إيرادات المجموعة حققت نمواً قوياً بنسبة 120% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023 وحتى تاريخه.

سجلت الأرباح التشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك 174 مليون درهم على أساس سنوي (باستثناء تغيرات القيمة العادلة في الاستثمارات).

أسهمت إيرادات الربع الثالث لـ غذاء (3.3 مليار درهم) بزيادة قوية في القيمة الإجمالية للمجموعة.

وصل إجمالي أصول غذاء القابضة 7.2 مليار درهم (نمو بنسبة 33% بالمقارنة مع العام الماضي).

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة غذاء القابضة (ADX: Ghitha) ، الشركة إقليمية المتخصصة في تصنيع الأغذية والمشروبات ومقرها في أبوظبي، والتابعة للشركة العالمية القابضة (ADX:IHC)نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2023، حيث سجلت إجمالي أرباح قبل احتساب الضرائب بلغ 124 مليون درهم.

جاءت هذه النتائج مدعومة بالأداء القوي للمجموعة في مجال صناعة الأغذية والأعمال التابعة لها، حيث نجحت "غذاء"، بفضل نتائجها القوية وزخم أعمالها، في تسجيل إجمالي إيرادات بقيمة 3.3 مليار درهم، محققة نمواً كبيراً بلغ 120% بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2022. ونمت الإيرادات 120% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو واسع النطاق عبر مختلف فئات المنتجات والمناطق الجغرافية. ويعد هذا الربع؛ السابع على التوالي الذي تسجل فيه المجموعة نمواً ملحوظاً في الإيرادات بنسبة تتراوح بين 1% و9%.

وصرح الدكتور محمد سومر أجليقين، رئيس مجلس إدارة غذاء القابضة: "نمضي قدماً في دفع عجلة النمو للمجموعة من خلال إعطاء الأولوية للتوسع في علاماتنا التجارية ذات الإمكانات العالية مثل "مزارع العين" و"أسماك" وقسم الزراعة، وبالتالي تعزيز مستويات النمو والربحية مع توقعات متفائلة بسنة مالية قوية في 2023، كما نعمل على الاستفادة من عمليات الاستحواذ الأخيرة، وتعزيز كفاءة سلسلة التوريد، والاستثمار المتزايد في مبادرات التسويق الفاعلة."

ومع ارتفاع إجمالي أصول المجموعة 33% بالمقارنة مع العام الماضي، وتسجيله 7.2 مليار درهم، عكس الوضع المالي الراسخ لشركة غذاء أهمية التوسع الاستراتيجي لعملياتها، بما يتماشى مع أجندة الأمن الغذائي الوطني. وعمدت المجموعة إلى توسيع منصتها متعددة القطاعات على نحو فاعل، مع التركيز على تنويع الأصول وعمليات الاستحواذ المجدية لزيادة حجم الأعمال. وتتطلع المجموعة إلى رفع مستوى الكفاءة التشغيلية، والسعي لتحقيق الربحية المتسارعة من خلال النمو العضوي للشركة، والاستفادة من التعاون التشغيلي، ودمج عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

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نبذة عن شركة غذاء القابضة

غذاء القابضة هي شركة مساهمة خاصة تأسست في إمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. وتعمل كشركة تابعة للشركة العالمية القابضة (ADX: IHC). ظهرت " غذاء " كشركة استثمارية قابضة. مع محفظتها من الشركات التابعة والزميلة والمشروع المشترك الذي يتكون من: مزارع العين، أبيكس للاستثمار ش.م.ع (ADX:APEX)، العجبان للدواجن، شركة ألاينس للأغذية، زي ستورز إنترناشيونال، أجرينف (الهاشمية)، رويال هورايزون القابضة، أبوظبي. شركة الزيوت النباتية، ميراك، مجموعة إن آر تي سي، إنفيكتوس للاستثمارات (ADX: INVICTUS)، أنينا كوليناري والجراف للأسماك. تعمل الشركة بشكل جماعي في مجال الألبان والدواجن والزراعة والسلع الغذائية وزيوت الطعام والمزارع السمكية.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 864 مليار درهم إماراتي اعتباراً من 30 يونيو 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 444 شركة تابعة وأكثر من 126,000 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول، والرعاية الصحية، والعقارات والإنشاءات والخدمات البحرية والتجريف والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، وإنتاج الأغذية، والخدمات، والمرافق والخدمات.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التكامل التشغيلي وتعمل على تعزيز مستويات الكفاءة في التكاليف عبر جميع قطاعات أعمالها. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي ظل التغيرات التي يشهدها العالم ومع ظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإرساء معايير جديدة في السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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