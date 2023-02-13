جميع قطاعات "أعمال" تسجل نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح على أساسٍ سنوي

نمو الإيرادات وصافي الأرباح بنسبة 29% و14% على التوالي

توزيعات نقدية مقترحة بنسبة 5% (0.05 ريال قطري للسهم الواحد)

الدوحة: أعلن مجلس إدارة شركة أعمال ش. م. ع. ق. (أعمال)، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة بالمنطقة، عن نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

أبرز النتائج المالية:

· ارتفعت الإيرادات بنسبة 29.2% لتبلغ 2,058.9 مليون ريال قطري (مقارنةً مع 1,594.1 مليون ريال قطري خلال العام المالي 2021)

· ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 13.9% لتبلغ 484.7 مليون ريال قطري (مقارنةً مع 425.5 مليون ريال قطري خلال العام المالي 2021)

· ارتفع صافي الربح المنسوب إلى حقوق المساهمين في أعمال بنسبة 14.1% ليبلغ 347.8 مليون ريال قطري (مقارنةً مع 304.9 مليون ريال قطري خلال العام المالي 2021)

· ارتفع العائد على السهم بنسبة 14.1% ليبلغ 0.06 ريال قطري (مقارنةً مع 0.05 ريال قطري خلال العام المالي 2021)

· صافي الاستثمارات في النفقات الرأسمالية انخفضت بنسبة 27.5% لتبلغ 48.3 مليون ريال قطري (مقارنةً مع 66.6 مليون ريال قطري خلال العام المالي 2021)

· تبقى نسبة الإقتراض منخفضة عند 2.04% (مقابل 4.54% خلال 2021)

وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال ش. م. ع. ق.:

"لقد امتاز الأداء لعام 2022 في شركة اعمال بالنمو والتعافي، ويسر مجلس الإدارة الإعلان عن مجموعة قوية من النتائج المالية ذات نسبة نمو مضاعفة في إيرادات الشركة وصافي أرباحها.

تمتاز شركة اعمال بتطبيق استراتيجية التنوع في أنشطتها، والتي أثبتت نجاحها عاماً بعد عام، فضلا عن قوة المركز المالي للشركة، فقد مكنت هذه الاستراتيجية شركة أعمال من الاستفادة من عدد كبير من الفرص عند ظهورها عبر مختلف القطاعات الاقتصادية ووفرت مرونة عالية لميزانيتها العمومية. وأنا فخور بشكل خاص بقدرة شركتنا، بجميع أنشطتنا القائمة، على الابتكار

والتحرك السريع في بيئة السوق المتغيرة باستمرار والمساهمة في تحقيق النمو في الشركة بشكل ملحوظ، وكل ذلك يتم تحت إشراف فريقنا الاداري المتميز.

وبناء على ذلك، يسر مجلس إدارة أعمال أن يوصي بتوزيع أرباح نقدية لعام 2022 بنسبة 5% ( 0.05 ريال قطري للسهم) للموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة أعمال الذي سيعقد في 7 مارس 2023.

"نحن محظوظون لأننا نعمل في قطر، هذه الدولة التي تنعم بثروة من الموارد الطبيعية والاستقرار والأمن تحت القيادة الرشيدة للحكومة وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. كما أنني فخور بالمساهمة التي قدمتها أعمال على مر السنين في التنمية المستدامة للاقتصاد القطري، وأنا أتطلّع لفرص النمو بينما نستقبل عام 2023 وما بعده. لقد قدّم النجاح غير المسبوق لكأس العالم لكرة القدم في قطر دفعة اقتصادية كبيرة للبلاد ورفع مكانة قطر الدولية وثقة المستثمرين فيها. حيث نتوقّع أن يوفر هذا العديد من الفرص التجارية، بالإضافة إلى الفرص التي توفرها رؤية قطر الوطنية 2030، ونتطلع نحن بدورنا إلى تحقيق الاستفادة العظمى من هذه الفرص بينما نسعى جاهدين لتحقيق النمو المستدام والربح والقيمة المضافة لجميع أصحاب المصلحة لدينا."

ارتفعت إيرادات قطاع الإنتاج الصناعي بنسبة 19.9% على أساسٍ سنوي لتصل إلى 517.6 مليون ريال قطري، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 16.6% ليبلغ 66.0 مليون ريال قطري.

لقد ساهمت شركة الدوحة للكابلات بصورة مباشرة في تحقيق هذا الأداء القوي، نتيجة لتوسيع نشاط التصدير بشكل كبير وتوقيع العديد من العقود الجديدة الهامة بما في ذلك عقد توريد كابلات الجهد العالي لمنشآت الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال، وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، وعقد توريد الموصلات الهوائية والعدادات ذكية لكهرماء.

فيما استمرت أعمال ريديمكس (للخرسانة الجاهزة) في مواجهة التحديات، لاسيما في ظل استمرار تنافسية الأسعار في هذا المجال، وتوقف أنشطة البناء خلال فترة استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، الأمر الذي أثر على الإيرادات. ومع ذلك، وعلى الرغم من التنافس القوي في السوق، فقد نجحت أعمال ريديمكس في إمداد عدد من المشاريع البارزة خلال العام، بما في ذلك "قرية أبو هامور للتسوق" و"محطة الخرسعة للطاقة الشمسية".

وحققت شركة أعمال للصناعات الإسمنتية أداءً جيدًا، حيث شهدت زيادةً في الطلب على منتجاتها نتيجةً لكأس العالم لكرة القدم، بالإضافة إلى تقديم عدد من المنتجات الجديدة والاستمرار في تعزيز الكفاءة عبر عملياتها.

وشهدت "سي سان للتجارة" انخفاضًا في الإيرادات بسبب انخفاض المبيعات في "أعمال لخدمات النقل البحري"، والتي تأثرت بانخفاض أسعار الشحن العالمية بعد الوباء، وايضا انخفاض المبيعات في "الشركة الخليجية للصخور" بعد الانتهاء من العديد من المشاريع الكبرى.

وسجلت شركة مشتركة لإعمال "فراينز للإنشاءات الحديدية" زيادةً في الأرباح ويعزوذلك إلى توسيع طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد في قطاع الطاقة. واستجابةً للتطور والتغير الدائم في السوق، تواصل فراينز تطوير منتجاتها المختلفة والتوسع خارج نشاطاتها الأساسية لتتماشى دائمًا مع االمتطلبات و التغيرات في السوق.

وتعتبر النظرة المستقبلية لقطاع الإنتاج الصناعي في عام 2023 وما بعده إيجابية، حيث يتم اطلاق مشاريع جديدة، بما في ذلك مشروع توسعة حقل الشمال، وتوسيع الموانئ الجديدة وشبكات النقل وتطوير مدن جديدة هذا بالاضافة الى العقد الذي حصلت

عليه شركة السويدي الكتريك في بداية عام 2023 والذي تتجاوز قيمته 1,2مليار ريال قطري على مدة 30 شهرا لإنشاء كابلات جديدة تحت الأرض مختلفة الجهد.

ارتفعت الإيرادات في قطاع التجارة والتوزيع بنسبة 33.5% على أساسٍ سنوي لتصل إلى 1,172.7 مليون ريال قطري، وارتفع صافي الربح بنسبة 4.8% على أساسٍ سنوي إلى 110.1 مليون ريال قطري.

وطوال عام 2022، واصلت أعمال الطبية التركيز على تطوير اعمالها في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية الخاصة بها، والتواصل مع عدد من الشركاء المحتملين وبناء الشراكات الجديدة المهمة حيث وقعت اتفاقية توزيع جديدة مع سيبا هيلث كير، المزود الرائد لتكامل وحلول الأجهزة الطبية. كما حصلت شركة تيجا لتكنولوجيا المعلومات قطر (شركة تابعة لإبن سينا الطبية) على عقدٍ مدته خمس سنوات بقيمة 320 مليون ريال قطري لتوفير حلول تكنولوجيا المعلومات لقطاع الرعاية الصحية في قطر.

كما قدمت ابن سينا الطبية أداءً قويًا للغاية، كان مدفوعًا بارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم، وتوقيع اتفاقيات توزيع جديدة لتوسيع الادوية والمنتجات التي تقدمها، وقامت ايضا بتشغيل أول مستودع آلي بالكامل في قطر يستخدم نظام الروبوتات لتمكين التسليم بصورة أكثر كفاءة ودقة. وواصلت صيدلية إبن سينا التوسع في انتشارها، وافتتحت فرعها الخامس الواقع في سيتي سنتر الدوحة. ويمكن الجزم بأن هنالك فرص كبيرة في السوق تسعى ان تستفيد منها شركة إبن سينا الطبية، لا سيما في مجالات الأورام والأمراض النادرة والاضطرابات الوراثية. وعلى هذا النحو، تركز ابن سينا الطبية على توقيع عقود تمثيل وتوزيع جديدة وتطوير منتجاتها في هذه المجالات.

وشهدت أعمال للتجارة والتوزيع تحسنًا في الأداء في عام 2022، حيث تم توسيع نطاق المنتجات عن طريق إطلاق علامتين تجاريتين جديدتين للإطارات (فولدا وفيلتور)، واللتان نالتا استحسان العملاء. كما سجلت بريدجستون للإطارات زيادة في الطلب مستفيدة من نشاطات الترويج والحملات التسويقية التي قامت بها خلال العام.

ارتفعت إيرادات القطاع العقاري بنسبة 14.7% على أساسٍ سنوي لتصل إلى 301.2 مليون ريال قطري، وارتفع صافي الربح بنسبة 13.4% ليبلغ 224.1 مليون ريال قطري، مما يعكس الاستفادة من افتتاح متاجر جديدة والعودة إلى مستويات الدخل العادية في سيتي سنتر الدوحة، فضلاً عن زيادة مستويات الإشغال في أعمال العقارية.

افتتح سيتي سنتر الدوحة بنجاح أكثر من 50 متجرًا ووقع 44 عقد إيجار جديد في عام 2022. وقد اكتملت عمليات تطوير الواجهة الخارجية الغربية، مما وفر للعملاء وجهة جديدة جذابة تضم مجموعة من محلات الأطعمة والمشروبات. وقد شهد المجمع إقبالٍ قياسي خلال كأس العالم، حيث كان بمثابة مركز تجمع للجماهير وذلك بفضل موقعه الاستراتيجي وما يحتويه من متاجر ومطاعم مميزة ومتنوعة فضلاً عن سهولة الوصول إليه.

وخلال العام الجاري 2023، سينصب التركيز في سيتي سنتر الدوحة على جذب علامات تجارية جديدة لزيادة تنويع المستأجرين وعلى عدد من الافتتاحات المتوقعة لمتاجر جديدة، بما في ذلك متجر إلكترونيات جديد وسوبر ماركت من الطراز الراقي. وبجانب ذلك سيتم أيضًا الانتهاء من العمل على الواجهة الخارجية الشرقية، مما سيزيد من جاذبية المركز للعديد من عملائه.

كما حصدت أعمال العقارية ثمرة أعمال التطوير والتجديد التي تم تنفيذها عبر محفظتها العقارية، حيث تجاوزت مستويات الإشغال نسبة 90%.

لقد استفاد قطاع إدارة الخدمات من زيادة الطلب المرتبط بإستضافة بطولة كأس العالم والتخفيف التدريجي للقيود المتعلقة بـ/كوفيد-19/، ونتيجةً لذلك، زادت الإيرادات وصافي الربح بنسبة 74.1% و196.5% على أساسٍ سنوي، على التوالي، مما يبرز كم تأثر القطاع بالجائحة في عام 2021.

وشهدت أعمال للخدمات عامًا محفوفًا بالنجاح للغاية، حيث تضاعفت الإيرادات والأرباح تقريبًا وذلك بفضل الحصول على عقود متعلقة بكأس العالم فيفا قطر 2022 وتنفيذها بأعلى من المستوى المطلوب. كما حصلت شركة إيكو جلف على عقودٍ جديدة عبر قطاعاتٍ مختلفة لتوسيع قاعدة عملائها وكذلك قامت بإطلاق موقعها الالكتروني المطور. واستفادت أعمال للسفر والسياحة من تخفيف القيود المتعلقة بالوباء، فضلاً عن زيادة الطلب على السفر في ظل استضافة كأس العالم لكرة القدم. بينما ظلت حلبة التزلج على الجليد ونتر وندرلاند مغلقة، تمكن مركز الترفيه العائلي "فن ستي" من تحقيق أداءا جيدًا للغاية مقارنة بعام 2021، حيث استمر في تطوير عروضه من خلال إضافة ألعاب جديدة وتطوير المرافق، مما ساهم في حفاظه على مكانته في سوقٍ شديدة التنافسية.

الخلاصة والنظرة المستقبلية

من جانبه، علق السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة أعمال قائلا:

"أنا فخورٌ جدًا بالإنجازات التي حققتها أعمال خلال عام 2022 والمجموعة القوية من النتائج التي تم الإفصاح عنها. ويعكس هذا الأداء قدرة أعمال المستمرة على الاستفادة من نموذج أعمالها المرن والمتنوع للإستفادة من الفرص وتقديم القيمة لمساهميها.

لقد شهد قطاع الإنتاج الصناعي نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح، وقدم بنجاح منتجات جديدة وحصل على عددٍ من العقود البارزة، المرتبطة بمشاريع هامة مثل مشروع توسعة حقل الشمال، أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم. كما تم البدء في بناء مصنع سنيار لتصنيع أسلاك النحاس، وهو الأول من نوعه في قطر، والذي سينتج أسلاكاً نحاسية مصبوبة عالية الجودة بما يتماشى مع المعايير الدولية. وسيؤدي تطوير المنتج الجديد وتعزيز القدرة الاستيعابية إلى خلق فرصٍ جيدة في عام 2023 وما بعده. وكجزء من التزامها المستمر بالاستدامة، فقد طورت شركة الدوحة للكابلات علامة تجارية جديدة لكابلات خالية من الرصاص "ENVIGUARD 65".

كما كان أداء قطاع التجارة والتوزيع جيدًا للغاية، حيث استمر في الاستفادة من التركيز على الرقمنة والتقدم التكنولوجي في أعمال الطبية وفي إبن سينا الطبية. وحصلت شركة تيجا لتكنولوجيا المعلومات قطر (التابعة لشركة إبن سينا الطبية) على عقدٍ مدته خمس سنوات بقيمة 320 مليون ريال قطري لتوفير حلول تكنولوجيا المعلومات لقطاع الرعاية الصحية في قطر. وافتتحت إبن سينا الطبية أيضًا أول مستودع مؤتمت بالكامل في قطر، وواصلت صيدلية إبن سينا توسيع تواجدها. وهناك فرص كبيرة

في قطاع الرعاية الصحية ولذا سنركز على بناء شراكات تجارية جديدة وتطوير المنتجات التي نقدمها للاستفادة من هذه الاتجاهات.

وفي قطاع العقارات، أدى عودة مستويات الدخل إلى طبيعتها بجانب مستويات الإشغال إلى تسجيل أداءٍ إيجابي عبر المحفظة العقارية. وقد تم افتتاح 50 متجراً جديداً في سيتي سنتر الدوحة في عام 2022 وتم الانتهاء من العمل على الواجهة الخارجية. ومع حلول عام 2023، تم التخطيط لافتتاح عددٍ من المتاجر الجديدة والمميزة لتعزيز تجربة العملاء في سيتي سنتر الدوحة بشكلٍ أكبر. كما استفاد قطاع إدارة الخدمات من رفع القيود المتعلقة بـ/كوفيد-19/ وزيادة الطلب المرتبط بإستضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 لتحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات والأرباح. وعلى خلفية هذا الأداء الإيجابي، تتطلع شركات قطاع إدارة الخدمات بثقةٍ إلى عام 2023.

وتظل أعمال ملتزمة تمامًا بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حملة ESG الخاصة بها وواصلت إحراز تقدم في هذا المجال من خلال العديد من المبادرات بما في ذلك دعم المنتخب الوطني القطري "الأدعم" عن طريق اللجنة الأولمبية، ودعم الجمعية القطرية للسرطان وغيرها من المبادرات. ونحو المضي قدمًا، سنواصل البحث عن طرق جديدة لتقديم قيمة اكبر لمجتمعنا وزيادة ترسيخ ممارسات أعمالنا المستدامة.

وتُظهر هذه النتائج المميزة قدرة أعمال على التكيف لتلبية متطلبات السوق المتغيرة. كما ستمكننا هذه المرونة ونهجنا المبتكر من استكشاف مختلف الفرص عبر كل من القطاعات الحالية والجديدة والتي ستوفر قيمة مضافة إلى نموذج أعمالنا وتحقق النمو لمساهمينا، وتماشياً مع نموذج أعمالنا المتنوع، نحن نسعى لتوسيع اعمالنا والبحث على فرص جديدة في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية. نحن مستمرين في الاستثمار في كفاءتنا التشغيلية و الاستثمار في موظفينا، الذين هم أهم ثرواتنا لدفع عجلة النمو.

هذا وقتٌ هام بالنسبة لدولة قطر، لاسيما في ظل التوقعات بنمو الاقتصاد بقوة في عامي 2023 و2024، ومن المقرر أن تكون رؤية قطر الوطنية محركًا مهمًا للاقتصاد ولتنمية دولتنا لسنوات قادمة. وإن قوة نموذج الأعمال والمركز المالي لشركة أعمال تعني أننا في وضع جيد للاستفادة من هذه الفرص لدعم نمو قطر، وإفادة جميع أصحاب المصلحة لدينا وتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا."

#بياناتشركات

- انتهى -

سيتم عقد مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية في 15 فبراير 2023 الساعة 2:00 مساءً بتوقيت الدوحة.

تفاصيل خدمة الاتصال الهاتفي للمؤتمرات :

التاريخ: الأربعاء 15 فبراير 2023

الزمان: 2:00 مساءً بتوقيت الدوحة

أرقام الاتصال:

الولايات المتحدة الأمريكية (نيويورك): #83911083360,, 16468769923+

الولايات المتحدة الأمريكية (سان خوسيه) #83911083360,, 16699006833+

المملكة المتحدة 442080806592+

المملكة المتحدة 44 330 088 5830+

رابط معرف المؤتمر https://us06web.zoom.us/j/83911083360

رقم معرف المؤتمر: 839 1108 3360