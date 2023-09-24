حجازي: تمثل استراتيجية التطوير والنمو 2025 التزامًا نحو عصر جديد من التميز المصرفي والتركيز على متطلبات العملاء في مصر

حجازي: قمنا بإستحداث وظائف وزيادة القوى العاملة لدينا بأكثر من 25% من أجل دعم التحول في ثقافة العمل

القاهرة - شارك بنك البركة استراتيجيته للتطوير والنمو حتى عام 2025، والتي ترتكز على تفاني البنك من أجل دخول عصر جديد من التميز المصرفي والتركيز على متطلبات العملاء في مصر. ويأتي على رأس هذه المجهودات ما خصصه من استثمارات في البنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات 300 مليون جنيه مصري خلال عام ونصف.

اعتمدت استراتيجية بنك البركة للتطوير والنمو على ثلاثة ركائز أساسية تشمل: تقييم البيانات الحالية، واستقطاب الكفاءات من المواهب، وتأسيس معايير قياس ثابتة لضمان النجاح. ومن خلال التحليل المكثف للبيانات، تم تحديد الفجوات التشغيلية ومعالجتها عبر حلول مبتكرة يقدمها فريق من الخبراء. علاوة على ذلك، يتم العمل على زيادة التحفيز من خلال وضع خطة ما قبل التطوير بما يعزز تجربة العملاء ويؤدي إلى زيادة مستوى رضائهم بشكل ملحوظ.

ومن جانبه، صرح الأستاذ/ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، قائلاً: "لا تعتمد استراتيجيتنا للتحول والنمو على الاستثمار في البنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات فحسب لتحقيق النجاح، بل أيضًا تمتد لتشمل موظفينا وثقافة العمل السائدة داخل بيئة العمل. ونلتزم بتعزيز مهارات موظفينا عن طريق تدريبهم باستثمارات سنوية عالية القيمة. علاوة على ذلك، قمنا بالاستعانة بخبراء الصناعة لتشكيل ثقافة خاصة ببيئة العمل من أجل تعزيز التكامل والتعاون والإنتاجية، كما قمنا باستحداث وظائف متخصصة وزيادة القوى العاملة لدينا بنسبة تزيد عن 25% دعمًا لعملية التطوير ."

كما أكد حجازي مجددًا على التزام البنك بتحقيق النمو الفعال، حيث قال: "نلتزم بمزيد من الاستثمارات في دعم النظام البيئي وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة في الفترة المقبلة، وهو ما من شأنه أن يعزز مكانتنا كبنك إسلامي حيوى يقدم منتجات وخدمات تخضع للشريعة الإسلامية لكل عملائه."

وكان ذلك خلال حديث الأستاذ حازم حجازي في الجلسة النقاشية بعنوان: "كيف تتطور البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة" خلال منتدى Enterprise للتمويل حيث تناول خلالها التحول والتطور الذي يشهده القطاع المصرفي، وذلك إلى جانب نخبة من كبار الرؤساء التنفيذيين والمصرفيين والمستثمرين. ويتيح المنتدى لكبار الشخصيات في مجتمع الأعمال مناقشة ومعالجة الموضوعات الرئيسية في القطاعات الرئيسية للتمويل بشكل واسع.

ُ#بياناتشركات

- انتهى -