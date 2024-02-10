عام حافل بالإنجازات توجته المجموعة بصافي أرباح بلغ 687 مليون درهم

توسع استراتيجي في محفظة الأعمال وعمليات استحواذ رئيسية قفزت بالنمو بنسبة 168% في أصول الشركة و202% في حقوق المساهمين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ESG)، الشركة الرائدة في توفير القوى العاملة وحلول سكن العمال والموظفين، بالإضافة الى تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية والزراعة، التطوير العقاري، خدمات ادارة المشاريع الهندسية والخدمات المرافقة لأعمال البناء والتطوير، وخدمات الضيافة، والتابعة للشركة العالمية القابضة (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز IHC) ، عن ارتفاع صافي أرباحها 316%، مسجلةً 687 مليون درهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، في إنجاز بارز جاء تتويجاً لاستراتيجية المجموعة الناجحة وتميّز عملياتها التشغيلية، ليشكل ذلك منعطفاً هاماً في مسيرة نمو الشركة وتطورها القادم.

كذلك حققت المجموعة أرباحاً إجمالية بلغت 168 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 99% بالمقارنة مع العام الماضي، وذلك بفضل تطور الكفاءة التشغيلية والتحسن في هامش الأرباح.

ونجحت المجموعة، وبالرغم من تحديات السوق، من رفع إيراداتها إلى 609 مليون درهم إماراتي، مع تركيز ملحوظ على المشاريع عالية القيمة، والتي أسهمت في زيادة تدفق الإيرادات، وبالتالي قفز النمو بنسبة 70% على أساس سنوي، بينما شهد إجمالي أصول المجموعة ارتفاعاً ملحوظاً مسجلاً 3.06 مليار درهم إماراتي، بنمو مُلفت وصل إلى 168% بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2022، ما يؤكد استراتيجية التوسع والاستثمار القوية للمجموعة.

وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس الإدارة، مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات: "إنجازات رائعة شهدتها مسيرة المجموعة في عام 2023، تُوجت بنمو كبير في صافي الأرباح بلغ 316%، الأمر الذي يعكس نجاح رؤيتها الاستراتيجية وتميز أداءها التشغيلي. ويُجسد هذا النمو غير المسبوق التزامنا الثابت بتطوير أعمالنا والسعي الدؤوب لتحقيق التميز في جميع القطاعات. وسنمضي قدماً في استكشاف فرص جديدة، وخاصة في مجالات عملنا الجديدة، والإسهام بفاعلية في إعادة تحديد معايير الصناعة والارتقاء بقدراتنا التنافسية، إذ يعتمد نجاحنا المستمر على الابتكار والمرونة والتكيف والفهم العميق للأسواق التي نعمل بها."

من جانبه، قال كايد خرما، الرئيس التنفيذي، مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات: "يؤكد النمو الكبير الذي حققناه هذا العام، ولا سيما التوسع في إجمالي أصولنا وحقوق الملكية، نهجنا الاستراتيجي في اغتنام الفرص الجديدة وتطوير عملياتنا الأساسية، إذ تحرص مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات على إثراء محفظة أعمالها مع الالتزام بالربحية التشغيلية في جميع قطاعاتها الجديدة والقائمة. فاستراتيجيتنا تقوم على أساس استثمار كامل طاقاتنا ومكامن قوتنا، والابتكار المستمر، وتقديم قيمة إضافية لأصحاب المصلحة والمعنيين، نهجٌ كان له دور فاعل في تعزيز قدرتنا على تحقيق هذه الإنجازات البارزة."

كذلك قفز إجمالي حقوق الملكية في المجموعة إلى 2.29 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 202% بالمقارنة مع ديسمبر 2022، كما سجلت القيمة الدفترية لسهم الشركة ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 9.1 دراهم، بزيادة قدرها 202% على أساس سنوي، في تجسيد واضح لمتانة الوضع المالي للمجموعة وثقة المساهمين بإمكاناتها.

عملت “إي إس جي ستاليونز الإمارات” هذا العام على توسيع مجالات عملها على نحو ملحوظ عبر دخولها قطاعات جديدة وتعزيز مكانتها في السوق، حيث وضع الاستحواذ الاستراتيجي للمجموعة على حصة الأغلبية في المجموعة العالمية المتحدة الشركة الرائدة في مجال حلول القوى العاملة؛ بخبرات غنية في العمليات تزيد على 16 عاماً، كقطب رئيسي في تزويد حلول القوى العاملة، وتتطلع المجموعة إلى توفير أكثر من 30,000 من المهنيين المهرة بحلول نهاية عام 2024، لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.

وفي الوقت نفسه، قامت مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" بعمليات استحواذ ضمن قطاعات رئيسية وذلك بالانسجام مع استراتيجيتها بعيدة المدى، الأمر الذي يعزز من ريادتها وعملياتها، حيث استحوذت على 23.91% من مجمتعات كيزاد لتوسع محفظتها في قطاع إسكان الموظفين، وأيضاً على حصة 60% في شركة "أفكار للاستثمارات المالية والعقارية" التي تمتلك بدورها اكبر العلامات التجارية الرائدة في مجال الأثاث والديكور "2XL Home" و" OC Home" لتوسع حضورها ضمن قطاع العقارات والتجزئة، كما أطلقت المجموعة ذراعها الجديدة "إي إس جي للضيافة"، في توسع استراتيجي يعزز مكانتها ضمن قطاع الضيافة.

تلتزم مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" بالبناء على زخمها الحالي، مع التركيز على النمو المستدام والتميز التشغيلي والتوسع الاستراتيجي لتحقيق عائدات مميزة للمساهمين والعملاء على حدّ سواء.

نبذة عن مجموعة ستاليونز الإمارات

مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات هي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، وهي شركة إماراتية رائدة في توفير القوى العاملة وحلول سكن العمال والموظفين، بالإضافة الى تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية والزراعة، التطوير العقاري وخدمات ادارة المشاريع الهندسية والخدمات المرافقة لأعمال البناء والتطوير, وخدمات الضيافة. ومن خلال هذا النهج الشامل، توفر لعملائها حلولًا شاملة في كل مرحلة من مراحل تطوير المشروعات العقارية والاستثمار. ومنذ تأسيسها في عام 2008، شهدت ستاليونز الإمارات ومقرها أبوظبي نموًا ملحوظًا ووسعت أنشطتها إلى الأسواق العالمية في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين. ووفاءً برؤيتها المتمثلة في "أن نكون قوة رائدة في بناء مستقبل مرن"، وضعت ستاليونز الإمارات نفسها في قلب الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة على قيمها الأساسية المتمثلة في "التكامل من أجل التأثير والإبداع والقدرة على التكيف ودفع نجاحات عملائها". مع إجمالي أصول بلغت 3.6 مليار درهم إماراتي كما في نهاية ديسمبر 2023، تستعد المجموعة لتحقيق نمو هائل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

حول الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 876 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 500 شركة تابعة وأكثر من 150,000 موظفًا، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والجرف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

#بياناتشركات

-انتهى-