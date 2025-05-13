الشارقة: تنطلق الخميس (المقبل) في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الخامسة من معرض "هايف للأثاث"، الحدث الأول من نوعه الذي يركز على كبار تجار التجزئة والجملة بالمنطقة، والذي يستضيفه المركز، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حتى 17 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 300 عارض وشركة من أكثر من 20 دولة إلى جانب نخبة من الموردين وأهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة في صناعة الأثاث والمفروشات.

جاء الإعلان عن تفاصيل الحدث الذي تنظمه شركة أومجي OMG" للمعارض، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر غرفة الشارقة بحضور جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة، وعائشة صالح، المتحدث الرسمي باسم غرفة الشارقة، وخالد شويطر من قسم التسويق في إكسبو الشارقة، وجوتام مولاني الشريك المؤسس لمعرض "هايف للأثاث" ومانيش بهاتيا المدير التنفيذي للمعرض.

ويقدم الحدث عرضاً لمجموعة متنوعة من أرقى منتجات الأثاث ذات المواصفات العالمية عالية الجودة والمفروشات الفخمة والتصاميم الداخلية الإبداعية، ما يُتيح للزوار من أكثر من 50 دولة الاطلاع على أحدث التوجهات في عالم المفروشات والتواصل مع الشركات المصنعة من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد، كما يوفر الحدث فرصة لا تضاهي لكبار تجار الأثاث للحصول على أحدث المعلومات فيما يخص كافة جوانب صناعة الأثاث المبتكرة عالمية المستوى.

إضافة نوعية

وأشار جمال سعيد بوزنجال إلى أن معرض 'هايف للأثاث" يشكل إضافة نوعية إلى أجندة الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي يشهدها مركز إكسبو الشارقة، ويعكس التزام غرفة الشارقة بدعم مختلف القطاعات الحيوية، لاسيما قطاع الأثاث والمفروشات الذي يشهد نمواً ملحوظاً في دولة الإمارات بشكل كبير في ظل العدد المتزايد من مشاريع البناء والتطوير العقاري في الدولة والذي يساهم في زيادة الطلب على منتجات الأثاث، مشيراً إلى أن المعرض الذي يجمع تحت سقف واحد نخبة من أبرز العلامات التجارية العالمية والموردين من مختلف أنحاء العالم، يشكل منصة مثالية لتحفيز الابتكار، والاطلاع على أحدث التوجهات العالمية في التصميم وصناعة الأثاث، وإتاحة الفرصة للشركات العالمية والمحلية لعرض أفضل منتجاتها والتفاعل مع الزوار وتعزيز تواجدها في أسواق الدولة والتعريف بمنتجاتها وتقديم عروضها وزيادة نسبة مبيعاتها.

تجربة متكاملة

من جانبه قال جوتام مولاني: نحن فخورون بإطلاق النسخة الخامسة من معرض 'هايف للأثاث' في مركز إكسبو الشارقة، هذا الحدث الذي بات يشكل منصة رئيسية في قطاع الأثاث والمفروشات على مستوى المنطقة، مضيفاً: لقد حرصنا منذ انطلاقة المعرض على تقديم تجربة متكاملة تربط بين صناع القرار، والموردين، وتجار الجملة والتجزئة، وتفتح أمامهم أبواب التعاون التجاري وتبادل المعرفة والابتكار في صناعة الأثاث، مشيراً إلى هذه النسخة تجسد تطوراً لافتاً من حيث عدد المشاركين، وجودة وتنوع المنتجات المقدمة.

نجاحات متواصلة

إلى ذلك قال مانيش بهاتيا: إن معرض "هايف للأثاث" حقق العديد من النجاحات في الدورات الماضية حيث شهد العام الماضي مشاركة أكثر من 150 عارضاً كما تمكن من استقطاب الآلاف من الزوار، مضيفاً: لقد حرصنا في هذه النسخة على رفع سقف التوقعات من خلال تنويع العارضين، وتقديم منتجات مبتكرة تمثل أحدث ما توصلت إليه الصناعة العالمية في مجال الأثاث والمفروشات، كما نركز على توفير بيئة تفاعلية تتيح فرصاً واسعة للتواصل والشراكات.

جلسات نقاشية

وسيشهد الحدث تنظيم سلسلة من الجلسات النقاشية تجمع نخبة من مصنعي الأثاث حول العالم وكبار خبراء الصناعة تناقش تطورات صناعة الأثاث والتصميم الداخلي والابتكارات المنزلية، ما سيتيح الفرصة للمشاركين لاكتساب رؤى حول أحدث اتجاهات التصميم والتقنيات المتطورة والأفكار والحلول المبتكرة التي تشكل مستقبل هذه الصناعة.

ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً لعرض أحدث المنتجات المتطورة في الأثاث والديكورات والتصاميم الداخلية وأغطية الجدران والأرضيات والأسقف وتجهيزات المطابخ ومعدات الحدائق والإنارة الداخلية والثريات والمشغولات الخشبية والمفروشات والتحف وغيرها الكثير.

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