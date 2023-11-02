خلال اجتماع الجمعية العمومية الأول

دبي: أعلنت مجموعة "الأنصاري للخدمات المالية"، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: ALANSARI)، وإحدى المجموعات الرائدة في مجال الخدمات المالية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اعتماد توزيع أولى دفعات الأرباح المرحلية المقترحة بقيمة 300 مليون درهم إماراتي، بما يعادل 4 فلوس للسهم الواحد.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع الجمعية العمومية الأول لـِ"الأنصاري للخدمات المالية" منذ إدراجها في سوق دبي المالي في أبريل الماضي، والذي انعقد في 01 نوفمبر 2023. ومن المقرر أن يتم توزيع دفعة ثانية بقيمة 300 مليون درهم إماراتي كحد أدنى في أبريل 2024، على أن تخضع جميع المسائل المتعلقة بتوزيع الأرباح مستقبلاً لتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين.

ويأتي اعتماد توزيع الأرباح النقدية بقيمة 300 مليون درهم إماراتي تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح التي أعلنتها المجموعة في وقت سابق.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية": "يسرنّا أن نعلن عن توزيع الدفعة الأولى من الأرباح المرحلية المقترحة بقيمة 300 مليون درهم إماراتي، بما يتماشى مع رؤية مجلس إدارتنا وفي أعقاب موافقة مساهمينا. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بضمان عوائد مستمرة، وتعزيز القيمة التي نقدمها لمساهمي المجموعة على المدى الطويل".

وتعتزم "الأنصاري للخدمات المالية" توزيع الأرباح النقدية على النحو الآتي:

نوفمبر 2023: 300 مليون درهم

أبريل 2024: 300 مليون درهم كحد أدنى

ومن خلال هذا الإعلان، تؤكد "الأنصاري للخدمات المالية" التزامها بتعزيز القيمة التي تتيحها لعملائها ومساهميها، حيث تمضي المجموعة قُدُماً في مسار التوسع والنمو، مساهمةً في الارتقاء بمجال التحويلات المالية في دولة الإمارات، عبر توفير منظومة متكاملة من الحلول المالية بأعلى معايير الجودة والموثوقية.

#بياناتشركات

- انتهى -