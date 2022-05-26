· مقترح توزيع أرباح نهائية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، بواقع 0.02 دولار للسهم الواحد وبزيادة 2.7٪ على أساس سنوي

· تحقيق المحفظة العقارية لنسبة إشغال 80٪ وسط استقرار ظروف السوق في النصف الثاني من العام

· وصول صافي قيمة الأصول في 31 مارس 2022 إلى 167 مليون دولار أمريكي أو 0.67 دولار أمريكي للسهم الواحد

· بلغ إجمالي قيمة المحفظة العقارات 356 مليون دولار أمريكي

· وصل صافي إيرادات الإيجار إلى 9.5 مليون دولار أمريكي

· انخفاض إجمالي المصروفات بنسبة 11.6% على أساس سنوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني "ريت" (الإمارات دبي الوطني ريت أو الـ "صندوق")، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس2022، والتي شهدت تحقيق محفظتها العقارية لنسبة إشغال بلغت 80٪، مرتفعة من 76٪ في العام السابق. ومؤخراً أجرت الشركة ترقية مبانيها وإعادة تمويل ديونها استعدادا لتجهيز محفظة أعمالها لفترة النصف الثاني من العام والتي أظهرت بوادر التعافي وتحسن ظروف السوق.

وقد وصل إجمالي قيمة محفظة أعمال شركة الإمارات دبي الوطني "ريت" إلى 356 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 1.1٪ على أساس سنوي، في حين وصل صافي قيمة الأصول (NAV) إلى 167 مليون دولار أمريكي أو 0.67 دولار أمريكي للسهم الواحد بنهاية السنة المالية، أي أقل بنسبة 7.4٪ عن العام السابق، ويعود ذلك في الأساس إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي على المباني، ولا سيما أعمال التجديد الواسعة لبرج الثريا، والالتزام المحاسبي المتعلق بمقايضة الربح بين العملات.

وخلال السنة المالية النشطة، نجحت الإمارات دبي الوطني "ريت" بخفض المصاريف التشغيلية، ومصاريف الصندوق، وتكاليف التمويل، وإعادة التفاوض على شروط عقود الإيجار ورفع متوسط مدتها.

واقترح مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني "ريت" توزيع أرباح نهائية بقيمة 5,000,000 دولار أمريكي أو 0.02 دولار أمريكي للسهم الواحد لفترة الـ 6 أشهر المنتهية في 31 مارس2022، بزيادة 13.6٪ عن نفس الفترة من العام 2021. وبذلك وصل إجمالي أرباح الأسهم المستحقة للمساهمين للسنة إلى 9,500,000 دولار أمريكي،

بزيادة 2.7٪ عن العام السابق. وبلغ إجمالي عائد أرباح السنة ما يعادل 5.7٪ من صافي قيمة الأصول و8.8٪ من سعر السهم كما في 31 مارس 2022. واعتمادا على موافقة المساهمين على توزيعات الأرباح المقترحة في الاجتماع العام السنوي، تم تحديد تاريخ الاستبعاد من التوزيعات بتاريخ 7 يوليو 2022، مع تحديد تاريخ إغلاق السجل عند 8 يوليو 2022 وتاريخ دفع التوزيعات عند 29 يوليو 2022.

وفي هذا الصدد، قال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول:

"خلال الفترة 2021-2022 اتخذنا العديد من الخطوات لتعزيز أعمال الإمارات دبي الوطني "ريت" لتعزيز ازدهار أعمال محفظة الأعمال في العام المقبل وما بعده. شمل ذلك الانتهاء من أعمال ترقية شاملة لبرج الثريا 1 في مدينة دبي للإعلام، والذي نهدف من خلال هذه الأعمال خلق بيئة مكتبية حديثة ومتطورة، وحصول مبنى "ذا إيدج" بمدينة دبي للإنترنت على شهادة ليد الذهبية المرموقة للاستدامة. وتعكس هذه التدابير التزامنا بتوفير مرافق بأعلى معايير الجودة عبر كامل محفظتنا لجذب المستأجرين بإيجارات مناسبة. كما نجحنا أيضاً برفع المتوسط المرجح لفترات عقود الإيجار غير المنتهي من 4.1 إلى 4.3 سنوات، ويعود ذلك في المقام الأول إلى إتمام مفاوضات الإيجار مع الشركة المستأجرة لمبنى السكن الطلابي، يونينست."

وأضاف: "مع دخول أحد مرافقنا التمويلية تاريخ الاستحقاق في نوفمبر 2021، استفدنا من أسعار الفائدة المنخفضة حيث ترافق ذلك بقرارنا إعادة تمويل كامل مرفق الديون مع بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي التجاري بشروط تجارية أكثر ملاءمة، مما سيقود إلى تحقيق وفورات كبيرة على مدى السنوات الخمس القادمة. وقد بلغت نسبة القرض إلى القيمة 54٪ في نهاية الفترة 2021-2022، بعد أن كانت 52٪ خلال العام السابق."

"وأدى تركيزنا على تحسين كفاءة التكاليف إلى خفض المصاريف التشغيلية بنسبة 10.9٪، وهو ما تحقق بفضل الإدارة النشطة للعقارات، في حين انخفضت مصروفات الصندوق بنسبة 19.3٪ جراء خفض رسوم الإدارة التي يتم فرضها على صافي قيمة الأصول، إلى جانب عدم وجود مخصصات إضافية خلال السنة. كما انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 6.4٪ على أساس سنوي، ما أدى إلى وفورات في النفقات بنسبة 11.6٪ عند المقارنة مع العام السابق."

وانخفض الدخل الإجمالي للإمارات دبي الوطني "ريت" بنسبة 14.6٪ على أساس سنوي، ويرجع ذلك في الأساس إلى استكمال إعادة التفاوض على عقود الإيجار مع "يونينست" وغيرهم من المستأجرين مراعاة لتبعات الجائحة العالمية وظروف القطاع المكتبي والقطاعات البديلة ككل. وقد أدى هذا الانخفاض في إجمالي

الدخل إلى انخفاض صافي إيرادات الإيجار بنسبة 19.7٪ إلى 9.5 مليون دولار أمريكي على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الإدارة لتقليل النفقات.

وتابع تايلور: "سنعزز في الفترة القادمة سياستنا لتأمين إيرادات موثوقة يمكن التنبؤ بها من أجل التعامل مع أي تقلبات في السوق، وضمان احتواء عقود الإيجار على التعهدات المناسبة. وسنواصل تنفيذ مبادرات ترشيد التكاليف وحماية مركزنا المالي للحفاظ على توزيعات متسقة للأرباح. وإضافة إلى ذلك، سننظر في انتهاز الفرص السانحة لبيع وشراء الأصول من أجل ضمان التحلي بالمزيج العقاري الأمثل لمحفظتنا."

تم إعداد النتائج المالية للإمارات دبي الوطني "ريت" وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ومراجعتها من قبل "ديلويت".

#بياناتشركات

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لمزيد من المعلومات:

شركة الإمارات دبي الوطني "ريت-REIT" (علاقات المستثمرين)

منى زهر الدين ENBDREITIR@EmiratesNBD.com

+971 (0) 4 509 3034

سكرتير الشركة

جين كيني لابوت JeanK@apexfunddubai.ae

أبيكس لخدمات الصناديق (دبي) المحدودة.

+971 (0) 4 428 9221 / +971 (0) 55 662 8078

إنستينكتيف بارتنرز (العلاقات العامة)

بشار الرفوع Bashar.alrfooh@instinctif.com

+971 (0) 55 6961650

نبذة عن شركة الإمارات دبي الوطني ريت

تُعتبر شركة الإمارات دبي الوطني ريت (سي إي آي سي) المحدودة شركة استثمار مغلقة أسسها مدير الصندوق للاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وليست هناك مدة محددة لشركة الإمارات دبي الوطني ريت، وقد أسسها مدير الصندوق في مركز دبي المالي العالمي بتاريخ 18 يوليو 2016 بموجب قانون الشركات رقم 2 لعام 2009 باسم "صندوق الإمارات العقاري المحدود" برقم التسجيل 2209. وبعد ذلك، تم تغيير اسم الصندوق ليصبح "شركة الإمارات دبي الوطني ريت (سي إي آي سي) المحدودة". وتُصنف شركة الإمارات دبي الوطني ريت، بموجب القوانين واللوائح التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية كصندوق عام، وصندوق محلي، وصندوق إسلامي، وصندوق عقاري وصندوق ائتمان للاستثمار العقاري. ويكمن الهدف الاستثماري الرئيسي لتأسيس شركة الإمارات دبي الوطني ريت في تحقيق عائدات الدخل وزيادة رأس المال من الأصول العقارية، وتخطط الشركة إلى تحقيق أهدافها من خلال الاستراتيجيات التالية: (1) عمليات الاستحواذ الحكيمة مع التركيز على تحقيق التنوع؛ (2) والإدارة الفاعلة للأصول وتعزيزها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.enbdreit.com

محفظة العقارات

العقارات المكتبية:

برج الثريا 1 (مدينة دبي للإعلام)

برج مكاتب مؤلف من 29 طابق وطابق أرضي، يتميز بموقعه المميز في مدينة دبي للإعلام مع إطلالة على منطقتي برشا هايتس ونخلة الجميرا.

برج ضمان (مركز دبي المالي العالمي)

تمتلك شركة الإمارات دبي الوطني ريت طابقين ونصف من هذا المبنى بالكامل، (وهي الطوابق 10 و14 ونصف الطابق 15) في القسم المخصص للمكاتب من البرج، الذي يقع في مركز دبي المالي العالمي.

المبنى رقم 49 (مدينة دبي الطبية)

مجمع مكاتب مؤلف من خمسة طوابق وطابق أرضي يقع في المنطقة الحرة لمدينة دبي الطبية.

المبنى رقم 25 (مدينة دبي الطبية)

مبنى مكاتب مؤلف من خمسة طوابق وطابق أرضي يقع في المنطقة الحرة لمدينة دبي الطبية.

مبنى ذا إيدج (مدينة دبي للإنترنت)

مبنى مكاتب مؤلف من ستة طوابق وطابق أرضي، يتميز بموقعه الفريد في مدينة دبي للإنترنت وتعتبر شركة أوراكل أكبر مستأجر له، حيث تستأجر 85% من مساحة المكاتب.

العقارات السكنية:

أريبيان أوريكس هاوس (برشا هايتس)

برج سكني مكون من 128 وحدة في منطقة برشا هايتس في دبي، ويتكون بشكل أساسي من شقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو أربعة غرف.

بن غاطي تيراسز (واحة دبي للسيليكون)

برج سكني يضم 201 وحدة سكنية و5 وحدات للبيع بالتجزئة في منطقة واحة دبي للسيليكون، وتم بناؤه بواسطة شركة مطورة تتمتع بسجل حافل.

مجمع رمرام السكني (دبي لاند)

مبنيان سكنيان يضمان 105 وحدة سكنية أغلبها شقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين.

العقارات البديلة:

سكن يونيسيت الطلابي (دبي لاند)

مبنى سكن الطلاب مجهز لاستيعاب 424 طالباً ويتميز بموقعٍ مناسب بالقرب من مدينة دبي الأكاديمية، ويقدم خدمات السكن للطلاب الملتحقين بجامعة المدينة. تم تأجيره بنسبة 100% لشركة GSA، وهي شركة عالمية لمساكن الطلاب.

مدرسة ساوث فيو (رمرام)

مدرسة ابتدائية وثانوية على مساحة 132,000 قدم مربع تعتمد المنهج البريطاني ويديرها فريق Interstar Education.

المرحلة الأولى من مركز سوق إكسترا (واحة دبي للسيليكون)

مركز مجتمعي في واحة دبي للسيليكون يمتد على مساحة أكثر من 36,000 قدم مربع قابلة للتأجير، ويتألف من 25 متجراً للبيع بالتجزئة مؤجرة بالكامل لشركات كبرى.