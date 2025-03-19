الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة تمويل وتأجير الطائرات "آفي ليس"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن نجاح عملية توريد ثلاث طائرات جديدة من طراز إيه 320 نيو، إلى شركة SDH Wings Inter-national Leasing Limited، المشروع المشترك مع صندوق الثروة السيادية الصيني، الذي تمتلك شركة آفي ليس حصة 10% فيه. هذه الطائرات الثلاث مؤجرةٌ بعقد طويل الأجل لشركة طيران مقرها السعودية. ومع إنجاز عملية التسليم، يصل عديد أسطول SDH Wings إلى خمسة وعشرين طائرة.

تمثل هذه الصفقة، مرحلة جديدة في إطار علاقات التعاون التي تجمع "آفي ليس" وشركة SDH Wings ، كجزء من مذكرة التفاهم الأوسع نطاقاً، والتي تتضمن توريد عشرين طائرة أخرى ذات تكنولوجيا جديدة.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، ستوفر آفي ليس الدعم لشركة SDH Wings لتسهيل تنفيذ خططها المستقبلية المتمثلة في توسيع نطاق محفظة أسطولها، وتعزيز الشراكة مع شركة Sichuan Development International Holdings (SDIH)، المساهم الأكبر في SDH Wings. ومن خلال الاستفادة من خبرة شركة آفي ليس في تأجير وتمويل الطائرات ذات الكفاءة في استهلاك الوقود، تهدف شركة SDH Wings إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في سوق تمويل الطيران.

وفي هذا الصدد، قال الأستاذ إدوارد أوبريان، الرئيس التنفيذي لـشركة "آفي ليس": "تكتسب عملية تسليم الطائرات، أهمية خاصة حيث تُعتبر خطوة بارزة في إطار جهودنا لتعزيز علاقتنا مع شركة SDH Wings. ويسعدنا أن نساهم في دعم نمو SDH Wings، من خلال توريد هذه الطائرات من الجيل التالي، ونتطلع إلى تعزيز مجالات التعاون والشراكة".

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