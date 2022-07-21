عمّان، تموز 2022: وفقًا لإحصائيات "مجموعة المطار الدولي"، استقبل مطار الملكة علياء الدولي 3,248,467 مسافرًا خلال النصف الأول من عام 2022، مما يقل بنسبة 21.7% عن الفترة نفسها من عام 2019. وفيما يتعلق بحركتيْ الطائرات والشحن الجوي، سجّل المطار 31,547 حركة، و29,148 طنًا على التوالي– ما يمثّل انخفاضًا نسبته 17.0% و40.5% على التوالي، مقارنةً بالنصف الأول لعام 2019. وبالإضافة إلى ذلك، وخلال شهر حزيران، استقبل مطار الملكة علياء الدولي 711,983 مسافرًا، و6,211 حركة طائرات، 5,673 طنًا لحركة الشحن الجوي– ما يشكّل انخفاضًا نسبته 14.9%، و17.1%، و30.1%، على التوالي، بالمقارنة مع شهر حزيران 2019.

نتج النمو الإجمالي للحركة الجوية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 عن استئناف الخطوط الجوية والمسارات واستحداثها ضمن الشبكات العالمية لمطار الملكة علياء الدولي– بما يشمل انطلاق الرحلات الجوية المنتظمة من عمّان إلى واشنطن العاصمة عبر "يونايتد إيرلاينز"، وإلى جدّة والرياض عبر طيران أديل، وإلى الإسكندرية عبر الإسكندرية للطيران، وإلى أبوظبي عبر "ويز إير" أبوظبي، بالإضافة إلى استئناف المسارات إلى أنطاليا وكوبنهاجن وبرلين وزيورخ وجنيف وروما ومونتريال والنجف عبر الملكية الأردنية، إلى جانب افتتاح مسارات جديدة إلى تورونتو عبر الملكية الأردنية، وإلى روما، وميلان، وفيينا عبر "ويز إير" هنجاريا. وعلاوة على ذلك، شملت الوُجهات الرئيسية التي أسهمت إيجابيًا في إحصائيات الحركة الجوية المسجلة كلًا من إسطنبول، وجدّة، والكويت، ودبي، والقاهرة.

وتعليقًا على ذلك، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "شكّلت النتائج الواعدة الملحوظة خلال النصف الأول من العام تقدمًا لمطار الملكة علياء الدولي في أعقاب أزمة فيروس كورونا؛ إذ تُظهِر أعداد المسافرين تقدمًا ثابتًا خلال الأشهر الأخيرة". وأضاف: "ورُغم أنّنا لم نتعافَ كاملًا، إلّا أنّنا نتطلع لما ستجلبه الأشهر الستة المتبقية

من عام 2022؛ إذ إنّنا ما نزال ملتزمين بتوفير تجربة سفر مرحّبة ومميزة في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

#بياناتشركات

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نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي شركة أردنية تضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إعادة تأهيل المطارات وتحسينها، وتشغيلها وإدارتها. في عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لمدة 25 عامًا لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لأربعة أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وواحد من 21 مطارًا حول العالم في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في أيار 2025.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

بيان صحفي صادر عن شركة بداية للاستشارات الإعلامية والاتصالات المؤسسية بالنيابة عن "مجموعة المطار الدولي".

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