أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي مع شركة جلينكور الدولية، أحدى أكبر الشركات الإنتاج وتسويق السلع على مستوى العالم. وذلك بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع والانتشار في أكثر من 156 سوقاً حول العالم. وذلك بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر.

ووقّع الاتفاقية كل من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب ، ورئيس قطاع تسويق النحاس في شركة جلينكور الدولية السيد جيوثيش جورج. وذلك على هامش اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمه بنك التصدير والاستيراد السعودي بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مدينة جنيف السويسرية ، تحت عنوان "السعودية: مفترق طرق التجارة الدولية للسلع" ، والذي يجمع ممثلي كبرى المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية حول العالم، بهدف استقطاب بيوت التصدير العالمية للاستثمار في السوق السعودية.

وتنص الاتفاقية على تقديم بنك التصدير والاستيراد السعودي التمويل لشركة جلينكور الدولية، من اجل تعزيز مشتريات الشركة من المعادن المصدرة من المملكة، وتسويقها للمشترين الدوليين في أكثر من 156 دولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة الصادرات السعودية من المعادن، وتوسع نطاقها الجغرافي.

وبهذه المناسبة، صرّح معالي المهندس سعد الخلب قائلاً " تأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار العمل التكاملي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، في مسيرة تحول المملكة إلى مركز عالمي لانتاج وتصنيع المعادن، باعتبار التعدين ركيزة ثالثة للصناعة الوطنية. كما أنها تعد أيضاً خطوة لمواكبة الحراك العالمي لتنمية الاستثمار في قطاع التعدين".

وأضاف: " نؤكد حرصنا في بنك التصدير والاستيراد السعودي على الالتزام بدورنا في تنفيذ المبادرات الهادفة لتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة لتعزيز مكانة التعدين وتعظيم أثره على الاقتصاد الوطني والعالمي، والاسهام في تطوير بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، واستغلال الثروات المعدنية الهائلة التي تملكها المملكة وتصديرها". معتبراً هذه الاتفاقية أحد الجسور الهامة لعبور المنتجات التعدينية من المملكة إلى العالم، حيث سيتم الاستفادة من شركة جلينكور بخبراتها التسويقية والمعرفية في مجال التعدين خصوصاً، لفتح فرص استثمارية وتجارية جديدة بين المملكة ودول العالم.

من جهته، صرّح السيد جيوثيش جورج قائلاً: ""نحن سعداء بالشراكة مع بنك التصدير والاستيراد السعودي. وندرك الدور الحيوي للمملكة في توفير وتطوير المعادن الأساسية اللازمة للنهوض بالحياة اليومية. نتطلع إلى الاستفادة من بصمتنا الدولية لدعم أهداف رؤية السعودية 2030."".

عن بنك التصدير والاستيراد السعودي:

تأسس بنك التصدير والاستيراد السعودي بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتعزيز الاقتصاد غير النفطي وتنمية تصدير المنتجات السعودية غير النفطية وتنويعها وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال توفير خدمات التمويل، والضمانات، وتأمين الائتمان بمزايا تنافسية، لتعزيز الثقة في المنتجات السعودية. وهو أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.

عن شركة جلينكور الدولية:

تعد شركة جلينكور واحدة من أكبر شركات الموارد الطبيعية المتنوعة على مستوى العالم، وهي شركة رئيسية لإنتاج وتسويق أكثر من 60 سلعة تساعد في تعزيز الحياة اليومية. ومن خلال شبكة من الأصول والعملاء والموردين تمتد عبر العالم، نقوم بإنتاج ومعالجة وإعادة تدوير وتوريد وتسويق وتوزيع السلع التي تدعم إزالة الكربون مع تلبية احتياجات الطاقة. الموقع الإلكتروني www.glencore.com/publication

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