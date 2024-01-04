دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت داماك العقارية، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري الفاخر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن ترسية عقود إنجاز أعمال رئيسية في مشروع داماك هيلز 2 بقيمة نحو 300 مليون درهم إماراتي.

تمت ترسية العقد الأول بقيمة 210 ملايين درهم إلى "مجموعة الهندسة المدنية الصينية تيسيجو" فرع دبي، لبناء 439 فيلا وتاون هاوس في مجمع ناتشورا (Natura). ومنحت داماك العقد الثاني التي تصل قيمته إلى 7 ملايين درهم إلى شركة "إنفرا نتس للمقاولات"، وذلك لإنجاز أعمال الطرق والبنية التحتية لمجمعات "فارم هاوس"، و"فيرونا"، و"ناتشورا"، و"فيوليت"، حيث توفر هذه المجمعات السكنية مجموعة من المرافق الترفيهية والخدمية بما في ذلك: شاطئ ماليبو بأمواجه الاصطناعية، ومرافق رياضية متنوعة تضم ملاعب لكرة القدم والسلة والطائرة والكريكيت، فضلاً عن المسطحات الخضراء التي تغطي هذه المجمعات. بالإضافة إلى ذلك، يوجد مساحات توفر للسكان أعلى درجات الهدوء والراحة، وبحيرة لصيد السمك، ومسار للدرجات وجدول مائي يتدفق ببطء في أرجاء المجتمع السكني، وغيرها من المزايا الأخرى.

تعليقاً على ذلك، قال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في داماك: "مع التحسينات المستمرة والمرافق الجديدة التي أضيفت إلى داماك هيلز 2، بدأ السكان يستمتعون أكثر بتجربة المعيشة الفاخرة التي يوفرها المجتمع لهم. في هذا الإطار، يسعدني أن أعلن عن إضافة مجموعة من المجمعات الجديدة إلى هذا المشروع الضخم، والتي تضم: فارم هاوس، وفيرونا، وناتشورا، وفيوليت، والتي ستشهد تسارعاً في أعمال البناء وتطوير البنية التحتية بفضل العقود التي منحناها مؤخراً. نحن فخورون للغاية بما حققناه في مجتمعاتنا الرئيسية داماك هيلز وداماك هيلز 2 وداماك لاجونز، ونسعى دائماً إلى تقديم أساليب معيشة فاخرة ترتقي إلى تطلعات عملائنا".

ويأتي الإعلان عن هذين العقدين، بعد أن منحت داماك عقوداً أخرى في الأشهر القليلة الماضية، بما فيها عقد بقيمة 236 مليون درهم في أكتوبر الماضي لتطوير مجمع كاميليا في داماك هيلز 2، وعقود في النصف الأول من عام 2023 بقيمة تجاوزت 2.4 مليار درهم لمشروع داماك لاجونز. تجسد هذه المشاريع سعي داماك الدائم إلى تسليم المشاريع والوحدات السكنية ضمن الإطار الزمني المحدد وبأعلى المواصفات التي تلبي طموحات عملائها.

بالإضافة إلى المجتمعات السكنية، تمتلك داماك العقارية سجلاً حافلاً ببناء الأبراج الشاهقة في أكثر المناطق حيويةً في دبي مثل الخليج التجاري وشارع الشيخ زايد والصفوح، بالإضافة إلى برجها الأيقوني "داماك تاور ناين إلمز" في لندن.

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نبذة عن داماك



تتبوأ "داماك العقارية" و"داماك إنترناشونال" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنتا خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، وسعت داماك أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.



منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم نحو 46,000 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي، و كافالي، وجست كافالي، وزهير مراد، ودي جريسوغونو، وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية وداماك إنترناشونال على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.



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ساهر صوقار

مدير - قسم الاتصال المؤسسي، داماك العقارية

البريد الإلكتروني: saher.soukar@damacgroup.com