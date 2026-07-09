دبي، الإمارات العربية المتحدة، واصلت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، تصدرها للسوق العقاري في دبي خلال شهر يونيو 2026، بعدما جاءت في المرتبة الأولى من حيث إجمالي قيمة المبيعات وعددها، في تأكيد على استمرار الإقبال القوي على مشاريعها وثقة المستثمرين المحليين والدوليين بمحفظتها العقارية.

وسجلت الشركة مبيعات تجاوزت 3.2 مليار درهم عبر أكثر من 3,700 معاملة بيع على الخارطة خلال شهر يونيو، فيما ارتفع عدد المعاملات إلى أكثر من الضعف مقارنة بشهر مايو، الذي سجلت فيه الشركة 1,601 معاملة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي: "جاء أداء شهر يونيو امتداداً للزخم الذي حققناه في مايو، مدفوعاً باستمرار الطلب على مشاريعنا، والثقة المتنامية التي يوليها لنا المستثمرون من داخل الدولة وخارجها. وتمثل هذه الثقة مسؤولية كبيرة نلتزم تجاهها بالوفاء بمواعيد التسليم، وتطوير مشاريع عقارية بمعايير جودة عالية، بما يرسخ القيمة طويلة الأمد التي نقدمها لعملائنا."

وتواصل عزيزي للتطوير تنفيذ خطتها التوسعية في مختلف أنحاء دبي، مدعومة بمحفظة متنوعة من المشاريع السكنية والشاملة، التي تلبي احتياجات المشترين والمستثمرين المحليين والدوليين، وتواكب الطلب المتنامي على المشاريع التي تجمع بين جودة البناء، والمواقع الإستراتيجية، والقيمة الاستثمارية المستدامة.

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