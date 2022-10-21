• إيزي ليس تتوسع في المملكة العربية السعودية والبحرين في الربع الرابع من عام 2022 مع خطة للاستحواذ على حصة كبيرة من سوق خدمات الدراجات النارية للتوصيل.

• ارتفاع الإيرادات حتى نهاية الربع الثالث بنسبة 50٪.

• تستهدف الشركة 3.6 مليون عملية توصيل في المملكة العربية السعودية بنهاية عام 2023.

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة إيزي ليس(ADX: EASY)، الشركة الرائدة في حلول التنقل، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة ومقرها أبوظبي، نتائجها المالية و قرارات اجتماع مجلس الإدارة للربع الثالث من عام 2022، بعد إغلاق السوق بالامس، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 32٪ في صافي الربح منذ بداية العام وحتى تاريخه و بارتفاع 17٪ عن تقديرات السوق.

وحققت إيزي ليز صافي ربح مستقل قدره 32.73 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، وهو أعلى بنسبة 32٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، في حين بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر / أيلول 156.11 مليون درهم مقارنة بـ 103.99 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق.

ولقد توسعت الشركة في سوقها المحلية، في الإمارات العربية المتحدة، حيث تسعى للوصول إلى 30 ألف دراجة نارية بحلول نهاية عام 2022، مما يضاعف حجم أسطولها عن العام السابق، ولقد استحوذت على 55٪ من نادي الكابتن كلوب، أكبر نادي للقوارب في الإمارات العربية المتحدة بقيمة 70 مليون درهم إماراتي، كخطوة نحو تنويع حلول التنقل. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 91.7٪ لتصل إلى 249.58 مليون درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 130.15 مليون درهم إماراتي في بداية العام.

كما سجلت مجموعة إیه إس جي ستالیونز الإمارات أعلى أرباحها على الإطلاق، و قالت الشركة مطلع هذا العام أنها ستتجاوز توقعات السوق. كما أنها ارتفعت بنسبة أكثر من 219٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 108 مليون درهم إماراتي، وحصدت المكافآت من وحدات الأعمال والشركات التابعة للأداء القوي.

وعلق مطر سهيل علي اليبهوني، رئيس مجلس إدارة ايزي ليس قائلاً: "يوضح أداؤنا في الربع الثالث استمرار قوتنا ومرونتنا في جميع أعمالنا. كان نمو إيزي ليس هذا الربع قوياً للغاية في سوق الإمارات العربية المتحدة عبر أسواق التوصيل التقليدية والجديدة".

كم سوف تفتتح إيزي ليس فروع محلية لها في المملكة العربية السعودية والبحرين قبل نهاية هذا العام، مستهدفة حصة 10٪ بحلول نهاية عام 2023 من سوق المملكة العربية السعودية، والتي تبلغ حاليًا 36 مليون عملية تسليم شهريًا. كما تهدف إلى الاستحواذ على 10٪ من سوق البحرين بحلول عام 2025، حيث توظف حاليًا 25000 دراجة نارية للتوصيل.

و من جانبه قال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة إيزي ليس: "يأتي دخولنا إلى المملكة العربية السعودية والبحرين استجابة للطلب الكبير الذي تلقيناه من كلا السوقين على حلول التنقل الخاصة بنا. هذه خطوة مهمة في تطور الشركة، ونرى الإمكانات العالية للشراكة مع عملاء جدد وحاليين في هذه الأسواق سريعة النمو".

وتتوسع إيزي ليز بسرعة بسبب نمو خدمات التوصيل المتنوعة. وقد وقعت الشركة عقد هام هذا العام لدعم خدمات النقل والخدمات اللوجستية لمجموعة بريد الإمارات "البريد الأخير". وبموجب عقد ايجار لمدة ثلاث سنوات، سوف توفر إيزي ليس للمشغل البريدي الرسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة أسطولًا من الدراجات النارية، وحزمة تسجيل كاملة، وتأمين ضد الحوادث، وصيانة كاملة، وتتبع ومساعدة على الطريق.

وأضاف السادة: "تقدم إيزي ليس خبرة كبيرة في توفير خدمات توصيل آمنة وفعالة، مما يكسب ثقة الشركات الكبرى التي تعتمد على نموذج تسليم موثوق".

وكجزء من تركيز إيزي ليس على التنقل، تخطط الشركة للاستفادة من حجمها ووفورات الحجم لزيادة الاستثمار في التكنولوجيا وحلول التنقل المبتكرة لعملائها، واستهداف تحسين المسار وتجربة العملاء وإمداد الأسطول بالكهرباء على المدى الطويل.

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نبذة عن إيزي ليس:

تأسست شركة ايزي ليس في عام 2011 ، وهي شركة مدرجة في سوق ابوظبي للأوراق المالية الثاني تحت رمز "EasyLease" وتعمل كشركة تابعة لرأس المال تحت الشركة الدولية القابضة (IHC). مع أسطول يتألف من أكثر من 25,000دراجة، تقدم الشركة حلول تسليم تأجير جاهزة للتسليم مع نشاط أساسي في تأجير الدراجات النارية للمطاعم وشركات التوصيل وشركات الخدمات اللوجستية والبريد السريع وتجميع المواد الغذائية.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 619 مليار درهم حتى تاريخ 30 يونيو 2022. والتزامًا بـ "رؤية أبوظبي 2030"، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 372 شركة تابعة و52,345 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التكامل التشغيلي وتعمل على تعزيز مستويات الكفاءة في التكاليف عبر جميع قطاعات أعمالها. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي ظل التغيرات التي يشهدها العالم ومع ظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإرساء معايير جديدة في السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالشركة العالمية القابضة، يرجى التواصل مع:

أحمد إبراهيم

رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية والشؤون الإعلامية

Ahmad.ibrahim@ihcuae.com