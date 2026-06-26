​​​​​​دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الفطيم دي سي للطيران، الشركة الرائدة في مجال خدمات طيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، عن توسيع أسطولها من طائرات التأجير بإضافة طائرة إيرباص ACJ318 Elite+ المُدارة بالكامل.

ومن المقرر أن تدخل الطائرة المُجددة بالكامل الخدمة بحلول نهاية يونيو 2026، وستتواجد بشكل دائم في حظيرة الطائرات المتكاملة وصالة كبار الشخصيات التابعة لشركة دي سي للطيران في مطار آل مكتوم الدولي الذي يقع في منطقة دبي الجنوب (المعروف أيضاً باسم دبي وورلد سنترال)،

وتأتي هذه الإضافة في إطار النمو المتواصل لقطاع طيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، حيث أفادت بيانات الطيران الصادرة عن شركة JETNET، والتي تتضمن معلومات من شركة WINGX حول نشاط الطيران، أن عمليات طائرات رجال الأعمال في الشرق الأوسط سجلت نمواً سنوياً بنسبة 7.7% في عام 2025، مما عزز مكانة المنطقة كواحدة من أسواق طيران رجال الأعمال الأسرع نمواً على مستوى العالم.

في الوقت نفسه، تشهد أنماط طلب العملاء تحولاً ملحوظاً. فقد شهدت الفطيم دي سي للطيران خلال الـ 12 إلى 18 شهراً الماضية، تزايداً في تفضيل الطائرات ذات المقصورة الأكبر حجماً والتي يمكنها القيام برحلات عابرة للقارات من دون توقف. ويعود هذا التوجه بشكل رئيسي إلى مكاتب إدارة الثروات العائلية، والجهات الحكومية، والمديرين التنفيذيين في الشركات الذين يحتاجون إلى مزيد من المرونة والخصوصية وتوفير الوقت. وانعكاساً لهذا التطور، ازداد الطلب الإقليمي على رحلات الطيران الخاص طويل المدى وفائق المدى بنسبة تُقدر بنحو 20% خلال الأعوام الثماني الماضية. علاوة على ذلك، تشير البيانات الحالية لقطاع الطيران الحالية إلى أن أكثر من 60% من عملاء الطائرات الخاصة في المنطقة يشترطون الآن السفر من دون توقف، كلما أمكن ذلك عملياً، لتحقيق أقصى قدر من توفير الوقت والخصوصية وسلاسة إجراءات العبور.

ويعتبر طراز ACJ318 Elite+ مناسباً على نحو مثالي لتلبية هذا الطلب المتزايد، حيث يوفر رحلات متواصلة بدون توقف بين دبي والوجهات ذات الطلب المرتفع، بما في ذلك لندن وسنغافورة.

وقال هولجر أوستهايمر، مدير عام شركة الفطيم دي سي للطيران: "يُعزز انضمام طائرة إيرباص ACJ318 Elite+ الإرث العريق لمجموعة دي سي أفييشن في تشغيل طائرات التأجير ACJ لأكثر من 25 عاماً. لا شك أن الخبرات الواسعة والكفاءة المُثبتة هي ما يُمكنّا من التميز وتقديم مستوى راقٍ من الرحلات لعملائنا. وسواءً تم استخدام ACJ ACJ318 Elite+ من قبل أفراد من العائلة الحاكمة، أو رؤساء دول، أو مجموعات عائلية كبيرة تسافر معاً، تعزز هذه الطائرة قدرتنا على تقديم رحلات ذات مدى طويل من دون توقف، مع توفير أقصى درجات الخصوصية والمرونة، في أجواء تُمكن ضيوفنا من العمل أو تناول الطعام أو الاسترخاء براحة تامة."

جدير بالذكر أن هذه الطائرة غالباً ما تُوصف بـ "شقة طائرة"، مع مقصورة واسعة للغاية مُعتمدة تتسع لـ 19 راكباً ومجهزة بما يصل إلى 21 مقعداً. وقد تم تصميم المقصورة بدقة متناهية لضمان أقصى درجات الراحة وحرية الحركة، مما يتيح للركاب العمل وتناول الطعام والاسترخاء والتواصل معاً طوال رحلتهم.

ويضم التصميم الداخلي منطقة مخصصة بالكامل لتناول الطعام، وصالة مخصصة للاجتماعات غير الرسمية والاسترخاء، وحماماً فاخراً للضيوف، وجناحاً خلفياً خاصاً يمكن استخدامه كغرفة نوم أو مكتب، مع حمام داخلي. وبعد عملية تجديد شاملة أُجريت مؤخراً للتصميم الداخلي للطائرة، تبدو مقصورة ACJ318 Elite+ بإطلالة جديدة كلياً تتكامل مع تجديد الطلاء للتصميم الخارجي.

وتتمتع هذه الطائرة تحديداً بتاريخ عريق في قطاع الطيران، حيث سبق أن حطمت العديد من الأرقام القياسية العالمية لطائرة إيرباص A318، بما في ذلك أطول مدة طيران، وأطول مسافة طيران، وأكبر عدد من ساعات طيران التأجير في عام واحد.

وتعزز أضافة طائرة ACJ318 Elite+ مكانة الفطيم للطيران باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال طيران رجال الأعمال في المنطقة، حيث تجمع بنجاح بين التميز التشغيلي الألماني وكرم الضيافة الإماراتي لتقديم تجارب سفر مصممة خصيصاً للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

يشار بأن أهم ما يميز الفطيم دي سي للطيران قدرتها الفريدة على تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة مباشرةً داخل منشأتها، حيث ستتولى إدارة وصيانة الطائرة بالكامل داخلياً في مركزها المتطور للصيانة والإصلاح والتجديد في دبي الجنوب، وذلك للحفاظ على معايير السلامة والتشغيل الصارمة المطلوبة لطائرة من هذا الطراز. ويحظى هذا التكامل السلس بين الإدارة والصيانة الداخلية بدعم مباشر من الشركة المصنعة للمعدات الأصلية، مما يضمن أعلى مستويات الموثوقية في التشغيل والسلامة التامة.

وتستفيد جميع طائرات شركة الفطيم دي سي للطيران من ثقافة السلامة الصارمة التي تتبعها مجموعة دي سي أفييشن، مع سجل سلامة لا تشوبه شائبة، يتجاوز 40 ألف ساعة طيران خالية من الحوادث. وتعد الفطيم دي سي للطيران واحدة من شركتين فقط في منطقة الشرق الأوسط حاصلتين على شهادة المعيار الدولي لمناولة طائرات رجال الأعمال (IS-BAH) من المرحلة الثالثة في مجال خدمات قاعدة العمليات الثابتة.

للحصول على مزيد من المعلومات عن خدمات طيران التأجير التي تقدمها الفطيم دي سي للطيران، يرجى الموقع الإلكتروني لشركة الفطيم دي سي للطيران، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: charter@dc-aviation.ae، أو

وتعتبر الفطيم دي سي للطيران نتاج شراكة دولية بين مجموعة الفطيم و مجموعة دي سي أفييشن .

نبذة عن شركة الفطيم دي سي للطيران:

تعتبر شركة الفطيم دي سي للطيران نتاج شراكة دولية بين شركة دي سي أفييشن جي إم بي إتش التي يقع مقرها في شتوتغارت، أكبر مشغل لطائرات رجال الأعمال في ألمانيا وإحدى كبرى الشركات الرائدة في أوروبا، وبين الفطيم ومقرها دبي، مجموعة الشركات الإماراتية ذات الملكية الخاصة. وتحقق هذه الشراكة استفادة كبيرة من القاعدة المتينة التي تتمتع بها الفطيم وحضورها المتميز في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك من الشهرة العالمية لشركة دي سي أفييشن باعتبارها مزوداً رفيع المستوى لإدارة الطائرات، وعمليات التأجير، وصيانة طائرات رجال الأعمال، وتوفير الخدمات الاستشارية.

وتعد الفطيم دي سي للطيران منشأة طيران رجال الأعمال المتكاملة الأولى والوحيدة التي تتواجد بمطار آل مكتوم الدولي الذي يقع في منطقة دبي الجنوب (المعروف أيضاً باسم دبي وورلد سنترال)، مع حظيرتين متطورتين للطائرات بمساحة 5,700 و7,500 متر مربع، مما يرفع المساحة الإجمالية لقطعة الأرض الجانبية إلى 24,000 متر مربع، ومساحة مربض الطائرات إلى 13,000 متر مربع.

كما يستطيع العملاء الاستفادة من صالة عصرية فاخرة خاصة بكبار الشخصيات تبلغ مساحتها 1,300 متر مربع، تم تصميمها وفقاً للمعايير العالمية، توفر للعملاء وسائل راحة رفيعة المستوى وخصوصية كاملة، وخدمات الاستحمام، إلى جانب قاعة اجتماعات كبيرة.

وتنشط الفطيم دي سي للطيران في قطاعات أساسية تضم: إدارة الطائرات، الصيانة، قاعدة العمليات الثابتة، وخدمات المناولة الأرضية، إلى جانب تأجير الطائرات.

وتوفر الشركة خدمات صيانة تشمل العديد من طائرات رجال الأعمال، حيث يحصل مالكو ومشغلو طائرات رجال الأعمال على قائمة متنوعة من خدمات الصيانة، بدءاً من تزويد قطع الغيار، والمشتريات والتخزين، وانتهاءً بعمليات الصيانة الضرورية لمنح شهادات صلاحية الطائرات للطيران. ويساعد قسم إدارة الطائرات مالكي طائرات رجال الأعمال على تحسين أصولهم من الطائرات وتحقيق الحد الأقصى من كفاءتها عبر تشغيلها في بيئة تتوافق مع أعلى المعايير المعتمدة في القطاع الخاصة بسلامة الطيران وصلاحية الطائرات للطيران. ويمكن للعملاء تحقيق وفورات كبيرة في التكلفة على الضمان، وشراء الوقود وغير ذلك من خدمات الدعم ذات الصلة.

وتوفر حظيرة الطائرات التابعة للشركة والتي توجد في موقع استثنائي على مقربة من مدرج المطار، والمساحة الخارجية المخصصة لوقوف الطائرات البالغة مساحتها 7700 متر مربع، خدمات الدعم والصيانة وتشغيل طائرات رجال الأعمال والطائرات التجارية من جميع الأحجام. وإلى جانب صالة كبار الشخصيات، يوجد في المنشأة خدمات على مدار الساعة تشمل مرافق أمنية لإتمام إجراءات السفر، وفحص الأمتعة، وخدمات التفتيش الجمركي وتدقيق الجوازات، الأمر الذي يضمن للعملاء تجربة سفر سريعة وممتعة. ويستفيد عملاء استئجار طائرات رجال الأعمال لدى شركة الفطيم دي سي للطيران، من أسطول كبير ومتنوع من الطائرات، بالإضافة إلى خدمات متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع تضمن الاستجابة الفورية للطلبات.

لمزيد من المعلومات عن خدمات وعروض الفطيم دي سي للطيران، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.dc-aviation.ae

نبذة عن الفطيم:

تعد الفطيم، التي تأسست خلال ثلاثينيات القرن العشرين، إحدى شركات الأعمال الإقليمية الخاصة الأكثر تنوعاً ومواكبة للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تعمل الفطيم في خمسة مجالات للعمليات هي: السيارات، والخدمات المالية، والعقارات، وتجارة التجزئة، والصحة، ويبلغ عدد موظفي الفطيم أكثر من 42,000 شخص، وتدير قطاعات أعمالها في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا من خلال ما يزيد عن 200 شركة من العلامات التجارية الرائدة عالمياً والمهيمنة في قطاعاتها. وتمكّنت الفطيم بفضل نهجها في ريادة الأعمال وتركيزها على العملاء من مواصلة في النمو وتوسيع حضورها بما يواكب الاحتياجات المتغيرة لعملائنا في المجتمعات التي نعمل فيها.

كما تتابع الفطيم إلهام عملائها وإغناء حياتهم اليومية من خلال اعتمادها نهجاً إدارياً فعّالاً يقوم على التمسك بقيم الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.alfuttaim.com

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