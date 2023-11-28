سيوفر هذا الحي الجديد أسلوب معيشة متميز على الواجهة الشاطئية في بيئة تشبه المنتجع، مما يعيد تعريف التجارب السكنية الهادئة والمناظر الطبيعية الخلابة والمستدامة داخل المدينة.

سيتم تشغيل النادي الشاطئي في تلال الغاف بالشراكة مع مجموعة صن سيت للضيافة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ماجد الفطيم، اليوم عن إطلاق حي بلاجيت 32 (Plagette 32)، أحدث أحياءها ذات الواجهة الشاطئية، والذي يضم مجموعة رائعة من الأكواخ القريبة من المياه وفلل الكلوب المتميزة.

ويقع حي بلاجيت 32 داخل مشروع تلال الغاف، المُجمع السكني الرائد من شركة ماجد الفطيم في دبي، وهو حي سكني حصري يتكون من 28 فيلا كلوب، وأربعة أكواخ قريبة من المياه على طراز البنغلات، مع تصاميم ديكور مميزة من شركة بيرجمان ديزاين هاوس، استوديو التصميم الفاخر المتخصص في الديكورات الداخلية الرائعة ضمن قطاع الضيافة والعقارات التجارية والسكنية، واليخوت الفاخرة. وتعد وجهة أسلوب الحياة العالمي رفيع المستوى هذه، الأحدث من نوعها في سلسلة مشاريع ماجد الفطيم، التي تواصل إعادة تعريف معايير جودة الحياة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تمزج بين الفخامة والرقي مع عناصر الترفيه والمناظر الطبيعة لتقديم تجربة معيشية شاملة بكل ما للكلمة من معنى.

وتم تصميم الأكواخ المائية المكونة من أربع غرف نوم، كفلل منتجعية، مع مساحات معيشة فردية وحدائق خاصة ومساحات معيشة كبيرة، وفق نهج معماري يشمل مساحات المعيشة الداخلية والخارجية. ويحتوي كل كوخ على صالة على السطح، وتراس، مع إطلالات رائعة على البحيرة الكريستالية، وعلى التضاريس المترامية خلفها. وتتضافر أجواء الأكواخ المميزة والحدائق الداخلية الجذابة وعناصر التصميم المميزة لتوفير تدفق سلس للحركة، مما يتيح ملاذاً حضرياً عصرياً تتناغم فيه الفخامة وعناصر الطبيعة في انسجام تام، مع تركيز لا هوادة فيه على الإحساس بالرقي والهدوء.

كما تتمتع الأكواخ بتصاميم خارجية تتيح لها الاندماج بسلاسة مع التضاريس الطبيعية المحيطة، وهي تتميز أيضاً بالتنوع وتعدد الاستخدامات، مع خيارات لتخصيص وسائل الراحة، كالتشطيبات الأرضية والأسقف، والمطابخ، وعناصر المناظر الطبيعية، بما في ذلك إمكانية إضافة حوض سباحة لا متناهٍ أو حوض غطس.

وتم تصميم فلل الكلوب البالغ عددها 28 فيلا والتي تتوزع رأسياً، بأسلوب فريد من نوعه، مع ما يصل إلى خمس غرف نوم موزعة على ثلاثة طوابق، ومزودة بمصعد لسهولة التنقل بين الطوابق. وتعد فلل الكلوب هذه التي تتميز بكوة سقفية وأسقف مزدوجة وخيارات لتخصيص غرف إضافية، وحدات عقارية جذابة مع مساحات إضافية تتيح تنفيذ تفضيلات واحتياجات المقيمين على اختلافها. كما تساهم المواد الصديقة للبيئة والألوان الفاتحة المستخدمة والتداخل المثالي لعناصر الزجاج والحجر المطروق في خلق بيئة تشجع على التأمل والاسترخاء، يمكن للمقيمين فيها الاستمتاع بأعلى درجات الراحة والانتعاش وتجديد النشاط.

ولعل الأمر الأكثر أهمية في هذه الفلل، هو القدرة على تحويل الطابق الأول بأكمله إلى مساحة معيشة رئيسية ضخمة، فيها مقصورة ملابس للرجال والنساء، ومساحة للمعيشة، وشرفة خارجية مع حمام كبير وجاكوزي مخفي.

وفي إطار التزامها بتقديم تجارب سكنية فريدة تتميز بتجربة عملاء ممتازة، ستقدم شركة ماجد الفطيم للتطوير لجميع مالكي الوحدات السكنية في حي بلاجيت 32 عضوية مدى الحياة في النادي الشاطئي الحصري، المحطة المحورية لعروض أسلوب الحياة في هذا المجتمع الراقي، والذي سيتم تشغيله بالشراكة مع مجموعة صن سيت للضيافة.

وتتميز المجموعة بحضورها في ستة عشر دولة وأكثر من 50 موقعاً مختلفاً، مع سجلٍ حافل بإدارة مجموعة متنامية ومزدهرة من العلامات التجارية الشهيرة في مجال أسلوب حياة الضيافة، وتقديم مزيج متنوع من مفاهيم الضيافة، بما فيها فندق ومنتجع ميت، وآزور بيتش، وأموس، ونادي دريفت بيتش، وأورا، وسوشي سامبا، ودريم، ولامو بيسترو ديل ماري، وبلاك تاب، ولولا تابرينا اسبانيولا، وجولدفيش، وإيزولا، ونادي ريز للياقة والعافية، وغيرها الكثير.

وفي معرض تعليقه على إطلاق حي بلاجيت 32، قال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتطوير: "يمثل إطلاق هذا الحي علامة فارقة في سياق التزامنا الراسخ بطرح وجهات متكاملة لأسلوب الحياة الراقي تمثل امتداداً مثالياً لمحيطها الطبيعي، وتوفر للمقيمين فيها نمطاً خلاباً ومستداماً للمعيشة. وتعد الأكواخ المائية وفلل الكلوب من أكثر الوحدات السكنية تميزاً في تلال الغاف، إذ تتمتع بإطلالات مباشرة على البحيرة الكريستالية القريبة، وإمكانية الوصول بشكل مباشر إلى النادي الشاطئي الخاص، مما يضفي شعوراً مجتمعياً مخصصاً، مع لمسات من الفخامة والرقي. ونحن سعداء للغاية بأن نعلن أيضاً أن مجموعة صن سيت للضيافة هي من سيتولى تشغيل النادي الشاطئي، وستشرف على الفعاليات اليومية فيه".

من جانبه، قال أنطونيو جونزاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة صن سيت للضيافة: "يسعدنا جداً أن نتعاون مع شركة ماجد الفطيم لتشغيل النادي الشاطئي في حي بلاجيت 32 في تلال الغاف. وقد كان من الرائع حقاً أن نرى رؤيتهم لهذا المجتمع المميز تتحقق من خلال المفهوم الراقي الذي نفذوه في الفلل والبنغلات والمرافق المحيطة. ونحن نتطلع قدماً إلى الترحيب بسكان وزوار هذا المجتمع الراقي الذين سيترددون على النادي، وخدمتهم بتوفير نمط حياة استثنائي يوازي تميز هذه الوجهة الفريدة من نوعها.

ويعد مشروع تلال الغاف الآن واحداً من أكثر الوجهات السكنية جاذبية في دبي، وقد تم تصميمه بما يتماشى مع التزام شركة ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة بمفهوم التصميم المستدام. وتقع بحيرة لاغون الغاف الكريستالية ذات الشواطئ الرملية في قلب هذا المشروع السكني المميز على مساحة تبلغ 150 ألف متر مربع، يحيطها مجموعة من الأحياء السكنية الفخمة التي يمكن التنقل بينها سيراً على الأقدام، وهي متصلة بمسارات للمشي والركض وركوب الدراجات، ومساحات طبيعية مفتوحة وحدائق عامة. ويمتد هذا المشروع على مساحة تربو على 3 ملايين متر مربع ويضم مجموعة من المحال التجارية والمطاعم المختارة من "ماجد الفطيم" ومدرسة دولية.

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نبذة عن "تلال الغاف"

يعدّ مجمّع "تلال الغاف" أوّل الوجهات المتكاملة متعددة الاستخدامات التي تطوّرها شركة "ماجد الفطيم" في دبي، وتوفّر تجربة سكن فريدة ومثالية. يقع "تلال الغاف" في قلب دبي الجديدة، مع بحيرة خلابة ذات شاطئ رملي في مركزها، ليحقق توازناً مذهلاً بين الرفاهية والطابع الحضري الحديث، مع ما يحتويه من مرافق استثنائية وعناية بأدق التفاصيل، فكل بيت في "تلال الغاف" مبني ليحقق سعادة العملاء.

وكجزء من التزام شركة "ماجد الفطيم" بالتصاميم والمساكن التي تحقق الاستدامة، يحتوي المجمّع السكني على مجموعة أحياء سكنية فخمة يمكن التنقل بينها سيرا على الأقدام، وهي متصلة بمسارات للمشي وركوب الدراجات ومساحات طبيعية مفتوحة وحدائق عامة. يضم المشروع كذلك مجموعة من المحال التجارية والمطاعم المختارة من "ماجد الفطيم" ومدرسة دولية، تقع جميعاً على بعد خطواتٍ قليلة من منازل سكّان المجمّع.

عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي شركة رائدة في مجال أسلوب الحياة المتنوع تنتشر في 16 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. يعمل في الشركة 46000 موظف ينحدرون من 114 جنسية مختلفة، وهي تستقبل في كل عام نحو 600 مليون عميل في مراكز التسوق والمجتمعات ووجهات البيع بالتجزئة والترفيه.

تبلغ قيمة الأصول المملوكة لشركة ماجد الفطيم 18 مليار دولار أمريكي، وتتمتع الشركة بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات المملوكة للقطاع الخاص في المنطقة. وهي تلتزم الشركة بأن تحقق صافي إيجابي في استهلاك المياه والانبعاثات الكربونية بحلول عام 2040.

www.majidalfuttaim.com/en

حول ماجد الفطيم العقارية

تتمتع ماجد الفطيم العقارية بخبرة عريقة تمتد لأكثر من 25 عاماً من المساهمة القوية في مستقبل المدن في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولديها سجل قوي في تطوير العديد من المجتمعات ومراكز التسوق والمكاتب والفنادق في المنطقة.

وتستفيد الشركة من الابتكار والممارسات المستدامة والتركيز على الإنسان لتطوير مجموعة متنوعة من المشاريع متعددة الاستخدامات عالمية المستوى، والتي توفر وسائل راحة استثنائية وتجارب غير مسبوقة، مع منهجية شاملة تقوم على بناء أماكن تتمحور فكرتها حول عملية التصميم. وتشمل محفظة الشركة مجتمعات رئيسية رائدة، مثل تلال الغاف في دبي، والموج في سلطنة عُمان، ومدينة الواجهة البحرية ومجمع الأعمال في لبنان.

وتعد ماجد الفطيم العقارية بما لديها من سجل حافل في مجال إعادة تعريف المدن ولتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم"، المطور الرئيسي للعديد من المعالم ووجهات التسوق الرئيسية متعددة الاستخدامات في جميع أنحاء المنطقة، مثل مول الإمارات، ومول عُمان، وسيتي سنتر ديرة الذي يُعد أول مركز تسوق كبير يتم تشييده في دبي.

لمحة حول مجموعة صن سيت للضيافة:

تأسست مجموعة صن سيت للضيافة في عام 2011 وفق رؤيةٍ طموحة تهدف إلى توفير تجارب ضيافة فريدة من نوعها في جميع أنحاء العالم تتراوح من المنتجعات والنوادي الشاطئية إلى المطاعم ووجهات السهر. ونمت المجموعة بسرعة لتصبح شركةً رائدة في مجال الاستثمار والإدارة في قطاع الضيافة، حيث تقوم بتطوير مفاهيم جديدة ورائدة وعلاماتٍ تجارية عالمية وشهيرة. وتتميز المجموعة بحضورها في ستة عشر دولة مع سجلٍ حافل بتقديم خدمات عالية الجودة في مواقع استثنائية، حيث تضم محفظتها باقةً من العلامات الشهيرة، بما فيها فندق ومنتجع ميت، وآزور بيتش، وأموس، ونادي دريفت بيتش، وأورا، وسوشي سامبا، ودريم، ولامو بيسترو ديل ماري، وبلاك تاب، ولولا تابرينا اسبانيولا، وجولدفيش، وإيزولا، ونادي ريز للياقة والعافية، وغيرها الكثير.

وقامت المجموعة في عام 2023 بافتتاح أزور بيتش ماربيا، وإيزولا ماربيا، وبار دي لولا ماربيا، وMOTT32 دبي، وسيغنور ساسي دبي، وفندق ومنتجع شاطئ ميت ماربيا، وفندق ياليكافاك مارينا بودروم، ومود جوردان، ورايز ماربيا، وسانتانا بالي.

www.sunsethospitality.com