حجازي: تأتي مشاركة بنك البركة في إطار استراتيجيته في دعم الإقتصاد المصري

القاهرة: في إطار حرصه على المشاركة الفعالة في دعم وتمويل كافة القطاعات الحيوية في السوق المصري، أعلن بنك البركة عن مشاركته كمرتب رئيسي في تمويل إسلامي مشترك بإجمالي مبلغ 1.65 مليار جنيه لصالح شركة “الخرافي ناشيونال”، وذلك بحصة قيمتها 300 مليون جنيه

وصرح البنك في بيان له أن المشاركة في تمويل كبير لشركة الخرافي ناشيونال إحدى الشركات الرائدة في إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا تأتي إنطلاقًا من حرص البنك على المساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وقد قامت مجموعة من البنوك في المشاركة في هذا التمويل منها مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر كمُرتب رئيسي و وكيل التمويل والضمان وميدبنك والبنك العقاري المصري العربي كمرتبين رئيسيين وبنك التعمير والإسكان وبنك التجاري وفا كمرتبين..

وقد أعرب الأستاذ/ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة عن سعادته بمشاركة البنك في هذا التمويل قائلاً: "المشاركة في تمويل كبير مع بنوك ذات وجود مؤثر في القطاع المصرفي، يأتي في إطار استراتيجية بنك البركة في دعم الإقتصاد المصري وذلك بتمكين الشركات الكبيرة من تنفيذ وإدارة المزيد من المشروعات القومية الضخمة وتعزيز استثماراتها في الكثير من القطاعات التنموية الرئيسية وهو ما يصب في نهاية الأمر لدعم الاقتصاد القومي.

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