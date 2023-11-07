منذ بداية العام وحتى تاريخه، ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 10.9% على أساس سنوي ليصل إلى 3.27 مليار درهم إماراتي

ارتفاع إيرادات المجموعة على أساس المقارنة بالمثل (LFL) منذ بداية العام +3.5% على أساس سنوي بما في ذلك "أبو عوف" في الفترة المماثلة السابقة

ارتفاع أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء + 18.0% على أساس سنوي لتصل إلى 465 مليون درهم إماراتي مع نمو قوي في الربحية من أقسام الوجبات الخفيفة والمنتجات الزراعية والمياه

ارتفاع صافي أرباح المجموعة1 منذ بداية العام +12.7% على أساس سنوي إلى 206 مليون درهم إماراتي بعد احتساب 39 مليون درهم إماراتي من تكاليف الفائدة الإضافية مقارنة بالعام السابق

باستثناء تحديات العملة في مصر، ارتفع صافي الإيرادات +20.7%، وارتفعت الإيرادات بحسب المقارنة بالمثل +12.6%، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء +30.3% وارتفع صافي الربح +27.3%.

أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت اليوم "مجموعة أغذية ش.م.ع" ، إحدى الشركات الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات في المنطقة ، عن نتائجها للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. استمر الأداء القوي لمجموعة أغذية في النصف الأول وحتى الربع الثالث، مع نمو مربح في أقسام الوجبات الخفيفة والمياه والأغذية والأعمال الزراعية، إلى جانب الاستفادة من الكفاءات على مستوى المجموعة، مما أدى إلى نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الأرباح بشكل أسرع من نمو الإيرادات.

المؤشرات المالية

ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 10.9% على أساس سنوي ليصل إلى 3.27 مليار درهم إماراتي (نمو بنسبة 9.1% في الأحجام# و1.8% من التسعير)، مع أداء قوي لأقسام الوجبات الخفيفة والأعمال الزراعية والمياه والأغذية مما خفف من التأثير السلبي لخفض العملة في مصر، وزيادة الإنتاج المحلى لمنتجات البروتين في السعودية، وخلفية أكثر تنافسية وحساسية أعلى للأسعار في الأردن.

وفي قسم الوجبات الخفيفة لمجموعة أغذية، اجتمع الابتكار في المنتجات والتغليف في التمور مع التحول بالمزيج من البيع بالجملة إلى البيع بالتجزئة لتحقيق نمو قوي في القيمة في كل من أسواق الإمارات العربية المتحدة والأسواق الدولية. في الأعمال الزراعية، تعززت مكاسب الحصة السوقية في الدقيق من خلال المنتجات المتميزة والمتخصصة الجديدة، مع نمو قوي في إيرادات الأعلاف بفضل التنفيذ الجيد في الاسواق المفتوحة، والمشاركة في برنامج الأعلاف المركبة التابع لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ، ونسبة متزايدة من المبيعات من خلال تطبيق Agrivita الفريد، مما يزيد من القدرة التنافسية.

شهد قسم المياه والأغذية في مجموعة أغذية نمواً إيجابياً في الأحجام في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الدولي، مع أداء مميز في المملكة العربية السعودية والكويت وتركيا. حافظت مياه "العين" المعبأة على مكانتها الرائدة في السوق بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعد تعديل الإيرادات للتأثير الخاص بانخفاض قيمة العملة في مصر (-287.4 مليون درهم إماراتي)، ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة +20.7% على أساس سنوي، مع نمو بنسبة 46.5% و15.0% على التوالي من قسمي الوجبات الخفيفة والأعمال الزراعية، ونمو بنسبة 19.4%. من البروتين والأغذية المجمدة باستثناء تأثير العملة، ونمو بنسبة 6.6% من أقسام المياه والأغذية. ارتفعت الإيرادات بحسب المقارنة بالمثل، بما في ذلك "أبو عوف" في الفترة المماثلة السابقة، بنسبة 3.5% على أساس سنوي بالدرهم الإماراتي، أو 12.6% باستثناء تأثير صرف العملة.

تفوق نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على الإيرادات، حيث ارتفع بنسبة 18.0% على أساس سنوي ليصل إلى 465.1 مليون درهم إماراتي (ارتفاع +30.3% باستثناء تأثير تحديات العملة)، مما يعكس النمو القوي في ربحية الوجبات الخفيفة والمياه والأغذية والأعمال الزراعية، إلى جانب التركيز المستمر على حماية الأرباح في مصر وتوليد الكفاءة على مستوى المجموعة.

وفي قسم الوجبات الخفيفة في مجموعة أغذية، كان نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 73.4% (ارتفاع +52.2% في الربع الثالث على أساس سنوي) مدفوعًا بالأداء القوي في كل من أسواق التمور المحلية والدولية، إلى جانب النمو القوي لـ "أبو عوف" (مصر) في القهوة ذات العلامة التجارية الرائدة والنوعية الممتازة، وزيادة الربحية من إعادة الهيكلة التشغيلية لـ " بي إم بي " في المملكة العربية السعودية.

كان نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 16.7% (ارتفاع +47.9% في الربع الثالث على أساس سنوي) في الأعمال الزراعية بفضل التنفيذ الجيد عبر المزارع التجارية وعمليات السوق المفتوحة، وفعالية التكلفة في الدقيق، وبيئة السلع الأكثر ملاءمة. وفي مجال المياه والأغذية، أدى مزيج من النمو الإيجابي عبر القنوات الإماراتية والدولية، والمزيج المناسب وزيادة كفاءة التكلفة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 26.6% على أساس سنوي (ارتفاع +55.5% في الربع الثالث).

ارتفع صافي أرباح المجموعة 1 بنسبة 12.7% على أساس سنوي إلى 205.6 مليون درهم، مع معدل نمو أسرع مقارنة بالإيرادات، مما يعكس توسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بالإضافة إلى السداد التراكمي البالغ 928 مليون درهم من الديون في عام 2023 حتى تاريخه.

ميزانية عمومية قوية: حافظت الميزانية العمومية لمجموعة أغذية على قوتها مع وجود نقد وما يعادله بقيمة 0.5 مليار درهم إماراتي. انخفضت نسبة صافي دين المجموعة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند 1.4 مرة (صافي دين بقيمة 0.9 مليار درهم إماراتي) من 2.3 مرة كما في ديسمبر 2022.

النقاط الاستراتيجية البارزة

لقد تم إحراز تقدم جيد على مدار العام حتى الآن مما ساهم في توسيع قدرات المجموعة وكفاءاتها لتحقيق النمو المستقبلي.

الاستفادة من منصة مجموعة أغذية المصرية: قامت مجموعة أغذية بتعزيز مواردها التي تركز على التصدير خلال العام، حيث عززت أحجام الخدمات الغذائية الجديدة في كل من الأسواق الإقليمية والدولية نمو إيرادات الصادرات من مصر بنسبة 33% على أساس سنوي لتصل إلى 55.6 مليون درهم إماراتي. كما أطلقت "أبو عوف" عددًا من وحدات SKU الجديدة في القنوات الإماراتية خلال الربع الثالث.

الاستثمار في الابتكار: الابتكار هو شريان الحياة لمجموعة أغذية ويلعب دورًا حيويًا في رؤيتها الإستراتيجية لتكون شركة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها بحلول عام 2025، بدءًا من المنتجات المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين وحتى عملية الابتكار التي تدعم الالتزام القوي تجاه كوكب الأرض. تضمنت المبادرات البارزة في قسم الوجبات الخفيفة في الربع الثالث ما يلي:

- إطلاق تمور الفوعة علامات تجارية جديدة’ التمور الكاملة والمحشوة ‘Freakin Awesome في قنوات البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة وأوروبا، وأشكال جديدة ومنتجات الفئات المجاورة في الإمارات العربية المتحدة (عبوات التمر المحشو، فئة بسكويت المعمول) ومنتجات جديدة للمناسبات في الهند (إصدار محدود لتشكيلة الهدايا في أعياد ديوالي)؛

- إطلاق "بي إم بي" علامات تجارية جديدة للشوكولا المتميزة ذات القيمة تستهدف بائعي الشوكولا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتوسع في فئات جديدة (الكراميل / مزيج الشوكولا والتمر ومزيج الشوكولا والمكسرات) في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، وإطلاق منتجات تمور ‘Freakin Wholesome’ الجديدة في متاجر التجزئة الرئيسية في الولايات المتحدة؛

- تعمل "أبو عوف" على إطلاق العديد من المنتجات الجديدة وتوسيع خطوط الإنتاج (بما في ذلك عبوات الترافلز بالتوابل) لتعزيز مكانتها في مصر وزيادة حجم الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة.

كما أطلقت مجموعة أغذية عددًا من المنتجات الجديدة في قسم الأعمال الزراعية لدعم مشاركتها في برنامج الأعلاف المركبة التابع لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ، بما في ذلك الحبوب الممزوجة تحت العلامة التجارية "ممتاز" وأعلاف المجترات " Agrivita" بنسبة 13%

حققت المجموعة تقدمًا في جدول أعمال الاستدامة لديها: تواصل المجموعة إحراز التقدم عبر الركائز الأربع لأجندة الاستدامة لديها، وخلال الأشهر التسعة، قامت بتخفيض نسبة استخدام المياه بنسبة 8.6%. وشملت المبادرات الرئيسية الأخرى خلال العام ما يلي:

تطوير سياسة التوريد الخاصة بمجموعة أغذية بطريقة مسؤولة، والتي تهدف إلى دمج المشتريات بطريقة مسؤولة عبر جميع الموردين والمواد الخام لديها من أجل تعزيز العمليات المستدامة في جميع أنحاء سلسلة القيمة لديها؛

المساعدة في الارتقاء بالمجتمعات المحلية من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية واسعة النطاق في كل أقسام أعمال المجموعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر 1) التعاون مع الهلال الأحمر وتقديم التبرعات لبنك الطعام المصري من خلال توزيع الطرود والصناديق الغذائية خلال شهر رمضان 2 ) "حملة الخير يبدأ هنا" والتي تضمنت الالتزام بخدمة المجتمع والعمل التطوعي وبرنامج رمضان للمسؤولية المجتمعية 3) دعم مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في الاردن وغيرها من المبادرات الخيرية و 4) المشاركة في برنامج رعاية لدعم المزارع في تطوير ثروتها الحيوانية بدولة الإمارات العربية المتحدة؛

مبادرات للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال الكفاءات التشغيلية والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك 1) إطلاق أول زجاجة مياه مصنوعة من مصادر محلية ومنتجة بنسبة 100٪ من مادة rPET، وشراكات المجموعة المستمرة مع Veolia في برنامج RECAPP لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير مثل PET والألومنيوم والبولي إيثيلين عالي الكثافة للمساعدة في عمليات التدوير 2) تقليل استهلاك نسبة الطاقة في "المطاحن الكبرى" و"العين" من خلال نظام ذكي لمراقبة الطاقة بحسب الوقت الفعلي، بالإضافة إلى تركيب الألواح الشمسية في مواقع أخرى، بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. بمقدار 11.000 تريليون طن (15% من إجمالي الانبعاثات) خلال السنوات الثلاث المقبلة.

كما تم تكريم مجموعة أغذية في حفل توزيع جوائز المياه الآسيوية 2023 لمبادراتها في مجال الاستدامة ومياه الزنك المتوازنة بشكل مثالي (العين بلس).

تسريع خارطة الطريق الرقمية الخاصة بالمجموعة: واصلت مجموعة أغذية التقدم في رحلة التحول الرقمي التي تمتد لخمس سنوات، واضعة الأسس اللازمة لتحويل مجموعة أغذية إلى مؤسسة تعتمد على بيانات المستهلك. لقد قامت المجموعة بتطوير مركز الكفاءة الرقمية والتكنولوجية الخاص بها مع موظفين جدد، وأصدرت ميزات جديدة لأعمال توصيل المياه للمنازل، وبالتالي تحسين خدماتها وتفاعلها مع العملاء، وأطلقت شركات جديدة على منصات التمور الخاصة بها. تم ترشيح "مياه العين" إحدى العلامات التجارية التابعة لمجموعة أغذية لثلاث جوائز رقمية في جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقمية السنوية، وقد شهد تطبيق Agrivita Farmer الخاص بالمجموعة نموًا جيدًا في التحميل والطلبات.

تمثل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا مع مايكروسوفت الإمارات العربية المتحدة علامة بارزة في رحلة مجموعة أغذية لتصبح شركة رقمية رائدة إقليميًا في صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة، مما يتيح لها الاستفادة من أدوات جديدة للتنقل في القطاع الرقمي وتحديد فرص التوسع في السوق، التميز التشغيلي، والنجاح التجاري، مع تسريع الابتكار والممارسات التجارية المسؤولة والمستدامة عبر سلسلة قيمة السلع الاستهلاكية سريعة الحركة FMCG.

وعلق خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: "تظهر نتائج الربع الثالث لأغذية التقدم المستمر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وهي حماية الأعمال الأساسية، وحصد ثمار عمليات الاندماج والاستحواذ ذات القيمة المتراكمة التي قامت بها الشركة مؤخرا، والاستثمار في القدرات والابتكار لتحقيق رؤيتها في أن تصبح شركة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. وفي الوقت الذي يتركز فيه اهتمام العالم على مبادرات إزالة الكربون في جميع أنحاء المنطقة، أنا سعيد بشكل خاص بالتقدم المحرز في أجندة الاستدامة الخاصة بها، وأنا واثق من أن أغذية ستواصل خلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة على المدى القريب والمتوسط.

ومن جانبه صرح آلان سميث، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: "إن تحقيق نتائج قوية ومربحة أخرى لهذا الربع، مصحوبة بالاستثمار المستمر في القدرة على الحفاظ على نمونا في المستقبل، يعد بمثابة شهادة على نجاح استراتيجيتنا المتمثلة في الاستحواذ على الشركات الجذابة ذات القيمة ودمجها وتنميتها وتنمية الأعمال التجارية الجذابة في فئات القيمة المضافة ، بالإضافة إلى تأكيد الدور الفعال لجهود كافة زملائنا العاملين عبر المجموعة. في حين أن النمو الرائد في القطاع هو هدف شامل لاستراتيجيتنا، فإن تحقيق ذلك على نحو مستدام له أهمية قصوى، ويسرني أن أرى التقدم الجيد عبر أجندتنا البيئية والاجتماعية والحوكمة، ليس فقط من خلال المبادرات واسعة النطاق والاستثمارات المحددة التي نقوم بها، ولكن أيضًا من خلال نهجنا القوي تجاه الحوكمة والنجاح في نشر ثقافة توحيد الجهود بشأن الاستدامة.

نتائج الشركة للتسعة أشهر الأولى من عام 2023 متاحة على موقع الشركة www.agthia.com وعلى www.adx.ae

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نبذة عن مجموعة "أغذية":

تعدّ مجموعة "أغذية" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ شركة رائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم "أغذية". وتعد "أغذية" شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في أقسام رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتمتلك "أغذية" أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية، وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، ومنطقة الشرق الأوسط. وتوظف المجموعة أكثر من 12,000 موظف، يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات في الأقسام التالية: الأعمال الاستهلاكية (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وآيس كريستال، وفوس، ومعجون طماطم العين، ومنتجات العين التجارية)؛ الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ويوبليه، ومخبز وحلويات الفيصل، و"بي.إم.بي"،مجموعة عوف)؛ اللحوم والمنتجات المبرّدة والمجمدة (نبيل للصناعات الغذائية، أطياب، والخضروات المجمدة من العين)؛ الأعمال الزراعية (المطاحن الكبرى، وأجريفيتا).