تشمل العقود الجديدة تطوير فلل في مجمعي "بيلير" و"غولف جيت"

استمرار تطوير مجتمع داماك هيلز بوتيرة متسارعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة داماك أن مجتمع "داماك هيلز" يواصل استقطاب المستثمرين والمقيمين بفضل معالمه الجمالية التي يتميز بهامرافقه العصرية وخدماته الراقية التي يوفرها للسكان، فضلاً عن موقعه الحيوي في دبي.

وبفضل وجود عدد من المجمعات السكنية التي تضم طيف واسع من الفلل الفاخرة، إلى جانب الأنشطة المجتمعية والمرافق المتطورة التي تناسب مختلف العائلات، تمكن مجتمع "داماك هيلز" من تحقيق نموٍ سريع خلال فترةٍ زمنية قصيرة، ليصبح واحداً من أفضل المجتمعات السكنية وأكثرها طلباً في إمارة دبي.

في ضوء ذلك، أعلنت داماك عن تعيين "الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير ذ.م.م" لإنجاز آخر مجموعة من الفلل البالغ عددها 190 فيلا في مجمع "بيلير".

وتقع فلل "بيلير" في مجمع "ذا ترمب استايتس" الذي يأخذ شكل جزيرة محاطة بملعب غولف ضمن مشروع "داماك هيلز". وتشتمل قائمة المرافق في هذا المجمع على ممرات وسط المناظر الطبيعية الخلابة وحديقة مجتمعية ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال وحوض سباحة. الجدير بالذكر أنه تم إنجاز أعمال البنية التحتية الرئيسية في هذا المجمع.

وحصلت الشركة ذاتها أيضاُ على عقد أخر كمقاول رئيسي لمجمع "غولف جيت" في داماك هيلز الذي كان يحمل اسم "غولف فيتا بي" سابقاً. وأكملت الشركة حتى الآن أعمال الحفريات الرئيسية، كما أنها على وشك الانتهاء من أعمال الأساسات. وسيضم المشروع، الذي سيكون مجاوراً للمبنى المكتمل "غولف فيتا إيه"، أيضاً مبنى سكني مؤلف من 30 طابقاً، مع مجموعة من الشقق التي تمتاز بإطلالات جميلة على ملعب الغولف، مع تعزيزها بالمرافق الحديثة، مثل حوض السباحة والصالة الرياضية.

وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك العقارية: "يحقق داماك هيلز نمواً متسارعاً لترسيخ مكانته كمشروع سكني يحظى بجاذبية عالية في دبي. ومن خلال مرافقه الرائعة وتجارب المعيشة الفاخرة التي يتميز بها، يوفر داماك هيلز خدمات متكاملة تناسب جميع العائلات والسكان. نحن نفخر اليوم بما يحققه هذا المجتمع من نموٍ متساريع، ونتطلع قدماً إلى إنجازه بالكامل خلال الفترة المقبلة".

يُعد "داماك هيلز"، الذي يقع على طريق أم سقيم وشارع حصة، أول مجتمع رئيسي لشركة داماك في دبي، ويوفر للسكان مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات ووسائل الراحة والترفيه، بما في ذلك: حديقة تزلج وبحيرات صيد واسطبلات خيول وحديقة للحيوانات الأليفة ومرافق رياضية وحلبة للتزلج على الجليد، وغيرها من المرافق الأخرى.

في هذا الصدد، عززت داماك مستويات المعيشة في هذا المجتمع السكني المتكامل من خلال وضع أفضل المعايير وتقديم أفضل الخدمات، حيث قدمت السكان طيف واسع من الخيارات الترفيهية، لعل أبرزها "ملعب ترمب الدولي للغولف" وشاطئ "ماليبو باي"، الذي يُعد أول مسبح مجتمعي بأمواج اصطناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يضم "داماك هيلز" أيضاً مدرسة جبل علي ومجموعة مختارة من دور الحضانة ومتجري كارفور وسبينس وفندق راديسون، بالإضافة إلى مركز تسوق مجتمعي، فينتورا مول. توفر هذه الخدمات والمرافق للسكان كافة احتياجاتهم ضمن المجتمع السكني الذي يعيشون فيه.

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