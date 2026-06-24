تهدف روجييري ونوفارا للفعاليات إلى جلب تجارب مبتكرة وغير مسبوقة في مجالات الألعاب النارية، والمؤثرات الخاصة، والإنتاج المتعدد الوسائط إلى المنطقة، وذلك من خلال الاستفادة من خبرة روجييري وتميزها الممتد لـ 300 عام.

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت اليوم شركة "روجييري"، الرائدة عالمياً في مجال تصميم وتكنولوجيا المؤثرات الضوئية والألعاب النارية، وشركة "نوفارا للفعاليات"، اللاعب الديناميكي في قطاع الفعاليات، عن تعاون قائم على المشاريع يهدف إلى الارتقاء بتجارب الترفيه الغامرة للفعاليات الرئيسية في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

يجمع هذا التوافق الفني بين الإرث الممتد لقرون والبراعة التقنية لشركة "روجييري" مع المرونة التشغيلية لشركة "نوفارا للفعاليات". ويسعى كلا الكيانين معاً إلى تلبية الطلب المتزايد على السينوغرافيا الجريئة عالية التأثير وسرد القصص البصري المبتكر للفعاليات الفاخرة.

سيسهم هذا التعاون في تسريع نمو قطاع الفعاليات الحيوي في المنطقة – بما يشمل المعارض، والمؤتمرات، والندوات, والحفلات الموسيقية، والمهرجانات – والذي يوظف أكثر من 100,000 متخصص ويساهم في الاقتصادات المحلية بطريقة حيوية للغاية.

يسير سوق إدارة الفعاليات في دول مجلس التعاون الخليجي مسار نمو متسارع، حيث من المتوقع أن يصل إلى 120.73 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، لينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.06 بالمائة خلال فترة التوقعات (2024-2029)، وفقاً لتقرير "موردور إنشليجنس". وتدفع عدة عوامل رئيسية هذا النمو، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وقطاع السياحة المزدهر، والمساعي الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي.

ومن ناحية أخرى، يعد قطاع فعاليات الأعمال والمعارض في دبي محركاً اقتصادياً بمليارات الدولارات، إذ يولد ناتجاً اقتصادياً قياسياً يبلغ 25.03 مليار درهم (6.8 مليار دولار أمريكي) ويضيف 14.66 مليار درهم (4 مليار دولار أمريكي) مباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. كما يدعم القطاع أكثر من 94,000 وظيفة ويجذب أكثر من 2.18 مليون زائر سنوياً.

بالنسبة لشركة "روجييري"، تعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية أوسع لتوسيع منظومتها من الشركاء الإقليميين الموثوقين. ومن خلال التعاون مع وكالات متخصصة، يواصل الخبراء الفرنسيون في عروض الألعاب النارية المخصصة والضخمة تعزيز حضورهم في الشرق الأوسط وتوسيع أنشطة مكتبهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الحفاظ على المرونة لتقديم عروض عالمية المستوى من خلال منتجات راقية وتصاميم وتقنيات متطورة يديرها متخصصون مدربون على أعلى مستوى.

تعتبر "نوفارا للفعاليات" شركة رائدة في مجال الترفيه التجريبي، وتتمتع بخبرة تزيد عن 19 عاماً في المنطقة، وهي متخصصة في ابتكار فعاليات أصلية قائمة على الملكية الفكرية وتجارب حية غامرة. وبعيداً عن المهرجانات التقليدية، تطور "نوفارا للفعاليات" مفاهيم ترفيهية ضخمة تجمع بين سرد القصص، والإنتاج المتعدد الوسائط، والعروض الحية، والتكنولوجيا، والمؤثرات الضوئية لتقديم تجارب جماهيرية عالمية المستوى. ومع حضور إقليمي قوي والتزام بالابتكار، تواصل "نوفارا للفعاليات" إعادة صياغة مفهوم الترفيه من خلال ابتكار فعاليات مؤثرة للوجهات تجمع بين الإبداع، والثقافة، والتميز التشغيلي.

صرح فرانك بلانشينو، المدير العام لشركة "روجييري الشرق الأوسط"، قائلاً: "يسعدنا التعاون مع شركة "نوفارا لإدارة الفعاليات" في هذه المبادرات. إن دمج خبراتنا الفنية مع شبكات تشغيلية جديدة يتيح لنا استكشاف حلول إبداعية متكاملة. ويعكس هذا المشروع تزامنا المستمر بالعمل مع شركاء محليين متنوعين لتقديم تجارب عالمية المستوى تمتاز بالتميز والابتكار".

ويمثل هذا التعاون بداية حوار فني وتقني بناء بين الصرحين، يهدف إلى الارتقاء بفنون الألعاب النارية والعروض متعددة الوسائط في المنطقة.

ومن جانبها، صرحت ليلى ميرشنت، الرئيس التنفيذي لشركة "نوفارا لإدارة الفعاليات"، قائلة: "نؤمن في نوفارا بأن مستقبل الترفيه الحي يكمن في ابتكار تجارب غامرة تتجاوز بمراحل الاحتفالات التقليدية. ويمثل تعاوننا مع روجييري الشرق الأوسط حقبة جديدة من الفعاليات القائمة على حقوق الملكية الفكرية المبتكرة، حيث تتلاقى فنون الألعاب النارية، والسرد القصصي، والتكنولوجيا، والإنتاج متعدد الوسائط لتقديم لحظات لا تُنسى للجمهور في جميع أنحاء المنطقة".

وأضافت: "لا تقتصر هذه الشراكة على الألعاب النارية فحسب، بل تتعلق بصياغة رحلات تجريبية متكاملة تجمع بين الإبداع، والابتكار، والتنفيذ عالمي المستوى على نطاق لم يسبق له مثيل من قبل".

نبذة عن نوفارا لإدارة الفعاليات

نوفارا هي شركة متخصصة في قطاع الترفيه التجريبي، تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 19 عاماً في المنطقة، وتتميز في ابتكار فعاليات أصلية قائمة على حقوق الملكية الفكرية وتجارب حية غامرة. ومن خلال الجمع بين السرد القصصي، والوسائط المتعددة، والعروض الحية، والتكنولوجيا، والألعاب النارية، تبدع نوفارا مفاهيم ترفيهية عالمية المستوى تتخطى المهرجانات التقليدية لتقدم تجارب لا تُنسى للجمهور.

نبذة عن روجييري

روجييري هي شركة فرنسية عريقة تتمتع بخبرة تقارب 300 عام، وتُعد رائدة عالمياً في مجال الألعاب النارية.

تقوم الشركة بتصميم وإنتاج عروض ومناظر مسرحية مبتكرة ومبتدعة في طليعة الابتكار والإبداع، وتتضمن أعمالاً نارية متعددة التخصصات تدمج مجموعة واسعة من التقنيات الحديثة (مثل الطائرات بدون طيار، والإضاءة، والنوافير، وغيرها). وقد قدمت فرق روجييري في فرنسا، وآسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا بعضاً من أرقى عروض الألعاب النارية الفنية في العالم، بدءاً من برج إيفل وبرج خليفة، وصولاً إلى جسر ميلو والعديد من مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو، بالإضافة إلى الفعاليات والاحتفالات الرياضية والفاخرة.

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