الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: أعلن الدكتور سهيل البستكي، الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد، عن إطلاق 8 حملات ترويجية خلال شهر مارس الجاري، تشمل تخفيضات على 3,000 سلعة غذائية وغير غذائية مختارة، بالإضافة إلى منتجات أخرى تم خفض وتثبيت أسعارها للحد من التضخم.

وأضاف بأن هذه العروض تأتي تزامناً مع حملات شهر رمضان المبارك، حيث تصل نسبة التخفيضات فيها إلى 65%، وذلك في إطار المبادرات المجتمعية للتعاونية، التي تهدف إلى إسعاد المستهلكين، وتلبية احتياجاتهم، وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

وبين بأنه سيتم إطلاق الحملات الترويجية بشكل أسبوعي لإسعاد المستهلكين ضمن مساعي التعاونية إلى طرح العروض التي تشتمل على تخفيضات كبيرة تلبي احتياجات أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن التعاونية خصصت في شهر مارس الجاري العديد من الحملات المتنوعة والشاملة، منها حملة للهدايا، وحملة لعيد الفطر، ومهرجان للحوم الطازجة، بنسب تخفيضات متفاوتة على منتجات وسلع استهلاكية أساسية في جميع فروع التعاونية المنتشرة في دبي.

وأضاف بأن هذه الحملات تم إطلاقها فعلياً منذ بداية الشهر الجاري ومنها ما تم تخفيض وتثبيت أسعارها لإيقاف التضخم ويستطيع المستهلكين الاستفادة منها سواء عن طريق زيارة أحد الفروع المنتشرة بإمارة دبي أو عبر تطبيقها الإلكتروني الذكي الذي يتيح للمستهلكين الاستفادة من جميع العروض المعلن عنها، وذلك لتحقيق السعادة المجتمعية للجميع.

وأوضح بأن من المنتجات والسلع التي تشملها العروض، الخضراوات والفواكه والعصائر والمياه ومنتجات الألبان واللحوم والحلويات والبهارات والأرز والزيت وغيرها، وذلك ضمن خطة تسويقية معدة بعناية تامة بما يصب في مصلحة المستهلك، وضمن مبادرات التعاونية السباقة في توفير مختلف الخيارات للمستهلكين لخوض تجربة تسوق استثنائية.

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