أبوظبي: أعلنت شركة "أكسيونا"، الرائدة عالمياً في مجال البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، عن حصولها على تمويل مستدام بقيمة 300 مليون يورو لدعم مشاريع استراتيجية تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التنمية المستدامة في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

تم تنظيم التمويل المستدام كقرض أخضر يهدف إلى تحقيق تأثير محلي، بما يتماشى مع إطار "أكسيونا" للتمويل المستدام. ويرتبط هذا التمويل بمبادرة تهدف إلى تعزيز البناء المستدام من خلال دعم الموردين المحليين لتطوير وإنتاج مواد بناء صديقة للبيئة، مثل الأسمنت والصلب والخرسانة منخفضة أو عديمة الكربون.

يعزز هذا التمويل التزام "أكسيونا" بتشجيع ممارسات الاستثمار المسؤولة بيئياً. سيتم تخصيص العائدات لدعم مشاريع تساهم في التخفيف من آثار تغير المناخ والحفاظ على البيئة، بما يتماشى مع التصنيف الأخضر للاتحاد الأوروبي، وتشمل هذه المشاريع الطاقة المتجددة، برامج كفاءة الطاقة، التنقل المستدام، ومبادرات إدارة المياه بشكل مستدام.

تؤكد هذه الصفقة على مكانة "أكسيونا" كقائد في مجال التمويل المستدام. بفضل خبرتها الطويلة في تمويل المشاريع البيئية، استطاعت الشركة جذب مستثمرين من مختلف التوجهات الذين يحرصون على توافق استثماراتهم مع الأهداف المستدامة.

أصدرت "أكسيونا" أول سند أخضر لها في عام 2016، واختتمت النصف الأول من عامها المالي 2024 بنسبة 80٪ من ديونها المؤسسية ضمن هياكل تمويل مستدامة.

صرح خوسيه أنخيل تيخيرو، المدير المالي ومسؤول الاستدامة في "أكسيونا": "يعزز هذا التمويل الجديد من قدرة "أكسيونا" على تنويع مصادر التمويل، ويجدد التزامنا بقيادة تطوير الحلول منخفضة الكربون في دول مجلس التعاون الخليجي. نحن ممتنون لدعم البنوك المشاركة في هذه الصفقة، ونفخر بكوننا أول من يقدم قرضاً أخضر في المنطقة بهيكل تمويل ذي تأثير محلي. هدفنا هو مواصلة دمج الهياكل المستدامة في ديوننا المؤسسية."

عمل كل من بنك أبوظبي الأول وستاندرد تشارترد كمنسقين للقرض الأخضر، بينما تولت "SFI Markets" دور منظم التمويل، وتولت شركة "دينتونز" الاستشارات القانونية.

علقت كارولين إيبر-إيتيل، الرئيسة التنفيذية في فرنسا ورئيسة قسم الخدمات المصرفية والتغطية في أوروبا لدى ستاندرد تشارترد: "نحن فخورون بتقديم هذا القرض الأخضر المهم لشركة "أكسيونا" لدعم تحول الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي. هذه الصفقة الأولى من نوعها مع عميل إسباني، تعكس استراتيجيتنا في "إيبيريا" لتوسيع حضورنا في مجال التمويل المستدام في أوروبا. كما تعكس خبرة "ستاندرد تشارترد" في إيجاد الفرص وتقديم الحلول المهيكلة التي تتماشى مع طموحات عملائنا في مجال الاستدامة، والتزامنا بتعبئة 300 مليار دولار أمريكي للتمويل المستدام بحلول عام 2030."

الحضور الإقليمي:

منذ عام 2008، رسخت "أكسيونا" وجودها في الشرق الأوسط من خلال مشاريعها في الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، وسلطنة عمان. وتؤكد الشركة التزامها بدعم دول مجلس التعاون الخليجي عبر تنفيذ مبادرات تهدف إلى الحد من آثار تغير المناخ وتعزيز الاستدامة.

ساهمت "أكسيونا" في تنفيذ مشاريع بارزة، مثل توسعة مترو دبي وبناء محطة تحلية مياه جبل علي في الإمارات، إلى جانب بناء وتوسعة محطة تحلية مياه أم الحول في قطر. كما نفذت الشركة ست محطات تحلية بتقنية التناضح العكسي، بالإضافة إلى ثلاث محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في السعودية.

شاركت "أكسيونا" في تطوير مشاريع هامة مثل توسعة مترو دبي وبناء محطة تحلية مياه جبل علي في الإمارات العربية المتحدة، وبناء وتوسعة محطة تحلية مياه أم الحول في قطر، بالإضافة إلى ست محطات تحلية تعمل بتقنية التناضح العكسي وثلاث محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المملكة العربية السعودية.

تتمتع "ACCIONA Living and Culture"، قسم التطوير الحضري والثقافة التابع لشركة "أكسيونا"، بحضور بارز في دول مجلس التعاون الخليجي. من أبرز مشاريعها تصميم وتنفيذ متحف قطر الأولمبي والرياضي 3-2-1، بالإضافة إلى مساهمتها في المتحف الوطني العماني، وأعمالها في إكسبو 2020 دبي التي شملت جناح الاستدامة، جناح الإمارات، جناح إسبانيا، جناح الشباب، جناح إكسبو لايف، و46 جناحاً موضوعياً ومتاحف مصغرة. كما عملت على مشروع قصر الوطن الرئاسي في أبوظبي.

عن شركة اكسيونا:

أكسيونا شركة عالمية رائدة في توفير الحلول التجديدية لاقتصاد خال من الكربون. يشمل عرض أعمالها الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه وإدارتها، وتقدم خدماتها في مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وإدارتها وأنظمة النقل والتنقل الفعالة بيئيا، والبنية التحتية المرنة وما إلى ذلك. أصبحت الشركة محايدة للكربون منذ عام 2016. وقد سجلت أكسيونا مبيعات بلغت 17.02 مليار يورو في عام 2023 ولها وجود تجاري في أكثر من 40 دولة. www.acciona-energia.com

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