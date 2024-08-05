مدريد : أعلنت شركة "Georgia Global Utilities JSC"، فرع شركة "أكواليا" في جورجيا، نجاحها في إصدار "سندات خضراء" مدتها 5 سنوات بقيمة 300 مليون دولار امريكي. وتوفّر الشركة خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي في تبليسي، عاصمة جورجيا، وبلدتي متسخيتا وروستافي. وفي هذا السياق، وضعت الشركة إطارًا لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة لتوجيه الاستثمار الى المبادرات والأصول الحالية والجديدة التي تدعم التنمية المستدامة.

والملفت للنظر أنّ حجم الاكتتاب بلغ 1.6 ضعف السندات المطروحة للاستثمار، حيث تم انجاز العملية بسرعة كبيرة، خلال ثلاثة أشهر فقط. وأوضح إيزيدورو ماربان، المدير المالي لشركة أكواليا: "بأن الهدف الرئيسي من إصدار السندات الخضراء هو تمويل الاستثمارات الحيوية التي من شأنها تسهيل وصول سكّان جورجيا إلى موارد مائية آمنة و نظيفة. ونسعى إلى دعم تكيّف البلاد مع الآثار السلبية للتغير المناخي."

ويُساهم الاستثمار الذي تقوم به شركة "أكواليا" في التقنيات والأصول في تحقيق بعض من أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة، مثل هدف رقم ستة (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، و الهدف رقم سبعة (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، و الهدف رقم 13 (العمل المناخي). كما تُسهم أكواليا في الأنشطة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة رقم 11 و 12 و14. ووفقًا لهذه الاستراتيجية، يعمل فرع شركة أكواليا في جورجيا على مواءمة سياسته التمويلية مع مهامه وأهدافه الرئيسية، مما يمنح المستثمرين فرصة لدعم نموذج عملها وخططها الاستثمارية.

وفي موضوع متصل، أصدرت وكالتا التصنيف الائتماني "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" مؤخرًا تقريرين يؤكدان الترتيب الاستثماري لشركة "أكواليا" عند مستوى (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقد حافظت الشركة على هذا التصنيف لمدة ثلاث سنوات متتالية، وأظهرت من خلالها الشركة ثباتاً مستدامًا في أرقامها المالية، حيث تعمل في قطاع أساسي وعالي المرونة، مع المحافظة على معايير الجودة واستدامة إمداد موارد المياه.

نبذة عن أكواليا:

تعد "أكواليا – Aqualia" رابع أكبر شركة لإدارة المياه في أوروبا والتاسعة في العالم من حيث عدد السكان الذين تخدمهم، وفقًا لأحدث تصنيف من Global Water Intelligence الصادر في شهر مارس من عام 2021. وتقدم الشركة خدماتها حاليًا إلى ما يقرب من 30 مليون شخص في 17 دولة حول العالم وهي: الجزائر والمملكة العربية السعودية وكولومبيا وتشيلي والإكوادور ومصر والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمكسيك وعمان والبرتغال وقطر وجمهورية التشيك ورومانيا وتونس.

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