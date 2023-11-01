786 فيلا وتاون هاوس تم بيعها في مشروع «جنان من الدار» خلال اليوم الأول من طرح المبيعات

شكل المشترون الدوليون والمقيمون في دولة الإمارات 77% من المبيعات، بينما شكل المواطنون 23%

شكل المشترون من الدار لأول مرة 85٪ من المبيعات

ستطرح الدار مبيعات المرحلة الأخيرة من المشروع في بداية عام 2024

أبوظبي، الإمارات: أعلنت شركة الدار العقارية ("الدار") اليوم عن نجاحها في بيع كافة الوحدات المطروحة ضمن أولى مشاريعها السكنية في دبي، «جنان من الدار» ("جنان")، حيث طرحت المجموعة 468 وحدة في المرحلة الأولى. واستجابةً للطلب غير المسبوق خلال يوم الطرح، قامت الدار بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع والذي يتضمن 318 وحدة إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الوحدات المُباعة 786 فيلا وتاون هاوس بقيمة 3.1 مليار درهم. ويعكس هذا الأداء الجاذبية القوية التي تتمتع بها الدار كخيار مُفضل لمشتري المنازل والمستثمرين.

وساهم المشترون المقيمون وغير المقيمين في الدولة بنسبة 77% من إجمالي المبيعات، مما يعكس جاذبية دبي كمركز عالمي رئيسي للاستثمار العقاري ووجهة مفضلة للإقامة طويلة المدى، بينما ساهم المواطنون بنسبة 23٪ المتبقية. كما وساهمت الإناث بنسبة 24٪ من المبيعات، بينما ساهم الذكور بنسبة 76٪ المتبقية.

تجدر الإشارة إلى أن 51٪ من المشترين في مشروع «جنان» لا تتجاوز أعمارهم 45 عاماً، مما يبرهن على رغبة الأجيال الشابة بالعيش في مجمعات تركز على الصحة والرفاه. كما أن 85٪ من المشترين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية، وهو ما يعكس نمو قاعدة عملاء الشركة.

ستقوم الدار بإطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع «جنان» والتي ستشمل المزيد من وحدات الفلل والتاون هاوس، بالإضافة إلى شقق سكنية متاحة للمشترين من كافة الجنسيات في بداية عام 2024. ويعد «جنان» أول مجمّع سكني من أصل ثلاثة مشاريع سكنية جديدة تعتزم الدار تطويرها في دبي في إطار شراكتها الاستراتيجية مع دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة والتي تمارس أعمالها في أكثر من 13 دولة حول العالم.

وفي هذه المناسبة، قال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: "نحن سعداء جداً بالإقبال الكبير الذي سجله مشروعنا السكني الأول في دبي، والذي يؤكد قناعتنا بجاذبية المفاهيم السكنية الجديدة لدى المشترين المحليين والدوليين في الإمارة. وقد برهن عملاؤنا على حماسهم الكبير لدخول الدار إلى دبي من خلال حضور المئات إلى مراكز مبيعات الشركة في دبي وأبوظبي. وتعكس قوة مبيعات مشروع «جنان» ثقة العملاء الراسخة بشركة الدار التي تشتهر بمشاريعها التطويرية عالية الجودة، ولا شك بأن سمعة دبي كوجهة جاذبة للعيش كان لها دورٌ كبير في نجاح طرح المشروع ومبيعاته القوية".

يُعد «جنان» مجمّعاً سكنياً فاخراً يقدم توازناً فريداً بين عناصر الطبيعة الخلابة ورفاه قاطنيه وسط أجواء هادئة بعيداً عن صخب المدينة. ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الثاني من عام 2024، ومن المتوقع أن يبدأ التسليم خلال الربع الثالث من عام 2027.

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نبذة عن الدار:

تعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 69 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وهي الذراع المتخصصة في تنفيذ المشاريع والمسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 35 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والفندقية والأصول اللوجستية. كما تتولّى "الدار للاستثمار" إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه".

وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية التي تتضمن ما يقارب 38 ألف طالب في 31 مدرسة تشغلها وتديرها "الدار للتعليم"، بالإضافة إلى شبكة متنامية من المُعلمين ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات مع عمليات البيع بالتجزئة لشركة الدار، كما ستشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بالإضافة إلى رأس الخيمة. وتضم محفظة الدار الفندقية 13 فندق، بإجمالي 4,200 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.

لمحة حول دبي القابضة

دبي القابضة، هي شركة استثمارية عالمية متنوّعة الأنشطة تأسست عام 2004 وتعمل في 13 دولة حول العالم، وتضمّ تحت مظلّتها أكثر من 20 ألف موظف، وتدير محفظة متنوعة من الأصول بقيمة 130 مليار درهم، تساهم من خلالها في دعم مسيرة نمو وتنويع اقتصاد إمارة دبي ضمن 10 قطاعات مختلفة، بما في ذلك العقارات والضيافة والترفيه والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والتصميم والتعليم والتجزئة والصناعة والخدمات اللوجستية والعلوم.

تتكون محفظة دبي القابضة من خمس شركات رئيسية هي: دبي القابضة للعقارات، وهي إحدى أكبر الجهات المالكة للأراضي وأحد أبرز مُطوّري المشاريع المتكاملة الرئيسية في دبي؛ ودبي القابضة لإدارة الأصول، التي تمتلك محفظة عالمية المستوى تضم 10 مجمّعات تجارية و20 وجهة للبيع بالتجزئة و15 مُجمّع سكني تساهم بمجملها في دعم الأنشطة التجارية والسياحية وتوفير تجارب معيشية غنية للقاطنين في الإمارة؛ ودبي القابضة للضيافة، التي تدير مشاريع ضيافة رائدة ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي ذات المفاهيم المختلفة إضافة إلى العلامات التجارية الفندقية الفاخرة بما فيها جميرا شركة الفنادق الفاخرة العالمية والعلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة التّابعة لدبي القابضة ؛ ودبي القابضة للترفيه، والتي تضم أبرز الوجهات السّياحية في الإمارة بالإضافة إلى أهم مؤسسات الإعلام ومناطق الترفيه الرائدة في دبي، مثل عين دبي والقرية العالمية ودبي باركس آند ريزورتس و شبكة الإذاعة العربية وروكسي سينما وغيرها؛ بالإضافة إلى دبي القابضة للاستثمارات، وهي الذراع المسؤولة عن تطوير وتنفيذ إستراتيجية الاستثمار للمجموعة، وتنضوي تحت مظلتها محفظة متنوعة من الاستثمارات الإستراتيجية والمالية في القطاعات العامة والخاصة، على الصعيدين المحلي والدولي. وتباشر الشركة أنشطتها وأعمالها انطلاقاً من حرصها على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، إذ تستثمر في مركز دبي لإدارة النفايات وشركة دو وأزاديا، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة وشراكاتها الإستراتيجية مع ميريكس للاستثمار ودبي هيلز استيت وفنادق روف، من بين استثمارات ومشاريع أخرى.

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