيد عن 23.6 مليار دينار بحريني، بما يمثل زيادة بنسبة 14% بالمقارنة مع 20.7 مليار دينار بحريني للعام 2023.

كما بلغ إجمالي معاملات فواتير نحو 13 مليون معاملة خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 1% مقارنة بعام 2023. وبالرغم من الانخفاض الطفيف، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية بنسبة 17% متجاوزة نحو 1.2 مليار دينار بحريني للعام 2024 بزيادة عن 989.2 مليون دينار بحريني في عام 2023.

وبلغ إجمالي عمليات التحقق عبر منصة اعرف عميلك إلكترونيًا (eKYC) أكثر من 790.5 ألف عملية في 2024 بالمقارنة مع .4743 ألف عملية تحقق في 2023، بزيادة ملموسة قدرها 6.3%.

بالإضافة إلى ذلك، أصدر مركز البحرين للمعلومات الائتمانية الذي تديره شركة بنفت ما يزيد عن 521 ألف تقريرًا ائتمانيًا خلال عام 2024 بزيادة بنسبة %52.1 مقارنة بالعام الماضي. وبلغ إجمالي طلبات التقارير الائتمانية والاستفسارات 543 ألف طلب في عام 2024.

وكانت شركة بنفت قد حققت العديد من الإنجازات خلال عام 2024، بما في ذلك الفوز بالجائزة العالمية للتميز التكنولوجي والابتكار لعام 2024 والتي يمنحها التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات (WITSA)، فضلا عن حصولها على شهادة اعتماد "أفضل بيئة عمل"® (Great Place To Work). وتأتي هذه النتائج الملموسة لتؤكد التزام الشركة المتواصل بتحقيق التميز. كما أنها تعكس العمل الجاد والإخلاص وروح الابتكار والإبداع التي يتحلى بها موظفو بنفت، فضلا عن حرص الشركة على خلق بيئة عمل إيجابية ومنتجة. وتنعكس هذه النتائج المتميزة، بما في ذلك تحقيق النمو وإطلاق حلول مبتكرة، بشكل مباشر في هذه الإنجازات، مما يؤكد نجاح شركة بنفت في الاستفادة من التطورات التكنولوجية، والإمكانيات الاستثنائية لفريق عملها.

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