دبي: أعلنت الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع، إحدى المجموعات الرائدة في توفير الخدمات المالية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز [DFM: ALANSARI] ، عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 300 مليون درهم اماراتي (4.0 فلوس للسهم الواحد) وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم والامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية اللازمة.

وتأتي توزيعات الأرباح المرحلية المقترحة بقيمة 300 مليون درهم إماراتي تماشي ا مع سياسة الشركة الخاصة بتوزيعات الأرباح المعلنة في وقت سابق من العام الجاري، والتي نصت على توزيع أرباح نقدية بقيمة 600 مليون درهم إماراتي فيما يتعلق بأرباح عام 2023 مع سداد النصف الأول من الدفعة خلال عام 2023 والنصف الثاني من الدفعة خلال عام 2024

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