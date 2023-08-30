يجمع المشروع بين التصميم السويسري ونمط الحياة الفاخره في قلب العاصمة دبي ويضمُ شقق بأسعار تبدء من 1,394,777 درهم إماراتي

أعلنت شركة فورتيمو السويسرية الرائدة في مجال التطوير العقاري عن إطلاق مشروعها العقاري الجديد "جولف ريزيدنس" في قلب منطقة دبي هيلز بتكلفة كلية بلغت 300 مليون درهم إماراتي ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال البناء فيهِ بحلول الربع الثالث من عام 2026، يجمع المشروع بين أناقة التصميم السويسري ونمط الحياة الفاخره في واحدة من أكثر المناطق شعبية في دبي، دبي هيلز، وسيشكل إضافة مهمة للمناظر العمرانية في دبي وخيارًا مثاليًا للباحثين عن حياة الرفاهية التي تجمع بين التصميم الفاخر وأسلوب حياة مميز.

يقع مشروع "جولف ريزيدنس" في منطقة دبي هيلز ويتألف من مجموعة سكنية مكونة من 10 طوابق تتيحُ إطلالات خلابة على ملعب الجولف المذهل الذي يضم 18 حفرة وحدائق خضراء مورقة، ويضمُ مجمع الجولف السكني الفاخر 200 وحدة سكنية متنوعة، تُشمل الوحدات السكنية شقق بغرفة نوم واحدة وشقق بغرفتين وثلاث غرف نوم مُجهزه بأحدث المطابخ وافضل الثلاجات الأوروبية وغسالات الصحون والأفران والمواقد ومُتاحة للاستثمار والشراء، بأسعار تبدء من 1,394,777 درهم إماراتي، تمتد الشقق على مساحة 943 قدم مربع إلى 2415 قدم مربع، وتم تصميم كل شقة بشرفات واسعة ونوافذ كبيرة تمتد من السقف إلى الأرض للاستمتاع بأقصى قدر ممكن من الإطلالات الخلابة والمناظر الخضراء المُحيطة بهذا المجتمع المميز والذي سيكون مثالا رائعاً على المعيشة الفاخرة في حي دبي هيلز المرغوب.

ويتميز هذا المشروع في توفير مساحات معيشية فريدة من نوعها، حيث يهدف فريق فورتيمو إلى الدمج بين الراحة والرفاهية في تصميم المساحات الداخلية والخارجية. كما يتضمن المشروع العديد من المرافق الترفيهية المذهلة مثل حمام سباحة مميز – واحة الجنة، وحديقة ذات مناظر طبيعية وتنس الطاولة وطاولة بلياردو وصالة رياضية مجهزة بالكامل وملعب كرة سلة، ومنطقة ترفيهية للأطفال بالإضافة إلى مناطق للاسترخاء مثل المكتبة ومناطق الجلوس الخارجية والعمل والتواصل الاجتماعي للاسترخاء بعد العمل أو في عطلات نهاية الأسبوع.

كما تضمُ منطقة الاستوديوهات في " جولف ريزيدنس" مساحة عمل مشتركة مريحة ومعاصرة داخل المجمع، لتوفر للسكان العمل في مكان أنيق وعلى بعد خطوات فقط من باب منزلهم، كما تعد المنطقة الاجتماعية مثالا آخر على التواصل المجتمعي الذي يميز مشاريع فورتيمو عن غيرها. كما سيجمع هذا المشروع الحضري الحديث ببراعة بين الإرث السويسري من حيث الدقة والتميز والتصميم والتنفيذ النظيف والمفاهيم عالية المستوى والحرفية والاهتمام الدقيق بالتفاصيل مع نمط حياة لا مثيل له في أحد أكثر الأماكن شعبية في دبي.

يعد "جولف ريزيدنس" المشروع الثالث لشركة فورتيمو في دبي والذي يأتي كجزء من استراتيجية الشركة لتقديم تجارب سكنية متميزة وفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة الأخوين التوأم فيليب وريمو بينز، مع الشركاء المحليين إيجل وينج بروجكتس، والتي تم تطويرها حصرياً من قبل فورتيمو التي طورت مشروع بريفا ليفينج في أرجان، المشروع السكني الأول لفورتيمو المُخصص للتأجير و تم افتتاحه في عام 2019 ، ويقدم شققاً مفروشة ومخدومة للإيجار لفترات قصيرة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى مشروعهم الثاني فندق ريفير في منطقة الخليج التجاري والذي أفتُتح عام 2021 بتصميم

سويسري ممميز وحصدَ الفندق المكون من 230 غرفة على جائزة أفضل فندق بتصميم فاخر في منطقة الشرق الأوسط في حفل توزيع الجوائز للفنادق الفاخره العالمية في عام 2022 .

الجدير بالذكر أن فورتيمو للتطوير العقاري تفحر بكونها شريكة مطورة عقارية ذات خبرة سويسرية طورت اكثر من 80 مشروع عقاري في سويسرا والنمسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحظى حالياً بفرصة تطوير عاصمة السعادة دبي وتوسيع تواجدها في المنطقة من خلال " جولف ريزيدنس" الذي سيخلق مساحات سكنية استثنائية لسكانها. كما تتطلع الشركة لتقديم خبراتها في مجال العقارات الرئيسية إلى سوق الإمارات العربية المتحدة والتركيز على المناطق المزدهرة مثل دبي هيلز من اجل تقديم أفضل الفرص لعملائها.

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نبذة عن فورتيمو

تأسست شركة فورتيمو Fortimo في عام 2000 في سويسرا على يد الأخوين التوأم ريمو وفيليب بينز. تُعد شركة فورتيمو العقارية من الشركات السويسرية الرائدة في مجال تطوير وامتلاك العقارات، وتمتلك الشركة محفظة تضم أكثر من 80 عقارًا موزعة في جميع أنحاء سويسرا والنمسا ودبي، بقيمة إجمالية تقارب 1.5 مليار فرنك سويسري (6 مليارات درهم إماراتي). يتألف فريق العمل في شركة فورتيمو من حوالي 450 فردًا، ويجمع بين متخصصين متعددين يغطون جميع جوانب تطوير العقارات، بدءًا من التصور وحتى البناء، لتقديم مساحات سكنية تتجاوز توقعات العملاء. تجمع الشركة بين التراث السويسري الذي يتسم بالدقة والتميز والتفاني، ممثلة الجودة والاستدامة والديناميكية والشغف. بالإضافة إلى ذلك، يشارك الأخوين ريمو وفيليب بينز في دعم نادي أف سي جاليين FC St.Gallen 1879 وقد قاما بالاستثمار في أكثر من 40 شركة ناشئة.