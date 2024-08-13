المعرض ينعقد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية الهيئة العليا للأمن الصناعي وبإشراف من وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني السعودي

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن إنترسك السعودية، المعرض المتخصص في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق عن إغلاق باب تسجيل المشاركين فيه رسمياً قبل شهرين من موعد انطلاقه. وستشارك في دورة هذا العام أكثر من 300 جهة عارضة وهو رقم قياسي بزيادة قدرها 25% مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 17 ألف زائر.

وسيشهد إنترسك السعودية مشاركة 138 عارضاً جديداً، بما في ذلك شركات من المملكة العربية السعودية مثل شركة "درايجر" العربية وشركة إمداد نجد وشركة سيترا السعودية للتجارة الإلكترونية والمقاولات المحدودة، بالإضافة إلى 162 شركة تعود للمشاركة مجدداً. كما تم تأكيد اقامة ثلاثة أجنحة دولية لكل من الصين وجمهورية التشيك والمملكة المتحدة، ما يعكس أهمية المعرض على المستوى الدولي.

وتنعقد الدورة السادسة لهذا المعرض الذي تنظمه شركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات بترخيص من شركة ميسي فرانكفورت، تحت رعاية الهيئة العليا للأمن الصناعي وبإشراف من وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني السعودي، خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال بلال البرماوي الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة العربية الأولى للمعارض والمؤتمرات: "شهد معرض إنترسك السعودية طلباً هائلاً من الجهات والمؤسسات الراغبة بالمشاركة ما يؤكد ريادته كفعالية عالمية لقطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق. ونتطلع لمشاركة قياسية للعارضين والزوار في شهر أكتوبر المقبل".

وجرى توسعة مساحة المعرض هذا العام بنسبة 34٪ مقارنة بعام 2023 تلبية للطلب المتنامي من المشاركين لتبلغ مساحته الإجمالية الآن 23,000 ألف متر مربع تتوزع على خمس قاعات ومساحة خارجية مخصصة لعرض أحدث الابتكارات في قطاعات الاطفاء والأمن. وسيركز المعرض على 5 فئات رئيسية من المنتجات تشمل الأمن التجاري والمحيطي والأمن السيبراني والأمن الوطني والشرطة والإطفاء والإنقاذ والسلامة والصحة.

وقالت ريهام صديق، مديرة معرض إنترسك السعودية لدى ميسي فرانكفورت ميدل إيست: "سيقام معرض إنترسك السعودية هذا العام تحت شعار "تأمين التقدم وتعزيز الأمن: الكشف عن حلول المستقبل في المملكة العربية السعودية"، ونهدف من خلال هذا المعرض إلى استعراض النمو السريع لقطاعات السلامة والأمن والحماية من الحرائق وإبراز الكفاءات والقدرات المتطورة في هذه المجالات". وأضافت: "سيقدم المعرض هذا العام مجدداً منصة مميزة للمشاركين من المنطقة والعالم للتواصل وعقد شراكات في دورة تُعد الأكبر على الإطلاق من هذا المعرض".

كذلك سيحظى زوار المعرض بفرصة لتعزيز خبراتهم والتعرف على أحدث الابتكارات في هذه القطاعات الحيوية من خلال قمة مستقبل الأمن والسلامة وقمة التكنولوجيا والحماية من الحرائق. حيث صُمم جدول هذه الفعاليات ليلبّي احتياجات سوق المملكة التي تحقق إنجازات متواصلة في مواكبة التطور التكنولوجي وتنفيذ المشاريع العملاقة، وسيتم التركيز خلالها على العديد من المواضيع المختلفة مثل القيادة والريادة المستقبلية والابتكار وتكامل التكنولوجيا وتمكين المواهب.

كما سيوفر "نادي النخبة" فرص تواصل حصرية بين المشترين الرئيسيين والعارضين، حيث يهدف النادي لدعم إنشاء شراكات تجارية والقيام بعمليات شراء سلسة.

ويقام معرض إنترسك السعودية في القاعات 1-5 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث ستضم القاعتان 1 و2 أقسام الأمن التجاري والمحيطي والأمن الوطني والأمن السيبراني، بينما ستركز القاعتان 3 و4 على الصحة والحماية من الحرائق، في حين ستستضيف القاعة الجديدة والتي تحمل اسم "إنترسك إنفينيتي" العارضين من قطاعات الأمن والسلامة والإطفاء، بالإضافة إلى مساحة عرض خارجية مخصصة لهذا الغرض.

نبذة عن معرض إنترسك السعودية:

يعتبر معرض إنترسك السعودية، المرخّص من شركة ميسي فرانكفورت جي إم بي أتش، حدثاً عالمياً رائداً في مجال خدمات الطوارئ والأمن والسلامة ينعقد خلال الفترة 1 - 3 أكتوبر 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وتهدف الدورة السادسة للمعرض المتخصص في قطاعات السلامة والأمن والإطفاء في المملكة لتسليط الضوء على أبرز الابتكارات في هذه المجالات.

نبذة عن شركة العربية الأولى

تعد شركة العربية الأولى للمعارض والمؤتمرات من الشركات الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية. يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها مكاتب إقليمية في الأردن ومن المقرر أن توسع عملياتها في المزيد من البلدان على المستوى الإقليمي. تنظم شركة العربية الأولى أفضل المعارض والمؤتمرات التجارية الدولية التي توفر فرصاً لا مثيل لها للتواصل والأعمال التجارية للشركات التي تتطلع إلى التميز والنمو داخل المملكة. وبالإضافة الى إقامة المعارض التجارية المتخصصة عالية الجودة والمعارض الخاصة وفعاليات الشركات والمؤتمرات وإدارة الفعاليات والمهرجانات، توفر شركة العربية الأولى أيضاً فرص تسويق وحلول إقامة المعارض لعملائها الكرام. كما أنها شركة تنظيم الفعاليات الوحيدة في المملكة العربية السعودية التي تتمتع بعضوية في المنظمات الدولية مثل IAEE وICCA وMPI PCMA وSISO وUFI.

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