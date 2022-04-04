أعلنت شركة النيل للتطوير العقاري عن حصولها علي موافقة مركز البحوث لمشروع " 31N " ، وبذلك تصبح أول شركة تحصل علي تلك الموافقة بمنطقة ناطحات السحاب ، والتي تعد من أهم الموافقات ضمن إجراءات رخصة المشروع .

قال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس الادارة أن شركة النيل العقارية أنهت كافة الرسومات الهندسية الخاصة بمشروع " 31N " والذي يعد اول ناطحة سحاب احتفالية في مصر .

وتابع ان استلام الموافقات النهائية من مجمع البحوث يأتي ضمن خطوات ثابتة تتخذها الشركة في الحفاظ والالتزام بالجدول الزمني الخاص بالمشروع ، وتعتبر تلك الخطوة من أهم الخطوات التنفيذية الخاصة والتي تفيد العملاء .

وأضاف " طاهر " أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الحفر بالمشروع علي عمق ٢٤ متر تحت سطح الأرض

و جاري الانتهاء من كافة أعمال الإحلال الخاصة بتربة المشروع وإجراء اختبار " Plate load test " والذي يعد واحد من أهم اختبارات التربة

وأوضح طاهر ان مشروع " 31N " يسير وفق مخطط زمني مدروس من الناحية التنفيذية فالمشروع تم تخصيصه شهر مارس عام ٢٠٢١ وتم مراجعة التصميمات والحصول علي الموافقة المبدئية بشهر يونيو من عام ٢٠٢١ وتم استخراج تصريح الحفر بشهر يوليو ٢٠٢١ ، وتم البدء في أعمال الحفر بشهر سبتمبر ٢٠٢١ وتم الانتهاء منة بشهر يناير ٢٠٢٢ ، وتم البدء في أعمال الاحلال شهر بنفس التوقيت والانتهاء منها بشهر مارس ٢٠٢٢ ، وتم استخراج موافقة مركز البحوث نهاية شهر مارس من عام ٢٠٢٢ ، وأعمال الخرسانة سوف تبدأ خلال الربع الثاني من العام الجاري .



وأشار طاهر أن شركة النيل تعد ضمن قلائل الشركات التي لديها أدارة مخاطر لدراسة جميع الأوضاع التي قد تطرأ علي السوق من زيادة في أسعار مواد البناء وارتفاع سعر الدولار وخلافة ووضع الحلول العلمية مسبقاً لتدارك تلك المخاطر .

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