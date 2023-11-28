بقيمة 15 مليار جنيه

أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية والتي تمثل ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الاهلي المصري عن إتمام الاصدار الثاني لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 15 مليار جنيه مصري. حيث قامت شركة الأهلي فاروس و البنك التجاري الدولي و سي أي كابيتال بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار في الإصدار الثاني من البرنامج الثالث الذى يبلغ اجمالى قيمته 30 مليار جنيه لسندات توريق شركة التعمير للتوريق بضمان المحفظة المحالة من هيئة المجتمعات العمرانية – وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري و بنك مصر و البنك التجاري الدولي و بنك قناة السويس و بنك قطر الوطني الأهلي و بنك القاهرة بقيامهم بضمان تغطية الإصدار، وقام بنك مصر بدور أمين الحفظ و البنك التجاري الدولي بدور متلقي الاكتتاب وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب بيكر تلي - محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

ويأتي الإصدار على أربع شرائح، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 1.26 مليار جنيه مصري، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 3.93 مليار جنيه مصري، وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 4.82 مليار جنيه مصري، بينما تبلغ قيمة الشريحة الرابعة 4.987 مليار جنيه مصري. وحصلت الشرائح الأربعة على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف (Prime 1) والشريحة الثانية على تصنيف (AA) والثالثة على تصنيف (AA-) والرابعة على تصنيف (A-). وفي هذا الصدد صرح أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس عن سعادته بإتمام الإصدار ونجاح عملية الاكتتاب ووجه الشكر لجميع أطراف عملية التوريق واعتبرهم جميعاً شركاء نجاح وقد أعرب عن جزيل شكره للهيئة العامة للرقابة المالية على ما قدمته من دعم ساهم في إتمام الإصدار، كما أعرب عن شكره لفريق العمل بالشركة لما قدمه من مجهودات خلال العام والتي نتج عنها نتائج فاقت التوقعات. كما أضاف حيدر أن الأهلي فاروس ترسخ مكانتها كمجموعة رائدة في الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ عدد من الصفقات البارزة بمختلف أنواعها مشيرا" أن الشركة نفذت 15 صفقة منذ بداية العام الحالي في مختلف مجالات أسواق المال من أسواق الدين والطروحات العامة والخاصة والاندماجات والاستحواذات وذلك للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

و من جانبه أعرب أمير شريف المدير التنفيذي ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس عن سعادته بالتعاون المثمر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعزز من أهمية الإصدار كونه الإصدار العشرين للشركة في أدوات الدين منذ بداية عام 2022 حيث بلغت إجمالي قيمة إصدارات الشركة في اسواق الدين حوالي 52 مليار جم. عن الأهلى فاروس تعد الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات أحد بنوك الإستثمار الرائدة فى مجال الاستثمارات المالية والاستثمارات في سوق المال المصري والتي تتبع مجموعة الاهلي للخدمات المالية العاملة فى قطاع أسواق الدين وكذا قطاع أسواق المال والإندماجات والإستحوذات والتى تقوم بتوفير خدماتها المالية المتكاملة للعملاء معتمدة على قوة مجموعة الأهلي للخدمات المالية. تعد الأهلى فاروس التابعة لمجموعة للخدمات المالية كبنك الاستثمار التابع للبنك الأهلي المصري والتي تقدم خدماتها المالية المتكاملة وتحتل مركز قيادي في سوق بنوك الاستثمار، وتداول الاوراق المالية والبحوث، إدارة الأصول، وأسواق الدين مثل سندات التوريق والصكوك.

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