شهدت مبيعات العقارات للرّبع الأخير من عام 2022 (أكتوبر إلى ديسمبر) نمواً بنسبة 16% مقارنة بالرّبع الأخير من عام 2021.

ارتفاع المبيعات المتراكمة للشّركة من المشاريع قيد الإنجاز إلى 41.344 مليار درهم إماراتي (11.256 مليار دولار أمريكي) والتي سيتمّ احتساب إيراداتها خلال السنوات القادمة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سجّلت "إعمار للتطوير ش.م.ع" وهي شركة تطوير العقارات المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرّمز (DFM: EMAARDEV)، والتي تمتلك "إعمار العقارية ش.م.ع" المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرّمزDFM: EMAAR) ) حصة الأغلبية فيها، ارتفاعاً في مبيعاتها العقارية في عام 2022 بنسبة 12% مع وصول القيمة الإجماليّة إلى 30.713 مليار درهم إماراتي (8.362 مليار دولار أمريكي) مقارنة بـمبلغ 27.440 مليار درهم إماراتي (7.471 مليار دولار أمريكي) في عام 2021. وجاء هذا الأداء نتيجة لإطلاق إعمار الناجح لمجموعةً من المشاريع العقارية التي من شأنها أن تشكّل مصدراً قويّاً للإيرادات المرتقبة في المستقبل.

وأطلقت شركة "إعمار للتطوير" خلال عام 2022 ثمانية وعشرين مشروعاً في مواقع رئيسيّة مختلفة، مثل تاليا وأورانيا وفارم جاردنز في ذا فالي، وإيلي صعب 2 وبلِس 2 ورايا في المرابع العربية 3، وروزواتر ولوتس وكريك بالاس وأوركيد وكريك كريسنت وآيلاند بارك وذا كوف 2 في خور دبي، وسانت ريجيس ريزيدنسز وذا ريزيدنس – برج خليفة في وسط مدينة دبي، والعنوان ذا باي وبيتش جيت من العنوان في إعمار بيتشفرونت، وجرين فيو 3 وفيرواي فيلاّز في إعمار الجنوب، وبارك فيلد ولايم جاردن وهيلز بارك وبارك هورايزون والعنوان هيلكريست في دبي هيلز استيت، ومارينا شورز في مرسى دبي، وجولف هايتس في تلال الإمارات، وسي جيت وسي سكيب في مرسى راشد لليخوت.

أبرز الإنجازات:

وخلال العام 2022، حقّقت شركة "إعمار للتطوير" أرباحاً ونمواً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بمبلغ 4.224 مليار درهم إماراتي (1.150 مليار دولار أمريكي) وحقّقت نمواً بنسبة 17% في صافي الربح مقارنة بالعام 2021، حيث وصل إلى 3.808 مليار درهم إماراتي (1.037 مليار دولار أمريكي).

وبفضل الأداء المميّز الذي حقّقته إعمار، ارتفعت مبيعات الشركة المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز إلى 41.344 مليار درهم إماراتي (11.256 مليار دولار أمريكي) والتي ستحتسب إيراداتها خلال السنوات القادمة.

وقال محمّد العبّار، مؤسّس شركة إعمار: "واصلت شركة إعمار للتطوير مسارها في تحقيق زيادة المبيعات والربحية، حيث أننا نشهد طلباً متزايداً على المجمّعات والمرافق المميّزة التي نقدّمها، وذلك في جميع قطاعات محفظتنا، من التجزئة والضيافة والترفيه. ونحن مستمرّون في سعينا إلى تصميم مشاريع التطوير العمراني المبتكرة وتخطيط الأماكن الحديثة بما يتلاءم مع أنماط الحياة المستقبلية. وهذه الرؤية التي تعزّزها قائمة كبيرة من المشاريع الجاري تنفيذها والإصدارات المرتقبة، مكّنت شركة إعمار من الحفاظ على مسار مبيعات تصاعديّ ونموّ إيجابيّ."

وتستمر ّدبي في الحفاظ على مكانتها بصفتها وجهةً عالميّةً رائدة للأعمال التّجارية، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والسفر والضيافة، إضافة إلى القطاعات النامية مثل التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والرعاية الصحيّة، والتعليم التي تشهد نمواً. كما تجتذب المنطقة عدداً من المهنيين المحترفين، وتواصل شركات الاستثمار الاستفادة من توسّع إمكانات النموّ الثابتة المتاحة في المنطقة، والتي تتجلّى بوضوح في نتائج مبيعات شركة إعمار لعام 2022.

تسليم المشاريع:

قامت شركة "إعمار للتطوير" بتسليم أكثر من 6,100 وحدة سكنيّة خلال عام 2022 عبر مواقعها الرئيسية المختلفة، بما فيها دبي هيلز استيت، وخور دبي، ووسط مدينة دبي، وإعمار بيتشفرونت، والمرابع العربية، وإعمار الجنوب. ولغاية شهر ديسمبر من عام 2022، فقد قامت إعمار بتسليم أكثر من 58,000 وحدة سكنية، ولا يزال لديها أكثر من 27,000 وحدة سكنيّة قيد التطوير حاليّاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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نبذة عن إعمار للتطوير ش.م.ع.:

تعد شركة إعمار للتطوير المطوّر الرائد للأصول السكنية والتجارية المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقامت الشركة بتطوير العديد من المجمعات المتكاملة للتملك الحر في دبي، بما فيها روعة الإمارات، ووسط مدينة دبي، ومرسى دبي، والمرابع العربية، وخور دبي، ودبي هيلز استيت، وإعمار الجنوب. وقامت بتسليم أكثر من 58,000 وحدة سكنية منذ العام 2002. وسجّلت الشركة مبيعاتٍ متراكمة بلغت أكثر من 41.344 مليار درهم إماراتي من المشاريع قيد الإنجاز، وتتمتّع بسيولة نقدية قوية، ما يسلّط الضوء على الركائز المالية القوية للشركة التي تعمل حالياً على تسليم ما يزيد على 27,000 وحدة سكنية قيد التطوير.

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