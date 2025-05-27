• مركز جديد يهدف إلى تعزيز فرص تبادل المعرفة وتنمية الخبرات الصناعية ضمن الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات التصنيع والخدمات اللوجستية

• تدريب أكثر من 700 موظف متخصّص من المواهب الصناعية الناشئة والقائمة سنوياً لدعم مستهدفات مشروع "300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33

دبي، الإمارات العربية المتحدة، افتتحت مجموعة "هيماتريكس"، الشركة الرائدة في توفير الحلول المبتكرة في مجالات البحث والتصنيع والجودة والبنية التحتية، مركزها التدريبي الجديد في مدينة دبي الصناعية، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات التصنيع والخدمات اللوجستية والتي تُعدّ من مجمّعات الأعمال المتخصّصة العشرة التابعة لمجموعة تيكوم.

وقد شارك في حفل افتتاح مركز "هيماتريكس" للتدريب كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة رحاب العامري، الشريك الإداري لمجموعة "هيماتريكس"، وندير علي، المؤسّس والمدير العام لمجموعة "هيماتريكس"، وسعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي نيابةً عن مدينة دبي الصناعية. ويهدف هذا المركز، الذي تبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية فيه 30.5 مليون درهم إماراتي، إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية التي تطمح إليها دولة الإمارات عبر تعزيز الخبرات الصناعية وإتاحة فرص تبادل المعرفة من خلال أحدث المناهج التدريبية التطبيقية.

وفي معرض تعليقها على هذا الإعلان، قالت الدكتورة رحاب العامري، الشريك الإداري لمجموعة "هيماتريكس": "يسرّني ويشرّفني بصفتي الشريك الإداري للمجموعة أن أشارك في حفل افتتاح مركزنا الجديد للتدريب الفني في مدينة دبي الصناعية، حيث يُعدّ إنجازاً بارزاً على صعيد استثمارنا الدائم في إعداد وتنمية مهارات كوادرنا الوطنية. نثق بإن هذا المركز سيسهم في صقل المواهب الإماراتية الشابة لاكتساب مهارات صناعية تطبيقية في مجالات حيوية، مثل تكنولوجيا الإشعاع والذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي ومعدات الرعاية الصحية وأجهزة القياس الدقيق وأنظمة الأمن، إلى جانب مجموعة واسعة من التخصّصات الصناعية المتقدّمة الأخرى".

وأضافت: "سوف نلعب دوراً محورياً في تنفيذ خطط التنمية الوطنية، عبر إعداد ووضع مناهج تدريبية تلبّي الاحتياجات الإستراتيجية للجهات التنظيمية. وبذلك، نطمح إلى تنمية الخبرات المحلية وتعزيز قدرات كوادرنا البشرية وإعداد قوى عاملة مستدامة تتمتّع بأعلى المهارات. وأودّ أن أتقدّم بجزيل الشكر من أصحاب المصلحة الإستراتيجيين من القطاعين العامّ والخاصّ على كلّ ما قدّموه لنا من دعم، حيث أخصّ بالشكر مدينة دبي الصناعية على دعمها المستمرّ لنا في مسيرة نموّنا على مستوى المنطقة. معاً نسهم في وضع الركائز الأساسية لتنمية المهارات والقدرات الفنية، بما يعزّز الابتكار والإنتاجية ويضمن القدرة على تحقيق النمو المستدام".

ومن جانبه، قال ندير علي، المؤسّس والمدير العام لمجموعة "هيماتريكس": "يُعدّ افتتاح مركز "هيماتريكس" للتدريب تجسيداً للرؤية الطموحة التي تمّ الإعلان عنها في عام 2005، لإنشاء مركز أبحاث وتدريب فريد من نوعه في دولة الإمارات. ويسرّني أن أرى هذه الرؤية تتحوّل إلى واقع ملموس، حيث نتطلّع إلى مواصلة الإسهام في إحداث فرقٍ إيجابي في مجال التدريب وتنمية المواهب، وذلك بقيادة الدكتورة رحاب العامري ورؤيتها المستقبلية الطموحة".

ونيابةً عن مدينة دبي الصناعية، أكّد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أن بناء القدرات يُعدّ الركيزة الأساسية لإعداد كفاءات بشرية تمتلك المهارات اللازمة لقيادة القطاع الصناعي نحو المستقبل، مشيراً إلى أن افتتاح مركز "هيماتريكس" الجديد للتدريب يشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز الكوادر الإماراتية في قطاع التصنيع. وقال: "نرحّب بمواصلة إسهام شركاء بارزين على غرار مجموعة "هيماتريكس" في تمكين مجتمعنا الصناعي الرائد من تحقيق رؤيته الطموحة لتعزيز القطاع الصناعي وضمان نموّه المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات مشروع "300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33".

تجدر الإشارة إلى أنّ مركز "هيماتريكس" للتدريب سيوفر برامج تدريب تطبيقية متقدّمة ضمن القطاعات الصناعية الرئيسية، بما في ذلك التصنيع ومراكز الاختبار والأجهزة والمعدات العلمية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي في الأنظمة الصناعية. وسوف يستفيد هذا المركز من القدرات التشغيلية لقطاعات الأعمال الرئيسية في مجموعة "هيماتريكس"، مثل "ماتريكس باك" التي تتمحور حول التصنيع والثورة الصناعية الرابعة، وشركة "آي سي برو" المتخصّصة في مجال التحوّل الرقمي ضمن المصانع والذكاء الاصطناعي والروبوتات.

ويطمح مركز "هيماتريكس" الجديد إلى تدريب 720 موظفاً متخصّصاً سنوياً، علماً أنه سيبدأ أولاً بتوفير البرامج التدريبية لأصحاب المصلحة والجهات الوطنية قبل أن تصبح برامجه متاحة للجميع. وسوف يسهم موقعه الإستراتيجي في مدينة دبي الصناعية في تسهيل وصول المتدرّبين إليه من كافة أنحاء دولة الإمارات، بما يعزّز إسهام مجموعة "هيماتريكس" في دعم إستراتيجية "اصنع في الإمارات" عبر توفير البرامج التدريبية التي تهدف إلى تنمية المهارات الناشئة والقائمة ضمن قطاع التصنيع.

ويأتي هذا المركز استكمالاً لمسيرة نمو مجموعة "هيماتريكس" في مدينة دبي الصناعية، حيث تملك وتدير المجموعة مختبراً متقدّماً يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة ويهدف إلى التدقيق على الجودة واختبار المواد وضمان امتثال المنتجات للمواصفات والمعايير المعتمدة.

تضمّ مدينة دبي الصناعية، التي تمّ تأسيسها من قبل مجموعة تيكوم في عام 2004، أكثر من 1,100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية و350 مصنعاً دخل حيّز التشغيل، بما في ذلك شركات رائدة في القطاع على غرار "إيه بي مولر-ميرسك" و"الخياط للاستثمار" و"نيلكانث كيبلز". وتمتاز مدينة دبي الصناعية بموقعها الإستراتيجي على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي ومحطة الشحن التابعة لشركة "قطارات الاتحاد" وشبكة الطرق الإقليمية الرئيسة، فضلاً عن بنيتها التحتية المتقدّمة التي تلبّي احتياجات ستة قطاعات اقتصادية حيوية لتعزيز تبادل الموارد ودفع عجلة الاقتصاد الدائري قُدُماً.

تُعدّ مدينة دبي الصناعية من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومجمّع دبي للعلوم.

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