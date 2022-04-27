بداية قوية تسجلها "أعمال" في بداية العام بارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 45% وصافي الربح بنسبة 8.4% وتحقيق جميع القطاعات الأربعة نمواً جيداً على مستوى الإيرادات

الدوحة: قام مجلس إدارة شركة أعمال ش. م. ع. ق. (أعمال)، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة بالمنطقة، اليوم بالإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري والمنتهي في 31 مارس 2022.

أبرز النتائج المالية

· ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 45.0% لتبلغ 453.5 مليون ريال قطري، (مقارنة مع 312.7 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2021) ويرجع ذلك بشكل خاص للأداء القوي لقطاع الإنتاج الصناعي

· ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 10.4% لتبلغ 104.9 مليون ريال قطري (مقارنة مع 95.0 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2021)

· لم يتم تسجيل أرباح في القيمة العادلة للاستثمارات في القطاع العقاري في الربع الأول من عام 2022 أو الربع الأول من عام 2021

· ارتفع صافي الربح العائد على مالكي أسهم أعمال بنسبة 8.4% ليبلغ 73.6 مليون ريال قطري (مقارنة مع 67.9 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2021)

· ارتفع العائد على السهم بنسبة 8.4% ليبلغ 0.012 ريال قطري (مقارنة مع 0.011 ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2021)

· ارتفعت النفقات الرأسمالية بمقدار 7.2 مليون ريال قطري لتبلغ 14.3 مليون ريال قطري (مقارنة مع 7.0 ملايين ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2021) ويرجع ذلك بشكل رئيسي للاستثمار في القطاع العقاري

· الاقتراض انخفض بنسبة 4.1% (مقارنة مع 4.7% خلال الربع الأول من عام 2021)

الملخص ونظرة مستقبلية

وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، علّق سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال ش. م. ع. ق. قائلاً: " يسرني جداً إعلان أن "أعمال" استهلت العام الحالي ببداية قوية خاصة فيما يتعلق بالنتائج المالية، فقد حققت جميع القطاعات الأربعة التابعة لنا نمواً إيجابياً قوياً في الربع الأول من 2022، حيث تمكنّا من تسجيل نمو قوي في الإيرادات بنسبة 45% على أساسٍ سنوي، ونمو صافي الأرباح بنسبة 8.4% لشركة أعمال ككل.

"نتطلع إلى ما تبقى من عام 2022 بثقة ونظل ملتزمين بتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين من خلال التشغيل المربح المستمر وتوسيع قاعدة أعمالنا المتنوعة والاستفادة من الفرص التي توفرها رؤية قطر الوطنية 2030. علاوة على ذلك، فإنه من المتوقع أن توفر بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة دفعة اقتصادية إضافية لقطر هذا العام، ونحن لا نزال في وضع جيد لاغتنام الفرص التي يوفرها هذا الحدث التاريخي."

من جانبه، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "أعمال": "

"يؤكد الأداء القوي لشركة أعمال في الربع الأول من هذا العام، التركيز الواضح في استراتيجيتنا على تعزيز أداء القطاعات الخاصة بنا، وقد ركزنا بشكل خاص على الإنتاج الصناعي وخدمات الرعاية الصحية والعقارات.

" وسجل قطاع الإنتاج الصناعي أداءً جيدًا بشكل خاص، حيث ارتفعت الإيرادات بأكثر من 125% على أساسٍ سنوي. وقد تحقق هذا الأداء على الرغم من التحديات التي واجهتها أعمال للخرسانة الجاهزة، والناشئة عن ارتفاع تكاليف المواد الخام، والمنافسة في الأسعار، وتباطؤ الطلب مع اقتراب الانتهاء من المشاريع الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ومع ذلك، فقد حققت "أعمال لخدمات النقل البحري" أداءً جيدًا للغاية بفضل استمرار ارتفاع الطلب وزيادة أسعار الشحن العالمية.

"وفي قطاع التجارة والتوزيع، حققت شركة ابن سينا الطبية - إحدى أكبر وحدات الأعمال في هذا القطاع - أداءً إيجابيًا مستدامًا طوال الربع الأول، حيث وقعت اتفاقيات مع خمسة موزعين جدد مختصون في خدمات الرعاية الصحية لطرح مجموعة من الأدوية الجديدة في السوق. يشمل هؤلاء الموزعون أسماءً مميزةمثل Novartis Gene و Durbin Plc و Baxter AG و Tabuk Pharmaceuticals و SAJA Pharmaceuticals . كما قامت ابن سينا الطبية بتنويع أعمالها من خلال إضافة عرض "التفاصيل الطبية"، والذي من خلاله يقدم فريق من الصيادلة الدعم الطبي والعلمي لمتخصصي الرعاية الصحية.

وفي الوقت نفسه، يرجع الأداء المتميز للإيرادات وصافي الأرباح لقطاع إدارة الخدمات إلى حد كبير إلى تخفيف القيود المتعلقة بجائحة /كوفيد-19/ على أعمال الترفيه والطباعة لدينا، فضلاً عن الفوز بعقد كبير لشركة أعمال للخدمات. ويسعدنا أيضًا أن نعلن عن إطلاق "أعمال لصيانة السيارات والشاحنات"، وهي وحدة أعمال جديدة ضمن قطاع إدارة الخدمات والتي ستوفر خدمات الصيانة لأسطول مركبات المجموعة. ويجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على التصاريح ومن المقرر أن يتم البدء في بناء ورشة وحدة الأعمال في يونيو. ونتطلع إلى بدء تشغيل وحدة الأعمال الجديدة هذه في أواخر عام 2022 أو أوائل عام 2023.

وأخيراً، ففي قطاعنا العقاري واصل سيتي سنتر الدوحة تسجيل الأداء الجيد بشكل استثنائي، خصوصاً بعد افتتاح ستة متاجر جديدة بمساحة إجمالية قدرها 3,838 متر مربع، بما في ذلك دبنهامز وبعض المطاعم في الردهة الشرقية للمطاعم."

تفاصيل المؤتمر عبر الهاتف

سيتم عقد مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية في يوم الخميس 28 أبريل 2022، الساعة 2:00 مساءً بتوقيت الدوحة.

تفاصيل خدمة الاتصال الهاتفي للمؤتمرات:

التاريخ: الخميس 28 أبريل 2022

الزمان: 2:00 مساءً بتوقيت الدوحة

أرقام الاتصال:

الولايات المتحدة الأمريكية +16468769923, 94360300084#

(نيويورك)

الولايات المتحدة الأمريكية

(سان خوسيه) +16699006833, 94360300084#

المملكة المتحدة

المملكة المتحدة +44 208 080 6592 +44 330 088 5830

رقم معرف المؤتمر:

94360300084

رابط الاجتماع: https://us06web.zoom.us/j/85944617848

يرجى الانضمام للمؤتمر قبل بدايته من 5 إلى 10 دقائق.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال مع:

شركة أعمال:

لورا عقل – مسؤولة الاتصالات المؤسسة

(+974 6671 6576)

laura.ackel@aamal.com.qa

سيتي جايت ديوي رودجرسون (مستشاروا علاقات

المستثمرين والعلاقات العامة)

توبي مور

(+44 (0)7768 981 763)

toby.moore@citigatedewerogerson.com

لورا بانكس

(+44 (0)7545 942 738)

laura.banks@citigatedewerogerson.com

لوسي إيليز

+44 (0)7525 951 207)

) lucy.eyles@citigatedewerogerson.com

رامز الترك (الإعلام العربي)

(+974 5014 9201)

turk@citigatedewerogerson.com-ramiz.al

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نبذة عن شركة أعمال ش. م. ع. ق.

تعتبر شركة أعمال إحدى أكبر وأسرع مجموعات الأعمال نمواً وأكثرها تنوعاً في منطقة الخليج، وتم إدراجها في بورصة قطر منذ شهر ديسمبر عام 2007، وكما في 26 أبريل 2022 بلغت القيمة السوقية للشركة 7.36 مليار ريال قطري (2 مليار دولارأمريكي)

تتنوع عمليات أعمال على نطاق واسع وتضم 29 وحدة أعمال نشطة (شركات تابعة ومشروعات مشتركة) مع مراكز رائدة في السوق في قطاعات الصناعة، والتجزئة، والعقارات، وإدارة الخدمات، والمعدات الطبية والأدوية، وتوفر شركة اعمال للمستثمرين فرصة الاستثمار عالية الجودة والتوازن في النمو المتسارع للاقتصاد القطري وتطوره.

للمزيد من المعلومات حول شركة أعمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.aamal.com.qa