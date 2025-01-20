تتيح فرصة لربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والموجهين لدعم نمو ريادة الأعمال وتستضيف أكثر من 100 مستثمر

عبد الله أبو الشيخ ومعز الشيخ ومازن طبارة وتشارلي رايت ونيكيتا وريا باتيل أبرز المتحدثين على "منصة المؤسسين"

منح وتمويل بقيمة 700 ألف درهم لرواد الأعمال في مسابقة "عرض الشركات الناشئة" بالشراكة مع مبادرة 1Tank

الشارقة، يجمع "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال"، أكبر تجمع ريادي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 150 شركة ناشئة، في "مدينة الشركات الناشئة"، برعاية "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية،، تجسيداً لرؤية المهرجان في توفير مساحة رائدة لاستعراض الرؤى والحلول الإبداعية، والخدمات والمنتجات المبتكرة، وتكريم أصحاب المشروعات الاستثنائية، والمساهمة في دعم منظومة الأعمال في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتوزع فعاليات "مدينة الشركات الناشئة" على عدة محطات، أبرزها "ردهة المستثمرين" بالشراكة مع شركة "ملتبلز" Multiples،التي تجمع مئة مستثمر، وتشهد عقد أكثر من 320 اجتماعاً استثمارياً لبحث الفرص الكامنة في مجالات التعاون الهادف وبناء التحالفات، وعرض الأفكار، والحصول على الإرشاد والتوجيه حول تنمية الأعمال وتوسيعها، خلال المهرجان الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) يومي 1 و2 فبراير المقبل في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار".

وتستكمل "منصة المؤسسين" دور "مدينة الشركات الناشئة" في فتح الباب أمام نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة من المنطقة والعالم لمناقشة أكثر الموضوعات مركزية في عالم ريادة الأعمال، منها الابتكار الصناعي، والاستدامة في القطاع العقاري، وتكنولوجيا التعليم، وتوسيع نطاق الشركات الناشئة، واستراتيجيات الخروج الناجحة.

وحول أهمية منطقة "مدينة الشركات الناشئة"، قالت سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "تجسد المنطقة رؤية المهرجان في توفير منصة تتيح لرواد الأعمال الطموحين وأصحاب المشروعات والأفكار المبتكرة من جميع أنحاء العالم فرصة عرض أعمالهم أمام نظرائهم وكبار المستثمرين، إلى جانب جمهورنا العالمي المتنوع، ومع رعاية شركة (دو) لمنطقة "مدينة الشركات الناشئة"، سنعمل على تمكين صناع التغيير، ومساعدتهم على التغلب على العقبات التي تعترض طريقهم، والمساهمة في بناء مستقبل مشرق يتميز بالاستدامة والابتكار".

ومن جهته، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": إن "رعايتنا لـ (منطقة مدينة الشركات الناشئة) في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال تنسجم تماماً مع جهودنا وتُعد امتداداً لالتزامنا بدعم ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الابتكار، والتعاون، والرؤية. ونسعى لمد جسور التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين، وتسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية من التحديات التي تواجه الأعمال إلى التأثير الذي يمكن أن تحدثه التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز الحوار وإثراء المناقشات والشراكات التي من شأنها إعادة رسم مستقبلنا. ونحن فخورون بمساهمتنا في رؤية الشارقة لتصبح مركزاً للتميز في مجال ريادة الأعمال وترسيخ الابتكار المستدام."

نخبة من أبرز المتحدثين على "منصة المؤسسين"

وتشمل قائمة المتحدثين على "منصة المؤسسين" ضمن منطقة "مدينة الشركات الناشئة" كلاً من عبد الله أبو الشيخ، مؤسس "أستراتك" Astratech والرئيس التنفيذي لـ"بوتيم" Botim، التي نجحت في إحداث تغييرات جذرية من خلال تطبيق فائق يدمج خدمات متعددة، وتشمل محفظة الشركة تطبيقات مثل "بوتيم" Botim، و"بيباي" PayBy، و"ريزيك" Rizek، والتي تخدم أكثر من 150 مليون مستخدم عالميًا، كما تستضيف المنصة معز الشيخ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ستارزبلاي" StarzPlay، والذي أعاد تشكيل سوق البث الإقليمي بمحتوى ترفيهي يلبي احتياجات الجمهور المحلي.

ومن قطاع الأغذية والمشروبات، سيشارك مازن طبارة، رئيس تنفيذي و مؤسس مشارك لهاوس أوف بوبس House of Pops، التي تهدف إلى إحداث ثورة في خيارات الحلوى من خلال المثلجات النباتية المستدامة، فيما تتيح المنصة لجمهور المهرجان فرصة لقاء تشارلي رايت، مؤسس "هيومانترا" Humantra، الذي يستعرض في واحدة من الخطابات الملهمة استراتيجية توسع شركته الرائدة في حلول الصحة الشاملة.

كما يشارك كل من نيكيتا وريا باتيل، المؤسستان المشاركتان لـ"ذا بيروو" The Bureau، وهي مساحة عمل وضيافة تعيد تعريف التكامل بين العمل والحياة، إلى جانب فيكي كوكريجا، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "آنفونيك" Anphonic، المكرسة لتحويل قطاع التجارة الإلكترونية من خلال التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وسيتعرف الحضور على المنهج المبتكر لتصميم مساحة العمل، ورائدات الأعمال، واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي المتطورة المخصصة لتعزيز نمو التجارة الإلكترونية.

دعم الأفكار الاستثنائية ..مسابقة "عرض الشركات الناشئة" بالشراكة مع مبادرة "1تانك" 1Tank

وتعد مسابقة "عرض الشركات الناشئة"، بالشراكة مع مبادرة "1تانك" 1Tank، واحدة من أبرز الفعاليات التي تستضيفها منطقة "مدينة الشركات الناشئة"، حيث سيحصل رواد الأعمال على فرصة استعراض أفكارهم، والحصول على ملاحظات قيمة، والتنافس على منح إجمالية بقيمة 200 ألف درهم إماراتي، إلى جانب فرص تمويل استثماري تصل إلى 500 ألف درهم، وتجسد هذه المسابقة روح المهرجان، ورؤيته لدعم الأفكار المبتكرة، وتحويلها إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.

برنامج متكامل من الندوات والورش

ويقدم المهرجان برنامجاً متكاملاً من الندوات والجلسات النقاشية والورش التفاعلية، تتوزع على 10 مناطق و5 منصات، تراعي اهتمامات وقطاعات متنوعة في منظومة ريادة الأعمال. لمزيد من المعلومات وحجز التذاكر، يمكن زيارة الموقع: https://sharjahef.com/ .

-انتهى-

#بياناتشركات