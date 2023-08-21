مشروع جديد يتضمن شُققاً مُزوّدة بمسابح خاصة

مسابح خاصة مع الشقق، منتجع للتزلج وتجربة ممارسة الجولف في الواقع الافتراضي تُلهم الروح الرياضية

(دبي): دشّنت اليوم «سمانا للتطوير العقاري»، والتي تُعد واحدة من أسرع الشركات العقارية نمواً في دبي، مشروعها السكني «سمانا جولف فيوز» في «مدينة دبي الرياضية» بكلفة 300 ملايين درهم «82 مليون دولار أميركي»، وهي منطقة سكنية للتملُّك الحُر تتمتع بشعبية مرتفعة. ويُعد المشروع الجديد أول مشروع في هذه المنطقة السكنية مُزوّد بمسابح مبنية داخل الشقق ويطل على «مضمار ذي إلس كلوب للجولف» بأشجاره واعشابه الوفيرة، والذي يُعد واحداً من أرقى وجهات مُمارسة لُعبة الجولف في الشرق الأوسط. يتكون مشروع «سمانا جولف فيوز» من طابق أرضي+ منصة+ 14 طابق علوي، ويُعد جزءاً من مشروعات متعددة تُخطط شركة «سمانا» لتدشينها خلال عام 2023.

يمتد المشروع على مساحة 298935.90 قدم مربع، ويُعد باكورة مشروعات «سمانا» في «مدينة دبي الرياضية»، المعروفة بكونها منطقة سكنية راقية. يتميز المشروع بسهولة الوصول منه إلى كلٍ من «شارع الخيل» و«شارع حصة». ويتمتع سكان «مدينة دبي الرياضية» بقرب المسافة من الوجهات الجذابة التي تحظى بالقدر الأكبر من اقبال الزوّار في دبي، فهم يحتاجون إلى 3 دقائق فقط بالسيارة للوصول إلى «ملعب دبي الدولي للكريكت»، 5 دقائق بالسيارة للوصول إلى «جامعة البلمند دبي»، 5 دقائق للوصول إلى «القرية العالمية»، 3 دقائق للوصول إلى «مدرسة فيكتوري هايتس الابتدائية» و«حضانة ذا وندر ييرز»، أقل من 10 دقائق للوصول إلى «دبي هيلز مول»، 15 دقيقة للوصول إلى «مول الإمارات»، و20 دقيقة دقائق للوصول إلى «دبي مول» و«برج خليفة».

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا للتطوير العقاري»، تعليقاً على المشروع الجديد: «عندما شيّدنا المشروع الجديد الذي يُعد بمثابة أحدث إضافة إلى محفظة مشاريعنا المتنامية، ركّزنا على مفهوم الصحة، الاستدامة، والحياة المُستقبلية. إن هذا المشروع مُوجّه بالأساس إلى هؤلاء الذين يسعون إلى عيش نمط حياة رياضي، مع الاستفادة من سهولة الوصول إلى منطقة وسط المدينة، مع التمتع في الوقت نفسه بسكينة وهدوء البُعد عن الصّخب. إن هذا المشروع يجعل منطقة «مدينة دبي الرياضية» متفردة ومتميزة، ومُصنّفة ضمن أعلى 10 مناطق للمعيشة في دبي من حيث الشعبية».

ويضم مشروع «سمانا جولف فيوز» 243 شقة تمثل مزيجاً متنوعاً، إذ تشمل 128 ستوديو، 52 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة+ صالة، 60 شقة مكونة من غرفتين+ صالة، 3 شُقق مكونة من 3 غُرف+ صالة. ويتوافر خياران في كل شقة من هذه الشقق، وهما أن تكون مفروشة بالكامل أو غير مفروشة. ويتميز المشروع بعدد من وسائل الراحة والرفاهية، والتي تشمل مسابح خاصة مع الشقق، مسبح عام رئيسي، منصة ترفيهية كبيرة فخمة بجانب المسبح، حمام سباحة للأطفال، منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، تجربة ممارسة الجولف في الواقع الافتراضي، ساونا وصالة لحمامات البخار، ملاعب رياضية، منتجع للتزلج، مضمار للركض، صالة مكشوفة للعرض السينمائي، منطقة مخصصة للشواء، صالة مُغلقة للياقة البدنية، صالة مكشوفة للياقة البدنية، ممشى بمحاذاة النهر، فضلاً عن الخاصية القياسية المتمثلة في توافر خدمة الأمن والحراسة على مدار الساعة.

وتتيح «سمانا» لمشتري الشقق في مشروع «سمانا جولف فيوز» خطة مرنة للسداد تمتد عبر 8 سنوات، كما تُسَهِّل لهم إمكانية الانتقال من استئجار الشقة إلى امتلاكها. وتبدأ أسعار الشقق في المشروع من 649.000 درهم «176.692 دولار». ومن المُقَرّر تسليم مشروع «سمانا جولف فيوز» خلال الربع الثاني من عام 2026.

التحول إلى بيوت للعُطلات، عائدات جذابة:

تُيسر «سمانا للتطوير العقاري» للمستثمرين تحويل شققهم إلى شقق مُزوّدة بالخدمات لتأجيرها من الباطن للسياح والزوّار لفترات قصيرة، وذلك من خلال شركة «سمانا لبيوت العطلات». ويفيد هذا التسهيل كلاً من مالكي الشقق في تحقيق دخل إضافي، والنزلاء في توفير الكلفة الباهظة التي يتحملونها للإقامة بالفنادق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن «سمانا للتطوير العقاري» تضمن لمالكي الشقق تحقيق عائدات استثمارية تنافسية على تأجير شققهم، إذ تصل نسبتها إلى 24%.

«مضمار ذي إلس كلوب للجولف»:

صُمٍّمَ «مضمار ذي إلس كلوب للجولف» بشكل موضوعي على يد إيرني إلس، لاعب الجولف الجنوب إفريقي الشهير، والبطل الفائز سابقاً بالبطولة المفتوحة للجولف والبطولة الأميركية المفتوحة للجولف. ولدى إلس شغف بمضامير الجولف العملاقة في المملكة المتحدة. وبتصميمه لـ «مضمار ذي إلس كلوب للجولف»، فقد رسّخ إلس فكرة إعادة إنتاج بعضٍ من هذه الخصائص الفريدة في التصميم في مشهد صحراوي.

وقد جرى تصميم منتجع التزلج في مشروع «سمانا جولف فيوز» لعشاق رياضة التزلج على الألواح. ويساعد هذا المنتجع سكان المشروع على الاحتفاظ بصحتهم ولياقتهم البدنية، ولكن على نحوٍ ممتع.

ويوفر مشروع «سمانا جولف فيوز» لسكانه القرب من «مضمار ذي إلس كلوب للجولف» في مدينة دبي الرياضية»، تجربة ممارسة الجولف في الواقع الافتراضي، ومضمار التزلج لتحفيزهم عقلياتهم وتوجيه أفكارهم صوب الاهتمام بصحتهم، وأيضاً للترفيه عنهم بصفة دائمة.

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