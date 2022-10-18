دعماً لمبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

مبادرة زراعة الأشجار تندرج في إطار جهود إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني للترحيب بالعملاء الجدد، وتؤكد التزام المجموعة بالتنمية المستدامة

المجموعة المصرفية حريصة على مواءمة برامجها ومبادراتها المستدامة مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على التنوع البيولوجي ولتحقيق الحياد المناخي

تطبيق ‘EcoMatcher’ المدعوم بتقنية "البلوك تشين" يتيح لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة مراقبة نمو الأشجار الخاصة بهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يعتزم بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، زراعة 3000 شجرة في محيط "منتزه قرم الجبيل" في أبوظبي، ضمن مبادرة أطلقتها إدارة الخدمات المصرفية الخاصة لديه للترحيب بالعملاء الجدد. وتأتي المبادرة في أعقاب توقيع المجموعة لاتفاقية مع "جزيرة الجبيل"، وجهة العيش الفاخرة والممتدة على مساحة 4000 هكتار وسط الجمال الطبيعي لأشجار القرم والممرات المائية الساحلية في إمارة أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي إطار التزامه المستمر بدعم خطط الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، سيرحب بنك الإمارات دبي الوطني بالعملاء الجدد وسيمنحهم فرصة ثمينة للمشاركة في المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية المستدامة، عبر إهدائهم أشجار تحمل أسماءهم في غابة الخدمات المصرفية الخاصة ضمن المحمية المميزة في أبوظبي. وتأتي الحملة الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققته إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني عبر مبادرتها "حافظوا على نظافة الخور" للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.

وباعتباره مؤسسة مصرفية رائدة إقليمياً في مجالات الاستدامة، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني اتخاذ خطوات جادة لتعزيز أدائه في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ دعائم اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

وخلال مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ السادس والعشرين COP26، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن مساعيها الطموحة لتوسيع المساحات المزروعة بأشجار القرم عبر زراعة 100 مليون شجرة بحلول عام 2030. وفي إطار حرصها على دعم جهود الدولة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، واستضافتها مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28) العام المقبل، سيحرص بنك الإمارات دبي الوطني على مواءمة عملياته التشغيلية وانسجامها كلياً مع أهداف التنوع البيولوجي التي اعتمدتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر غابات أشجار القرم مساهماً رئيسياً في التنوع البيولوجي للمنطقة، لاسيما وأنها تمتلك القدرة على تحمل أصعب ظروف التربة، ويمكنها استخلاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بوتيرة أسرع من الأشجار الأخرى، مما يساعد على تعويض آثار تغير المناخ.

وستجري عملية غرس الأشجار بالشراكة مع "مجموعة ستوري"، وسيتمكن عملاء الخدمات المصرفية الخاصة من مراقبة أشجارهم من خلال التقنيات التي توفرها "إيكو ماتشر"، وهي مؤسسة حائزة على "شهادة بي-كورب" تزرع الأشجار بالتعاون مع شركات عالمية معتمدة ومؤسسات غير حكومية متخصصة في زراعة الأشجار. ويتيح تطبيق "إيكو ماتشر"المدعوم بتقنية "البلوك تشين" للمستخدمين مراقبة نمو الأشجار باستخدام مؤشرات مثل تحديد الموقع الجغرافي وعزل الكربون، بالإضافة إلى معلومات حول المزارع الذي يعتني بها.

وفي معرض تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، قال سعود محمد عبيد الله، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني: "في ضوء مكانتنا كمجموعة مصرفية مسؤولة اجتماعياً، نلتزم في بنك الإمارات دبي الوطني بدعم برامج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لدينا، ونحرص على ترسيخ دورنا الفاعل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. لذلك ندرك أهمية مواءمة برامجنا ومبادراتنا المستدامة مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي التي التزمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة دعماً لجهودها الرامية لترسيخ دعائم اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة. ومع استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28)، نود أن نوفر لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة لدينا فرصة قيمة لوضع بصمة إيجابية طويلة الأجل على المستوى البيئي في الدولة . فمن الأهمية أن نتعاون معاً للحفاظ على منظومة بيئية مزدهرة تتوارثها أجيال المستقبل".

من جهته، قال المهندس عبد الله سعيد الشامسي، مدير العمليات لدى شركة "جزيرة الجبيل للاستثمار": "تؤكد الاتفاقية الاستراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني على أهمية حماية البيئة بالنسبة لجميع الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيف يمكن لتضافر الجهود أن يساهم باستشراف مستقبل مستدام لينعم به الجميع. كما تندرج هذه المبادرة في إطار التزام ’جزيرة الجبيل‘ بتوسيع غطاء غابات القرم في العاصمة من خلال زراعة مليون شجرة قرم. ويسرنا توقيع هذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني الذي يشاركنا الرؤية نفسها والمتمثلة في حماية البيئة والكوكب، ونتطلع قدماً للتعاون في تنفيذ المبادرة التي ستضع أفراد المجتمع في طليعة الداعمين للتغيير، عبر زراعة 3000 شجرة قرم في جزيرة الجبيل، لتحقق التأثير الإيجابي المنشود على البيئة والمدينة خلال السنوات القادمة".

ويذكر أن الخدمات المصرفية الخاصة من بنك الإمارات دبي الوطني تسعى جاهدة إلى تزويد عملائها بتجارب مصرفية سلسة ومصممة حسب الطلب، لدعمهم ومساعدتهم في تحقيق تطلعاتهم وأهدافهم على أعلى المستويات.

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