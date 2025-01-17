يتضمن أول صالة رياضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن برج سكني في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة التطوير العقاري "أوربان بروبرتيز" (Urban Properties Development) عن إطلاق مشروعها الجديد "أوربان لايف ريزيدنسز" (Urban Life Residences)، وهو مشروع للتملك الحر تبلغ قيمته 300 مليون درهم إماراتي ويقع في قلب الخليج التجاري في دبي.

إن المشروع قيد الإنشاء حالياً، ومن المقرر اكتماله وتسليمه بحلول الربع الثاني من عام 2026.

يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في منطقة الخليج التجاري، إحدى أكثر المناطق حيويةً وجاذبيةً في دبي، مما يضمن مستوى عالٍ من الراحة وسهولة الوصول إلى أبرز الوجهات الرئيسية في المدينة. سيتمكن سكان المبنى من الوصول إلى دبي مول في غضون 10 دقائق فقط، وإلى مطار دبي الدولي خلال 20 دقيقة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مول الإمارات وشاطئ كايت بيتش في حوالي 15 دقيقة.

يقع البرج بمحاذاة حديقة عامة مخطط لها ستمتد على مساحة 10,000 متر مربع في الطرف الشرقي من الخليج التجاري، مما يوفر بيئة هادئة وحيوية للسكان.

يمثل مشروع "أوربان لايف ريزيدنسز" الانطلاقة الأولى لشركة "أوربان بروبرتيز" في مجال التملك الحر ضمن سوق العقارات الفاخرة. ويرتكز المشروع على قيم الإبداع في التصميم والتفوق في الجودة والالتزام بالدقة في التسليم مع التركيز على ابتكار مساحات معيشية استثنائية. وتم تصميم كل جانب من المشروع بعناية لتحقيق التوازن بين المساحات الخضراء والطبيعة المحيطة، ودمجها بسلاسة مع أسلوب حياة المدينة العصرية.

سيقدم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المصممة لتلبية أنماط الحياة المختلفة، بما في ذلك الاستوديوهات والشقق ذات غرفة النوم الواحدة أو الغرفتين. يضم المشروع 146 وحدة سكنية تم تصميم كل منها بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

سيستفيد السكان من مجموعة واسعة من وسائل الراحة ذات المستوى العالمي، بما في ذلك أول صالة رياضية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ضمن برج سكني في دبي، بالإضافة إلى حوض سباحة خارجي وغرفة سينما ومساحات جلوس مشتركة مصممة لتعزيز التواصل الاجتماعي والاسترخاء. كما سيحظى الأطفال بمنطقة لعب خاصة بهم، بالإضافة إلى طوابق خارجية مجهزة بأحواض سباحة في الطابقين 6 و10.

تعمل "أوربان بروبرتيز" على ترسيخ مكانتها في سوق دبي العقاري من خلال تطوير مشاريع سكنية مبتكرة للتملك الحر. ويرتكز نهجها على رؤية تصميمية متكاملة تتمحور حول الهندسة المعمارية المتميزة والتصاميم الداخلية المدروسة وخطط الطوابق العملية، مع استخدام مواد عالية الجودة وتوفير مرافق منتقاة بعناية لتلبية احتياجات العملاء. كما أن الاهتمام بأدق التفاصيل يضمن تقديم منتجات متميزة تتحدى المعايير التقليدية في سوق العقارات الفاخرة.

تجسد الشركة رؤيتها من خلال فريق مبدع من المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي وخبراء الابتكار، الذين يطورون منتجات استثنائية تبرز بتفردها في سوق يشهد تنافساً شديداً.

تستفيد شركة "أوربان بروبرتيز" من الخبرة الواسعة التي تتمتع بها مجموعتها الأم، "جامز" للاستثمار (JAMS Investment)، التي تمتلك مجموعة من العقارات السكنية والتجارية والشقق الفندقية وشركات المقاولات في دبي. ومن خلال فريق عمل يزيد عن 8,000 موظف، تعد مجموعة "جامز" للاستثمار علامة تجارية راسخة في المنطقة، مستندة إلى عقود من الخبرة في مجال التطوير العقاري.

حول شركة التطوير العقاري "أوربان بروبرتيز" (Urban Properties Development)

"أوربان بروبرتيز" هي شركة تطوير عقاري مقرها دبي، حيث تختص في تطوير مشاريع سكنية مبتكرة تعتمد على التصميم العصري لإعادة تعريف أسلوب الحياة الحضرية. تتمثل رؤية الشركة في تقديم عقارات متميزة للتملك الحر تمزج بين الإبداع العملي والجمال في التصميم. وبفضل خبرتها الراسخة التي تمتد لعقود من الزمن، تلتزم "أوربان بروبرتيز" بالارتقاء بجودة حياة السكان والمساهمة في رسم مستقبل سوق العقارات في دبي.

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