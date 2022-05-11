أعلنت شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) - رمز التداول: CPARK، عن نتائجها المالية لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس 2022.

بالنسبة للنتائج المالية للشركة لفترة الثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2022، فقد حققت الشركة صافي ربح بلغ 164 ألف دينار بحريني، مقابل 199 ألف دينار بحريني لذات الفترة من العام 2021، أي بنسبة انخفاض قدرها 18٪. بلغ العائد الأساسي والمخفض على السهم 1.50 فلس مقابل 1.82 فلس لنفس الفترة من العام الماضي.

شهد إجمالي الدخل الشامل إزدياداً بنسبة قدرها 27%، حيث بلغ 188 ألف دينار بحريني مقارنة بـ 144 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2021. كما حققت الشركة ارتفاع في الإيرادات التشغيلية بنسبة قدرها 22%، حيث بلغت 535 ألف دينار بحريني مقارنة بـ 437 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام 2021.

وبلغ مجموع حقوق الملكية للشركة 19.3 مليون دينار بحريني، منخفضاً بنسبة 2%، حيث بلغ 19.8 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. أما فيما يتعلق بأصول الشركة، فقد بلغت 20.7 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 20.4 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، في إنخفاض قدره 1٪.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال السيد أمين أحمد العريض، رئيس مجلس إدارة الشركة: "إن الأداء المالي لشركة أماكن يعكس نجاحاً كبيراً ونمواً ملموساً. يحرص مجلس الإدارة على الدخول في شراكات إستراتيجية لتعزيز مكانة الشركة ونموها، ونطمح لبناء علاقات متينة مع القطاع العام وذلك بهدف رفع كفاءة تشغيل المواقف العامة والإرتقاء بتجربة العملاء. يأتي ذلك تماشياً مع القيم المحورية للشركة والتي ترتكز على التعاون لمستقبل أفضل. هذا العام، سنسعى جاهدين لتحقيق رسالة أماكن وهي إبتكار منظومة متكاملة للتنقل ترتكز على إنسيابية المواقف، وسيصب فريق العمل جل تركيزه على تنفيذ أولوياتنا الإستراتيجية، مع الحرص على تنويع مصادر الدخل والإستفادة من مواردنا من أجل تحقيق نتائج إستثنائية تصب في صالح مجتمعنا ووطننا العزيز."

ومن جانبه، صرح السيد طارق علي الجودر، الرئيس التنفيذي للشركة: " لقد استهلت أماكن عام 2022 ببداية ناجحة ومبشرة بالخير، وهذا تبين جلياً في النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة والتي شهدت زيادة في الدخل من الأنشطة التشغيلية. في العام الماضي، نجحنا في تنفيذ معظم مبادراتنا الإستراتيجية حسب خطة العمل التي ركزت في صلبها على تحويل مواقف السيارات لمراكز تنقل متطورة. نحن نمضي خلال العام الثاني من تنفيذ الإستراتيجية الخمسية للشركة، ونجد أنفسنا على ثقة بأن العام 2022 سيكون إستثنائياً في تاريخ أماكن. إن خطة العمل لهذا العام تشمل إستقطاب مستوى مميز لمستأجري الوحدات بمبنى الترمينال ومبنى أماكن. بالإضافة لذلك، نجحنا في إضافة 1,000 موقف للسيارات لمحفظتنا من خلال إدارة مبنى أوتوسبيس في المنطقة الدبلوماسية، وهناك المزيد من المستجدات الإيجابية التي نعمل على إتمامها خلال الربع الثاني من هذا العام."

شركة البحرين لمواقف السيارات )أماكن( هي شركة مساهمة عامة بحرينية تأسست في العام 1981 ، وتتخصص الشركة في إدارة مواقف السيارات والخدمات المصاحبة وتأجير العقارات. كما أن أسهم الشركة مدرجة في بورصة البحرين ويتم تداولها تحت الرمز (CPARK).

وتنوه شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) أنه بإمكان السادة المساهمين مراجعة جميع التصريحات الصحفية والبيانات المالية للشركة على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين، أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني المحدث للشركة www.amakin.bh.

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