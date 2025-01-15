التعاون يشمل تسيير 7 رحلات أسبوعياً من إيتشو إلى أبوظبي لتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية ودعم الإمكانات لنقل البضائع الخاصة

أعمال الاتحاد للشحن في إيتشو تشكل جزءاً رئيسياً من شبكة الشركة الواسعة في الصين مع تعزيز عملياتها لتشمل 23 رحلة شحن و26 رحلة ركاب أسبوعياً في 2025

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن تسيير 329 رحلة من مطار إيتشو هواهو إلى مطار زايد الدولي، مما يعزز مكانتها بوصفها الشريك الأمثل للعملاء في مختلف القطاعات، ومن ضمنها الصناعات الدوائية والتجارة الإلكترونية والمواد سريعة التلف. وتؤكد الشركة التزامها بتعزيز الترابط بين أبوظبي والأسواق الرئيسية في آسيا وأوروبا وغيرها منذ إطلاق رحلتها الأولى من مطار إيتشو هواهو بتاريخ 18 أغسطس 2023، إذ كانت أول شركة طيران عالمية تقوم بتسيير رحلات إلى إيتشو.

واتخذت الاتحاد للشحن من مطار إيتشو هواهو منصة استراتيجية لعملياتها، فهو أول مركز مخصص لطائرات الشحن في آسيا، مما ساعد على نقل أكثر من 18,700 طن من الصادرات وما يتجاوز 400 طن من الواردات إلى أبوظبي منذ عام 2023. ووسعت الشركة شبكة أعمالها من خلال زيادة وتيرة رحلاتها إلى 6 أسبوعياً في يوليو 2024، ثم إلى 7 رحلات أسبوعياً في عام 2025، مما يساعد على توثيق علاقاتها وتعزيز صلاتها بالأسواق العالمية الكبرى. كما حصل مطار إيتشو هواهو، بفضل خدمات المناولة الأرضية المميزة التي يوفرها، على شهادة فارما للتميز الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، مما عزز إمكانات المطار لتلبية المتطلبات المختلفة للتعامل مع البضائع الخاصة ولا سيما في قطاع المنتجات الدوائية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستانيسلاس بران، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للشحن: "تفخر الاتحاد للشحن بالدور الهام الذي تلعبه بصفتها أول شركة طيران دولية في إيتشو، إذ تسلط الضوء على قدرات المطار وأهميته الاستراتيجية التي اكتسبها خلال عام واحد من بدء العمليات. كما أعرب عملاء الاتحاد للشحن عن رضاهم الكبير عن موثوقية الشركة وكفاءتها، مما يؤكد نجاعة تعاونها مع إيتشو والتركيز على أهميتها بصفتها منصة عالمية للشحن. كما أبدى كلٌ من المصدّرين والعملاء المحليين إعجابهم الشديد بالبنية التحتية المتقدمة لمطار إيتشو هواهو، ولا سيما في تسهيل نقل الواردات. بينما تتركز جهود الاتحاد للشحن على تمهيد الطريق لفرص أكبر أمام إيتشو، وذلك من خلال تسليط الضوء على إمكانات المدينة وحضورها للمصدّرين في أوروبا وغيرها".

وبرز مطار إيتشو هواهو بمرافقه المتطورة وموقعه الاستراتيجي المميز بصفته مركزاً هاماً للخدمات اللوجستية، مما يتيح تسهيل حركة البضائع في آسيا وخارجها. وساعدت شبكة المطار الواسعة المؤلفة من 63 مسار شحن دولي، بالإضافة إلى علاقات الاتحاد للشحن العالمية في أبوظبي، على خلق قيمة استثنائية للعملاء الباحثين عن حلول شحن فعالة وموثوقة. كما لعبت جهود الشركاء والهيئات المحلية والجهات المعنية دوراً هاماً في تعزيز نمو عمليات الاتحاد للشحن في المنطقة.

ومن جانبه، قال لي وي، نائب المدير العام لمطار إيتشو هواهو الدولي: "يتمتع مطار إيتشو هواهو الدولي بموقع استراتيجي في وسط الصين وظروف تأسيسية متينة. ويمتلك شبكة من المسارات الرئيسية المحلية، ويجري العمل حالياً على تطوير القنوات اللوجستية الدولية بخطوات متسارعة. كما تشهد وظائف الميناء تطوراً مستمراً بالتوازي مع التقدم المتواصل في الإمكانات التشغيلية. ومن المتوقع أن يحصل المطار في عام 2024 على المركز الخامس في الصين من حيث حجم خدمات الشحن والبريد الجوي، بفضل تشغيل 63 مساراً للشحن الدولي حالياً. وتبرز الاتحاد للشحن بوصفها شريكاً استراتيجياً هاماً بالنسبة لنا، بالتزامن مع جهودنا لتوسيع مسارات الشحن الجوي في المطار وتحقيق مزيد من الإنجازات المميزة في المستقبل".

وتُعد أعمال الاتحاد للشحن في إيتشو عاملاً رئيسياً في بناء شبكة الشركة الواسعة في الصين، كما تعمل على تعزيز عملياتها لتشمل 23 رحلة شحن و26 رحلة ركاب أسبوعياً في عام 2025.

لمحة عن الاتحاد للشحن:

شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران. منذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الشحن عبر خمس قارات رئيسية. ويقع المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا.

وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات نقل الحيوانات الحية والسلع الخطرة والأشياء والسلع الثمينة والهشة والأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى أفضل منتجات سلسلة التبريد في السوق (التي تتماشى مع معايير شهادات مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتي تشمل شهادات الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية والمواد سريعة التلف والحيوانات الحية).

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