· يعتبر من اكثر الاصول اماناً بالنظر الى مناخ التضخم

· أداء قوي عقب القيود المفروضة بسبب الجائحة

المنامة: أعلنت اليوم مجموعة جي إف إتش المالية ("جي إف إتش" أو "المجموعة") استحواذها على محفظة لسكن الطلاب تقارب قيمتها 300 مليون دولار أمريكي، تقع عقاراتها بالقرب من جامعات مختارة تعد من الأعلى تصنيفا في تكساس، ميتشجان وميسوري في الولايات المتحدة الأمريكية. تم الاستحواذ على المحفظة بالشراكة مع ستيودنت كوارترز ، وهي شركة تابعة لمجموعة جي إف إتش، مقرها في ولاية أتلانتا ومتخصصة في ادارة محافظ العقارات الخاصة بسكن الطلاب.

تشمل الأصول الخمسة التي تم الاستحواذ عليها منشآت تقع بالقرب من جامعة تكساس إيه آند إم، جامعة ولاية ميتشجان وجامعة ولاية ميسوري. تضم المحفظة أكثر من 2000 سرير، مع أصول على مسافة قريبة جدا من الجامعات التابعة لها، وهي جديدة نسبيا وتضم مختلف وسائل الراحة المصممة خصيصا لتلبية احتياجات الطلاب. تشمل هذه المرافق برك سباحة، ساحات لعب، مقاهي، قاعات دراسة، نوادي، غرف ألعاب ومراكز لياقة بدنية.

تركز استراتيجية جي إف إتش في قطاع سكن الطلاب على إنشاء محفظة متنوعة تستهدف الجامعات المصنفة ضمن أكبر 150 جامعة عامة في الولايات المتحدة، والتي تعتبر من الجامعات النخبة في ولاياتها المعنية. وهي مؤسسات ذات مكانة راسخة، سجل أكاديمي قوي ومرافق رياضية متميزة والتي أظهرت نموا مطردا في عدد الطلاب المسجلين على أساس سنوي.

تاريخياً، حقق قطاع سكن الطلاب أداءَ جيداً، حتى أثناء فترة تفشي الجائحة، كما يتضح ذلك من متوسط معدل الإشغال الذي تجاوزت نسبته 90% وما يعادل ذلك من معدل تحصيل القيمة الإيجارية. بشكل عام فقد شهد القطاع نقصاً في العرض، مع الحاجة إلى إنشاء أصول مخصصة لسكن الطلاب تقع على مقربة من كبرى الجامعات المصنفة ضمن المستوى الأول في مختلف أنحاء البلاد لتلبية العدد المتزايد من الطلاب المسجلين والتوافر المحدود للسكن المقدم من الجامعات.

وقال السيد نائل مصطفى، رئيس مشارك لإدارة الاستثمار – العقارات في جي إف إتش، "في إطار الأنشطة العقارية المتنامية لجي إف إتش، يسرنا مواصلة استثمارنا في قطاع سكن الطلاب، الذي يشهد زخما إيجابيا بالنظر إلى ارتفاع معدل التسجيل في الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، و الناتج عن النمو السكاني المستمر في الولايات المتحدة وقلة المعروض من الأصول المصنفة ضمن الفئة أ القريبة من الجامعات والمشيدة لغرض سكن الطلبة. بالإضافة إلى ذلك فإن شركتنا التابعة لجي اف اتش، ستيودنت كوارترز، تمنح جي إف إتش ومساهمينا ميزة عظيمة في هذا القطاع من خلال دعم تحقيق القيمة، مواءمة المصالح والتركيز على تحقيق العوائد المستهدفة لجي إف إتش ومستثمريها. تتمتع الشركة بسجل حافل وخبرة واسعة في مجالها، وتصنف على الدوام ضمن أكبر 25 من مدراء الأصول سكن الطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية."

وقالت السيدة ستيفاني لينش، رئيس الاستثمار في ستيودنت كوارترز، "نحن متحمسون بتنمية محفظتنا من خلال شراء أصول عالية الجودة بمواقع متميزة في أسواق استثنائية تقع على مقربة من كبرى الجامعات. نتطلع إلى مواصلة تقديم فرصا استثمارية واعدة وتحقيق نتائج جيدة."

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عن "مجموعة جي إف إتش المالية":

تعد جي إف إتش واحدة من المجموعات المالية الأكثر أهمية في منطقة الخليج، والتي تتضمن: إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية التجارية والتطوير العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي ووالولايات المتحدة الأمريكية. مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل من بورصة البحرين، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي .

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