شريك معتمد لـ 69 حكومة؛ حيث تعمل مع 25 منها منذ أكثر من 15 عاماً

تخطت في إف إس جلوبال، الشركة الرائدة عالمياً في مجال في خدمات الاستعانة بمصادر خارجية والتكنولوجيا للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، حاجز الـ 300 مليون طلب. ومن الجدير بالذكر أن آخر 100 مليون طلب تم تحقيقها في السنوات الخمس الماضية على الرغم من تباطؤ السفر بسبب الوباء في الفترة الممتدة ما بين 2020-2022. وفي عام 2023 وحده، عالجت الشركة 24.1 مليون طلب، بزيادة 35٪ عن عام 2022. (المصدر: تقرير الاستدامة المتكامل 2023)، وبين يناير ومايو 2024، عالجت ما يقرب من 100,000 طلب يومياً.

وقال زوبين كاركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة في إف إس جلوبال: " نفتحر جداً بهذا الإنجاز الذي يشهد على ثقة 69 حكومة في شركة في إف إس جلوبال، ويشهد على الخدمات الموثوقة والآمنة والمبتكرة التي نقدمها في 153 دولة. كما أننا ممتنون جداً لجميع المتقدمين بالحصول على التأشيرة الذين يستخدمون خدماتنا. على مدار العام الماضي، تشرّفنا بالفوز بعدد من العقود المهمة، بما في ذلك أن نصبح شريكاً حصرياً للاستعانة بمصادر خارجية لتأشيرات المملكة المتحدة وشركة دي إتش إل أستراليا، بالإضافة إلى عقود مع ألمانيا وفنلندا والبرتغال واليابان التي جددت ثقتها بنا. سنبقى ملتزمين بشدة بمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير رأس المال البشري لضمان التحسين المستمر لخدماتنا".

ومن إدارة 60 عميل من الحكومات في عام 2019، أصبحت في إف إس جلوبال الشريك المعتمد لـ 69 حكومة، حيث تشمل شراكاتها طويلة الأجل 25 حكومة لأكثر من 15 عاماً. وفي العام الماضي، تشرفت في إف إس جلوبال بالفوز بسبعة عقود عالمية لتعهيد التأشيرات - للمملكة المتحدة وأستراليا والنرويج والسويد ولاتفيا وأيسلندا والنمسا - مما يؤكد ثقة العملاء من الحكومات في حلول المنظمة عالية الأمان والكفاءة والإبداع وقيمتها الشاملة.

لطالما كان الابتكار والتكنولوجيا ركيزة أساسية لشركة في إف إس جلوبال، الشركة التي صاغت ومولت قطاع خدمات التأشيرات الخارجية عند تأسيسها في عام 2001. على سبيل المثال، قدمت الشركة 16 حلاً رقمياً مميزاً وبنت منصات شاملة للتأشيرة الإلكترونية لـ 12 حكومة سيادية. وبالمثل، كانت رائدة في قدرات البصمات الحيوية، وهو مثال آخر بارزعلى الابتكار والتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة. عالجت في إف إس جلوبال بكفاءة أكثر من 140 مليون تسجيل بصمة حيوية منذ عام 2007. واليوم، مع تزايد عدد الحكومات التي تسعى إلى دمج تسجيل البصمة الحيوية في عملية تقديم طلبات التأشيرة، طورت في إف إس جلوبال قدراتها بشكل أكبر باستخدام مجموعات البصمة الحيوية متعددة المهام.

وتركز الشركة حالياً بشكل استراتيجي على الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحقيق المزيد من الكفاءة في رحلة العميل. وبعد الشراكة مع "معهد الذكاء الاصطناعي المسؤول" لضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، أنشأت الشركة الرائدة مركزاً للذكاء الاصطناعي في مومباي ودبي مع مركز آخر قيد الإنشاء في برلين.

نبذة عن شركة «في إف إس جلوبال»

«في إف إس جلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا، وتتبنى الابتكار التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. تشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.

ومن خلال اتباع منهج مسؤول لتطوير التكنولوجيا واعتمادها وتكاملها، تعطي الشركة الأولوية للممارسات الأخلاقية والاستدامة. تعتبر «في إف إس جلوبال» الشريك الموثوق لـ 69 جهة حكومية. وتضم الشركة أكثر من 3400 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 153 دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من 300 مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام 2001.

تقع مقرات الشركة الرئيسية في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة بدعم من شركة بلاكستون مالك حصة الأغلبية، إلى جانب Kuoni and Hugentobler Foundation و EQT. تلتزم شركة «في إف إس جلوبال» بتوفير قيمة لجميع الشركاء والريادة في الحلول المسؤولة والمبتكرة التي تجعل الخدمات الحكومية أكثر فعالية وكفاءة.

للتواصل الإعلامي:

ياسر زرز مانسي شارما

yasserz@vfsglobal.com maansis@vfsglobal.com

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