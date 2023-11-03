الشحنات التراكمية لوحدات ترينا سولار قياس 210 ملم تتجاوز 90 جيجاوات

أعلنت شركة ترينا سولار عن تسجيل إيرادات بلغت 11.58 مليار دولار أمريكي (81.12 مليار يوان صيني) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، في زيادة بنسبة 31.22% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وكشف التقرير الذي نشرته الشركة يوم 27 أكتوبر الماضي استمرارها ريادتها في القطاع، حيث احتلت المرتبة الثانية عالمياً بشحنات وحدات بلغت 45 إلى 46 جيجاوات، مع وصول طلبات أجهزة التتبع وحوامل التركيب المائلة الثابتة إلى 5.6 جيجاوات خلال الأشهر التسعة الأولى.

وتجاوزت الشحنات التراكمية لشركة ترينا سولار من الوحدات قياس 210 ملم 90 جيجاوات لغاية الربع الثالث من العام الجاري، لتحتل بذلك المرتبة الأولى على مستوى العالم. كما تجاوزت الشحنات التراكمية لوحدات ترينا سولار قياس 210 آر 15 جيجاوات بحلول نهاية شهر أكتوبر الماضي. وتتطلع الشركة إلى مواصلة النمو بفضل تقنية i-TOPCon المتقدمة من الفئة إن، ووحدات فيرتكس إن، وسعة التخطيط الرأسي من الفئة إن، والحلول الكهروضوئية المتكاملة وحلول تخزين الطاقة.

وقادت الشركة القطاع خلال شهر أغسطس إلى عصر الطاقة الكهروضوئية 7.0 من خلال الإنتاج الضخم لوحدات فيرتكس إن 700 واط. وتم استخدام هذه الوحدات في العديد من البيئات على مستوى العالم، بما في ذلك مناطق الانهيارات، ومحطات تحلية مياه البحر، وأسطح المنازل السكنية، ومحطات الطاقة على مستوى المرافق في أعالي المرتفعات والمناطق ذات درجات الحرارة المنخفضة، ممّا عزز جهود زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وشرعت الشركة بإنتاج كميات كبيرة من وحدات فيرتكس إن 610 واط باستطاعة 10 جيجاوات وخلية i-TOPCon فئة إن باستطاعة 10 جيجاوات في فرع هوايان منتصف شهر أكتوبر. ويضمن الإنتاج واسع النطاق في المرحلة الثانية في هوايان إمكانية تسليم سلسة للوحدات من فئة إن وقدرة كافية للتكامل الرأسي من الفئة إن.

وكشفت الشركة في شهر أكتوبر أيضاً عن نظام بطاريات إليمينتا 2 على مستوى المرافق، الذي يشكل حجر الأساس للحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة. وتضمن القدرة الإنتاجية المتكاملة بشكل رأسيّ لشركة ترينا ستورج موثوقية وسلامة عالية لمنتجاتها، بما في ذلك حوامل وخزائن البطاريات تريناسيل.

وتواصل شركة ترينا تراكر الاستثمار بكثافة في تطوير خط إنتاجها مع التركيز على تلبية المتطلبات الصارمة لأجهزة التتبع الخاصة بالطاقة الشمسية نظراً لسيناريوهات التطبيق الجديدة، بما في ذلك التضاريس الصعبة والمناخات الباردة والرياح العاتية والعواصف الرملية. وطورت الشركة نظام التحكم الذكي المحدّث الذي يشتمل على معدات التحكم الإلكترونية والخوارزمية الذكية ومنصة البرامج، لتعزيز تحسين توليد الطاقة وكفاءة التشغيل والصيانة.

وترسخ شركة ترينا سولار ريادتها في القطاع من خلال تقنية i-TOPCon المتقدمة من الفئة إن، وقدرتها الإنتاجية المتكاملة من الفئة إن، ومجموعتها الكاملة من منتجات فيرتكس إن وحلول تخزين الطاقة الشمسية المتكاملة. وتلتزم الشركة بمواصلة مسيرتها الريادية من خلال توفير حلول الطاقة الشمسية الذكية وتخزين الطاقة وتسهيل التحول إلى أنظمة الطاقة الجديدة وبناء مستقبل صديق للبيئة وخالي من الانبعاثات الكربونية.

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لمحة حول ترينا سولار

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997. وتقدم الشركة الرائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية والذكية، مختلف منتجات الطاقة الكهروضوئية وتطبيقاتها وخدماتها بهدف تعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وتواصل ترينا سولار الابتكار للمضي بقطاع الطاقة الكهروضوئية قدماً من خلال تعزيز تكافؤ الشبكة باستخدام الطاقة الكهروضوئية، والترويج لمزايا اعتماد الطاقة المتجددة. وتتمثل رسالة ترينا سولار في دعم مساعي تطوير الطاقة المتجددة على مستوى العالم.