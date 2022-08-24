مع توقعات بتجاوز إجمالي قيمة عقودها للعام 2022 عتبة الـ 750 مليون درهم..

بموجب هذا العقد ستوفر بالمز الرياضية 350 مدرباً وخبيراً رياضياً في لعبة الجوجيتسو بجميع أنحاء الإمارات

أبوظبي: أعلنت شركة بالمز الرياضية، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في مجال الإدارة الرياضة، وأكبر شركة لتدريب رياضة الجوجيتسو في العالم، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، فوزها بتجديد أكبر عقد حكومي في تاريخها بقيمة إجمالية 306 مليون درهم يمتد للثلاثين شهراً القادمة، مما يعزز خطواتها على المسار الصحيح نحو تأمين عقود بقيمة إجمالية 750 مليون درهم بحلول نهاية العام 2022. وتجدر الإشارة أن الشركة نجحت في الفوز بعقود بقيمة إجمالية 711 مليون درهم حتى تاريخه خلال العام الجاري.

وبموجب هذه الاتفاقية الجديدة، ستوفر بالمز الرياضية 350 مدرباً وخبيراً رياضياً في الجوجيتسو والقتال القريب في عدة مواقع بجميع أنحاء الإمارات، مما يمثّل نمواً بنسبة 8% مقارنةً بالعقد السابق.

وقال فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية: "انطلاقاً من أسس شركتنا القوية ودورها كلاعب بارز في القطاع الرياضي، فإننا نسعى حالياً إلى إبرام مجموعة واسعة من الشراكات بهدف تطوير معروضنا الحالي وتعزيز محفظة خدماتنا ومنتجاتنا. وفي ضوء ذلك، فإننا نتوقع تجاوز إجمالي قيمة عقودنا عتبة الـ 750 مليون درهم خلال العام 2022، مما يؤكد كفاءة استراتيجية نموّنا وفعالية أهدافها".

جديرٌ بالذكر أن شركة بالمز الرياضية قد سجّلت نتائج مالية قوية خلال النصف الأول 2022، محققةً أرباحاً بقيمة 47.2 مليون درهم، ما يمثّل زيادةً بنسبة 37% مقارنةً بنفس الفترة خلال العام الماضي. ويندرج تحت استراتيجية نمو الشركة التوسع ضمن محفظة أعمالها واستثماراتها، إذ تواصل النمو عبر مشاريعها وبرامجها الحالية، بموازاة إبرام عقود جديدة مع الشركات في قطاع التعليم والأمن، وهو ما سيجعلها أمام آفاق واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة للاستفادة من مركزها المالي القوي.

حققت بالمز الرياضية نجاحاً مبهراً وتمضي بثقة وثبات على مسار نمو تصاعدي بفضل التزامها بأعلى معايير الجودة والتميز في خدماتها. ويتضح ذلك من خلال حفاظ الشركة على علاقاتها الاستراتيجية مع شركائها الرئيسيين الحاليين ونجاحها في تعزيز هذه العلاقات من خلال فوزها بتجديد عقودها الحالية بأرقام غير مسبوقة، ما يؤكد نجاحها الكبير ويعزز سجلها الحافل بالإنجازات.

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نُبذة عن بالمز الرياضية

تأسست شركة بالمز الرياضية ش.م.ع عام 2011، ويقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعمل الشركة على تعزيز الأنشطة الرياضية المتخصصة مع تركيز أكبر على رياضة الجوجيتسو والفنون القتالية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. تعد بالمز الرياضية إحدى الشركات الـ 20 التابعة للشركة العالمية القابضة، وتركز على أهمية الرياضة في حياتنا اليومية، وتعمل بدأب على مساعدة المجتمع على دمج "الرياضة" و "الترفيه" خلال أنشطة حياتهم اليومية.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 619 مليار درهم حتى تاريخ 30 يونيو 2022. والتزامًا بـ "رؤية أبوظبي 2030"، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 372 شركة تابعة و52,345 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التكامل التشغيلي وتعمل على تعزيز مستويات الكفاءة في التكاليف عبر جميع قطاعات أعمالها. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي ظل التغيرات التي يشهدها العالم ومع ظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإرساء معايير جديدة في السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالشركة العالمية القابضة، يرجى التواصل مع:

أحمد إبراهيم

رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية والشؤون الإعلامية

Ahmad.ibrahim@ihcuae.com