تولى المشرق دور المنسق الرئيسي لصفقة التمويل المستدام، والمدير الرئيسي المفوض، ومدير الاكتتاب، والبنك المسؤول عن حساب الصفقة، بالإضافة إلى كونه الوكيل العالمي والوكيل التقليدي للقرض

سيتم تتبع التمويل مقابل مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية على مدار فترة التمويل التي تمتد لعشر سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: قاد المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، صفقة تمويل مستدام قياسية بقيمة 3.25 مليار دولار أمريكي لصالح مجموعة "جيمس للتعليم".

وبصفته المنسق الرئيسي لصفقة التمويل المستدام، والمدير الرئيسي المفوض ومدير الاكتتاب، والبنك المسؤول عن حساب الصفقة، بالإضافة إلى كونه الوكيل العالمي والوكيل التقليدي للقرض، لعب المشرق دوراً حاسماً في هذه المبادرة. وقد شمل تحالف البنوك أيضاً بنوكاً إقليمية بارزة مثل "بنك دبي الإسلامي"، و"بنك أبوظبي التجاري"، و"بنك أبوظبي الأول".

ومن المتوقع أن تشكل هذه الصفقة التمويلية حافزاً رئيسياً لتحقيق تقدم مستدام في دمج معايير الاستدامة ضمن قطاع التعليم، إذ يساهم المشرق من خلال هذا التسهيل المالي المبتكر، بشكل فعال في دعم مجموعة "جيمس للتعليم" في مسيرتها الاستراتيجية نحو تعزيز الاستدامة والتميز الأكاديمي.

وبهذه المناسبة، قال صني فاركي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة جيمس للتعليم: "تمثل الاستدامة حجر الزاوية في رؤيتنا الاستراتيجية وقيمة جوهرية لمجموعة جيمس للتعليم. سنتمكن من خلال شراكتنا مع المشرق لتأمين هذا التسهيل المالي المبتكر، من تحقيق أهدافنا الرامية لتعزيز الاستدامة وتطوير برامجنا التعليمية لتواكب أعلى المعايير البيئية العالمية. كما ستمكننا هذه الشراكة من تقديم تعليم عالي الجودة يمتاز بالشمولية والاستدامة البيئية، بما يضمن تحقيق أهدافنا طويلة الأجل في مجال الاستدامة."

من جانبه، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "تعكس هذه الصفقة البارزة مكانة المشرق الرائدة في مجال التمويل المستدام، وترسي معاييراً جديدةً لتحقيق التميز والجودة في قطاع التعليم. لا شك أن ربط الحوافز المالية بأداء الاستدامة يمكننا من دعم جهود مجموعة جيمس والتزامها بتحقيق التقدم البيئي والاجتماعي. كما أن هذه الشراكة الاستراتيجية تجسد التزامنا الراسخ بتعزيز النمو المستدام، وتمكين عملائنا من تحقيق أهدافهم الطموحة".

وتشمل التسهيلات مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية المصممة لتتبع تحقيق أهداف الاستدامة، والتي ترتبط بشكل وثيق بأهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدفين الرابع والسابع. وتركز هذه المؤشرات على زيادة معدلات استخدام الطاقة المتجددة في المدارس، وتدريب المعلمين واعتمادهم لتعليم المواضيع المناخية والبيئية عبر برنامج الأمم المتحدة لتغير المناخ. كما تتضمن تطوير برنامج منح دراسية لتعزيز التنوع والشمولية في المدارس. إضافة إلى ذلك، التزمت مجموعة "جيمس للتعليم" بتنفيذ خطة تطوير طويلة الأجل تستهدف إدارة الموارد والتقارير، بما يتوافق مع أهدافها الرامية إلى تعزيز التعليم الجيد والشامل.

قام تحالف البنوك المحلي، بما في ذلك المشرق، في 18 يونيو 2024 بتوفير الاكتتاب المسبق وصفقة تمويل ضخمة بمليارات الدولارات. بالشراكة مع شركة بروكفيلد، سهل تحالف البنوك تخارج مركز الأغلبية الذي كان يحتفظ به المساهمون الحاليون، بما في ذلك شركة "سي في سي كابيتال" وإعادة تمويل المديونية الحالية لـ "جيمس". ومن المقرر أن يتم تجميع هذا التسهيل البنكي لاحقاً في السوق الأولية للقروض.

ويشار إلى أن مجموعة جيمس قد تأسست عام 1959 على يد عائلة فاركي، ويقع مقرها الرئيسي في دبي. وتُعتبر المجموعة المزود الرائد لخدمات التعليم الخاص من مرحلة الحضانة حتى الصف الثاني عشر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم المجموعة خدماتها التعليمية لأكثر من 135 ألف طالب عبر 61 مدرسة، تشمل 42 مدرسة في الإمارات، ومدرستين في قطر، و17 مدرسة في أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، توفر المجموعة خدمات مساندة متميزة في مجالات النقل المدرسي، وإدارة المرافق، والتموين، والزي المدرسي.

ويتجلى التزام المشرق العميق بالتمويل المستدام من خلال هدفه الطموح بتقديم تسهيلات مالية مستدامة تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030.

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان. تم تصنيف المشرق "العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط" وفقاً لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024 من قبل شركة Brand Finance.

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