أعمال البناء جارية على مدار الساعة لتسليم الوحدات السكنية خلال 3 سنوات كأسرع مدة في السوق

القاهرة، مصر: أعلنت إم سكويرد، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بمصر، والذراع العقاري لشركة إنترو للاستثمارات القابضة عن إطلاق مشروع31WEST ، وهو مجمع سكني فاخر على مساحة 31 فدانا في قلب مدينة 6 أكتوبر. ويعد هذا المشروع بمثابة شهادة على التزام إم سكويرد بتوفير وحدات سكنية مستدامة وفائقة الجودة، تجمع بين وسائل الراحة الحديثة وهدوء الطبيعة.

وينفرد مشروع 31WEST لضمه أول مجمع سكني فاخر يتم إنشاؤه في مدينة 6 أكتوبر وفقًا لمعايير شهادة WELL الدولية، بالإضافة إلى أنه أحد المشروعات ذات الكثافة السكانية المنخفضة ويضم بحيرة فريدة من نوعها تبلغ مساحتها أكثر من 7000 متر مربع. ومن المقرر تسليم الوحدات السكنية بالمشروع خلال 3 سنوات، وهي أسرع مدة في السوق، حيث يبلغ متوسط تسليم الوحدات السكنية بالمشروعات الأخرى 4 سنوات أو أكثر.

التوسع الاستراتيجي بمشروعات الشركة في مدينة 6 أكتوبر

وخلال حفل إطلاق المشروع، أكد المهندس كريم ملش، الرئيس التنفيذي لشركة إم سكويرد، أن مشروع 31WEST يأتي ضمن خطط الشركة للتوسع الاستراتيجي في غرب القاهرة، وهي خطوة ستعزز مكانتها كمطور عقاري للمجتمعات الفاخرة والمميزة.

وأضاف "ملش" أنه تم إطلاق مشروع 31WEST استجابة لرغبة العملاء المتزايدة على مدار سنوات في وجود مشروعات سكنية للشركة في 6 أكتوبر والشيخ زايد، مشيرًا إلى الموقع المميز الذي تم اختياره لهذا المشروع الاستثنائي بغرب القاهرة، موضحا أن الشركة بدأت في أعمال البناء قبل الإعلان عن المبيعات، وهي خطوة غير مسبوقة في السوق، وتعكس التزام الشركة بتلبية احتياجات العملاء وتسليم الوحدات السكنية في الوقت المحدد.

مجمع سكني فاخر يراعي معايير الحياة الصحية

تم تصميم مشروع 31WEST بعناية فائقة لتوفير أرقى مستويات المعيشة بما يراعي معايير الاستدامة والحياة الصحية، فقد تم تخصيص 22% من مساحة المشروع للوحدات السكنية فقط، فيما ستخصص 78% للمساحات الخضراء والبحيرات والطرق الداخلية، لتمكين العملاء من الاستمتاع بالراحة والهدوء.

وقد تم تصميم الوحدات السكنية بهذا المشروع وفقًا لمعايير شهادة WELL الدولية، وبذلك سيكون 31WEST أول مشروع في مصر يحصل على هذه الشهادة، التي تُعد معيارا معترف به دوليًا لقياس مدى ملاءمة المباني السكنية للمعايير الصحية والنفسية. وتُمنح هذه الشهادة عند مراعاة عدة معايير في المباني، هي: جودة الهواء، وكفاءة المياه، والعزل الحراري ومبادئ التصميم المعماري البيوفيلي التي تعزز الصحة العامة للسكان.

وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد سعيد، الرئيس التنفيذي لقطاع التنمية في شركة إم سكويرد، على أن المشروع يعكس التزام الشركة الراسخ ببناء المجتمعات المستدامة والمتكاملة. وأضاف "سعيد" أن الشركة تلتزم بتطبيق معايير الهندسة السلوكية، التي تركز على الاستفادة من المساحات المتاحة بما يراعي نفسية العملاء وصحتهم بشكل عام، موضحًا أن مشروع 31WEST يتجاوز المجتمعات السكنية التقليدية، فهو مصمم لتعزيز الراحة المستدامة، وتوفير مساحات مفتوحة وبنية أساسية مطوّرة لتحسين الحياة اليومية للسكان.

كما يضم المشروع وحدات سكنية مبتكرة ومتنوعة بما في ذلك الفيلات المستقلة، والتوين فيلا، والتاون هاوس، وشقق فاخرة بمساحات صغيرة، لتلبية مختلف احتياجات العملاء، بدايًة من الشباب ووصولًا إلى العائلات الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، تضم كل وحدة سكنية باختلاف أنواعها مكان مخصص لممارسة الهوايات، ومساحات مشتركة للعمل، للاستمتاع بحياة متكاملة داخل المنزل.

علاوة على ذلك، تم استغلال نصف المساحة المبنية المسموح بها فقط في مشروع31WEST ، لضمان الخصوصية الكاملة للسكان، مما يؤكد على التزام شركة إم سكويرد بتزويد العملاء بأفضل مستويات الجودة.

معيار جديد للمبيعات العقارية وتسليم الوحدات

يضع مشروع 31WEST معيارًا جديدًا للمبيعات العقارية وتجربة العملاء، حيث تحرص شركة إم سكويرد على تشغيل جميع الخدمات والمرافق، وأنظمة الأمان والبنية الأساسية عند تسليم الوحدات السكنية، بخلاف العديد من المشروعات الأخرى التي تقوم بتسليم الوحدات السكنية دون تشغيل الخدمات الأساسية لسنوات.

وتعليقًا على الأسلوب الفريد والمميز للمبيعات وخطط السداد، أشاد "ملش" بنموذج المبيعات الخاص بالشركة لما يتسم به من مرونة وشفافية لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، وتزويدهم بخطط سداد مبتكرة، تمكنهم من تقسيط قيمة الوحدات السكنية على فترات سداد تعد الاطول بالسوق حيث تصل مدتها إلى 10 سنوات.

وأضاف "ملش" أن الشركة ملتزمة بجدول زمني محدد لتسليم الوحدات السكنية وهو 3 سنوات، مما يضمن للعملاء الانتقال المبكر لمنازلهم والاستفادة بجميع الخدمات الأساسية.

موقع مميز واستراتيجي

يقع مشروع 31WEST بمدينة السادس من أكتوبر بغرب القاهرة، على بعد أمتار من نادي الجزيرة الرياضي، بما يسُهل الوصول إليه من كافة الطرق والمحاور المختلفة سواء من محور 26 يوليو أو الطريق الدائرى، بالإضافة إلى قربه الشديد من جميع المعالم والأماكن الحيوية والتجارية والترفيهية مثل أركان بلازا، وهو ما يمنح العملاء سهولة الوصول لأي مكان في دقائق معدودة دون عناء.

مسيرة النمو والابتكار

تواصل شركة إم سكويرد التوسع بنطاق أعمالها مدعومة برؤيتها واستراتيجيتها المتمثلة في بناء مجتمعات حيوية تلبي مختلف احتياجات العملاء. وحتى الآن، نجحت الشركة في تسليم أكثر من 1,108 وحدة سكنية وتطوير 869 ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات عقارية مميزة، لتصبح بذلك واحدة من أكبر 5 شركات تطوير عقاري في مصر بحلول عام 2035.

ومن جانبه، أضاف كريم ملش أن مشروع 31WEST يركز على توفير مستويات معيشة متميزة وعالية الجودة للعملاء، ويعد خطوة محورية في مسيرة شركة إم سكويرد، التي تطمح إلى الارتقاء بمعايير التطوير العقاري في مصر والوفاء بوعودها ببناء مجتمعات استثنائية ومستدامة.

المبيعات والاستفسارات

تم فتح باب البيع لمشروع 31WEST ، وإذا كنت ترغب في الشراء أو لديك أي أسئلة أو استفسارات، يمكنك التواصل مع شركة إم سكويرد من خلال الخط الساخن على رقم 19979، أو زيارة موقعها الإلكتروني على www.msquaredev.com، أو متابعة صفحات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التطورات .عن شركة إم سكويرد

تأسست شركة إم سكويرد في عام 2012، وهي الذراع العقاري لإنترو للاستثمارات القابضة، الشركة المصرية الرائدة العاملة في 8 قطاعات حيوية في 15 دولة. وقد نجحت شركة إم سكويرد في إعادة صياغة خدمات التطوير العقاري بمصر عبر بناء مجتمعات حيوية متكاملة تركيزًا على تحقيق الاستدامة والابتكار وتلبية احتياجات العملاء. وتشمل محفظة مشروعات الشركة مشروع asyaf Ras AlhekmaM، Marmarica Boutique Cabanas، ومشروع Trio في القاهرة الجديدة، و 41Business District علي طريق دائري القطامية.

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