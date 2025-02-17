ارتفاع التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية (" FFO ") بنسبة 51% على أساس سنوي لتصل إلى 8.4 مليون دولار أمريكي

") بنسبة 51% على أساس سنوي لتصل إلى 8.4 مليون دولار أمريكي تسجيل نسب إشغال فاقت المعدلات القياسية للأرباع السابقة لتصل إلى نسبة 95%، ما يعكس الأداء القوي لأنشطة التأجير عبر كامل أصول المحفظة

ارتفاع إجمالي قيمة المحفظة العقارية بنسبة 3.9% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 394 مليون دولار أمريكي

ارتفاع صافي الدخل عن فترة الأشهر التسع الأولى خلال السنة وحتى تاريخه بنسبة 65% على أساس سنوي ليصل إلى 30.3 مليون دولار أمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع. ( وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن نتائجها للربع الثالث للسنة المالية والمنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2024. وكشفت الشركة عن صافي قيمة أصول بمبلغ 216 مليون دولار أمريكي أو 0.86 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بـ 202 مليون دولار أمريكي في الربع السابق و191 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، ما يعكس زيادةً بنسبة 6.9% على أساس ربع سنوي وزيادةً بنسبة 13.1% على أساس سنوي، على التوالي.

واصل الأداء المالي للشركة تحسّنه الملحوظ، مدفوعاً بأنشطة التأجير الاستراتيجية المدروسة والإدارة الحصيفة للتكاليف واعتماد عمليات تشغيلية عالية الكفاءة. ومن الجدير بالذكر أن محفظة المكاتب سجّلت أداءً قوياً بالاستفادة من الطلب المتنامي من جانب المستأجرين، فيما ساهم تخفيض التكاليف التمويلية في تعزيز أداء الشركة خلال الربع الماضي.

وكان للجهود المتواصلة الهادفة إلى تعزيز أداء الأصول والارتقاء بمستوى المحفظة دور هام في تحقيق التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية ارتفاعاً ملحوظاً، ما يؤكد قدرتها على مواصلة تنمية الدخل. وبلغت نسبة ارتفاع التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 51% على أساس سنوي لتصل إلى 8.4 مليون دولار أمريكي، لتلبي تطلّعات المساهمين فيما يتعلّق بتوزيعات الأرباح.

وارتفع إجمالي قيمة المحفظة العقارية بنسبة 3.9% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 394 مليون دولار أمريكي، ما يعكس متانة ورسوخ السوق العقارية في إمارة دبي، وحسن إدارة الشركة لأصولها باتباع توجّه استباقي مدروس. وحافظت نسب الإشغال على معدلاتها القياسية عند نسبة 95%، مدعومةً بالطلب المتزايد من جانب المستأجرين عبر كامل أصول المحفظة. وجاءت محفظة أصول المكاتب في صدارة الأصول من حيث الأداء، لتعكس أنشطة التأجير ونسب الإشغال معدل الطلب القوي من السوق. وتجدر الإشارة إلى تسجيل برج ضمان زيادةً في قيمته بنسبة 27% على أساس سنوي. وتؤكد هذه النتائج الإيجابية متانة ورسوخ قطاع المكاتب ومدى فعالية استراتيجية الشركة في مجال التأجير.

وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثالث، قال سمير كازي، رئيس أعمال العقارات في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، والرئيس التنفيذي لشركة اي ان بي دي "ريت":

"يؤكد أداؤنا القوي والمتواصل من الناحيتين التشغيلية والمالية قدرتنا على مزاولة أعمالنا على أكمل وجه ضمن سوق دبي الديناميكية، بالتزامن مع ترسيخ دعائم محفظة أصولنا الأساسية. وفي ظل الارتفاع الملحوظ الذي شهده كل من صافي قيمة الأصول والتدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، فقد تمكنّا من تسجيل إجمالي عوائد بنسبة 15.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام. وبالتطلّع قُدماً، فإننا متحمسون إزاء مواصلة تحقيق قيمة أكبر لمساهمينا خلال الأرباع المقبلة."

ارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 5% على أساس سنوي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف الصيانة نتيجة ارتفاع نسب إشغال الأصول، كما ارتفعت نفقات الصندوق بنسبة 5% على أساس سنوي نتيجة زيادةٍ في رسوم إدارة الصندوق. وأخيراً، تراجعت تكاليف التمويل بنسبة 5.3% على أساس سنوي.

نبذة عن شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع

تُعتبر شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع صندوق استثمار عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة ("مدير الصندوق" - خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية)، مدرج في ناسداك دبي تحت الرمز ENBDREIT. اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع هي شركة استثمارية مغلقة أسسها مدير الصندوق للاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتمتع اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بمدة غير محدودة ، وقد تم تأسيسها في مركز دبي المالي العالمي من قبل مدير الصندوق في 18 يوليو 2016 بموجب قانون الشركات باسم "صندوق الإمارات للعقارات – المحدود" تحت رقم التسجيل 2209. قام الصندوق بعد ذلك بتغيير اسمه إلى اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) المحدود ولاحقاً إلى "اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بما يتماشى مع قانون الشركات الجديد في مركز دبي المالي العالمي. يتم تصنيف اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بموجب قانون ولوائح سلطة دبي للخدمات المالية على أنه صندوق عام وصندوق محلي وصندوق إسلامي وصندوق عقارات وصندوق استئماني للاستثمار العقاري(REIT) . تم إنشاء اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بهدف استثماري رئيسي يتمثل في تحقيق عوائد على الدخل وزيادة رأس المال من الأصول العقارية. يخطط اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع لتحقيق أهدافه من خلال الاستراتيجيات التالية: (1) عمليات الاستحواذ الحكيمة مع التركيز على تحقيق التنويع. و(2) إدارة الأصول وتعزيزها بشكل فعال. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.enbdreit.com.

محفظة العقارات

العقارات المكتبية:

برج الثريا 1 (مدينة دبي للإعلام)

برج مكاتب مؤلف من 29 طابق وطابق أرضي، يتميز بموقعه المميز في مدينة دبي للإعلام مع إطلالة على منطقتي برشا هايتس ونخلة الجميرا.

برج ضمان (مركز دبي المالي العالمي)

تمتلك الشركة طابقين ونصف من هذا المبنى بالكامل، (وهي الطوابق 10 و14 ونصف الطابق 15) في القسم المخصص للمكاتب من البرج الذي يقع في مركز دبي المالي العالمي.

المبنى رقم 49 (مدينة دبي الطبية)

مجمع مكاتب مؤلف من خمسة طوابق وطابق أرضي يقع في المنطقة الحرة لمدينة دبي الطبية.

المبنى رقم 25 (مدينة دبي الطبية)

برج مكاتب مؤلف من ستة طوابق وطابق أرضي يقع في المنطقة الحرة لمدينة دبي الطبية.

مبنى ذا إيدج (مدينة دبي للإنترنت)

مبنى مكاتب راقية مؤلف من ستة طوابق وطابق أرضي، جرى بناؤه مؤخراً وهو مؤجر بالكامل ويتمتع بموقع بارز في المنطقة الحرة لمدينة دبي للإنترنت.

العقارات السكنية:

أريبيان أوريكس هاوس (برشا هايتس)

برج سكني مكون من 128 وحدة في منطقة برشا هايتس الحرة في دبي، ويتكون بشكل أساسي من شقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو أربع غرف.

بن غاطي تيراسز (واحة دبي للسيليكون)

برج سكني يضم 201 وحدة سكنية و5 وحدات للبيع بالتجزئة في منطقة واحة دبي للسيليكون، وتم بناؤه بواسطة شركة مطورة تتمتع بسجل حافل.

العقارات البديلة:

سكن يونينيست الطلابي (دبي لاند)

مبنى سكن للطلاب مجهز لاستيعاب 424 طالباً ويتميز بموقعٍ مناسب بالقرب من مدينة دبي الأكاديمية، ويقدم خدمات السكن للطلاب الملتحقين بالجامعات في مختلف أنحاء مدينة دبي. تم تأجيره بنسبة 100% لشركةGSA ، وهي شركة عالمية لمساكن الطلاب.

مدرسة ساوث فيو (رمرام)

مدرسة ابتدائية وثانوية على مساحة 132,000 قدم مربعة تعتمد المنهج البريطاني ويديرها فريق Interstar Education.

المرحلة الأولى من مركز سوق إكسترا (واحة دبي للسيليكون)

مركز مجتمعي في واحة دبي للسيليكون يمتد على مساحة أكثر من 36,000 قدم مربعة قابلة للتأجير، ويتألف من 25 متجراً للبيع بالتجزئة مؤجرة بالكامل لشركات كبرى.

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